Orbán Viktor az Indexen: „Mi vagyunk a többség!” (VIDEÓ)

– sorolta az eddigi eredményeket.

Vannak javaslatai Brüsszel felé

Orbán Viktor mindezt követően arról is beszélt, hogy nem szeretné azt állítani, hogy a kormányzati tudás csak számára elérhető. „Ez megszerezhető tudás, de

a helyzet ma az, hogy a kormánypártnak van tapasztalata, az ellenfélnek viszont nincs”

– hangsúlyozta.

Majd nemzetközi példákat felhozva emlékeztetett: az európai patrióták nagy része már regionális vagy nemzeti szinten gyűjtött össze tapasztalatot.

A miniszterelnök arra is kitért, hogy vannak javaslatai Brüsszel felé, jelenleg várja a pillanatot, mikor köthet megállapodást.

„Gyengeségből nem lehet tárgyalni, meg kell fogni egy pozíciót” – jelentette ki.

De azt is megjegyezte: róla mindenki tudja, hogy bármikor lehet vele tárgyalni, mindig van javaslata.

Eljön a pillanat, amikor a brüsszeliek rájönnek, hogy erőből nem lehet tárgyalni, és Magyarországgal meg kell egyezni”

– mutatott rá Orbán Viktor.

A NATO-t is elérheti a „változás szele”

Az interjú során a NATO is szóba került. Ennél a pontnál ismertette, hogy a NATO katonai erejének 70 százalékát az Egyesült Államok adja. „Ezért fontos, hogy az Egyesült Államokkal a lehető legjobb stratégiai viszonyt ápoljuk” – hangzott el.

Orbán Viktor kiemelte: ő NATO-párti, de ha nincs NATO, ami nemzeti kormányok közötti megállapodások halmaza, akkor van elgondolásunk, hogy kikkel és milyen megállapodásokat kellene kötni

Ha választhatunk, akkor legyünk inkább a NATO-n belül”

– húzta alá.

Majd jelezte, most lát először olyat, amikor az Egyesült Államok vezetése nyíltan vállalja, hogy a világ aktuális berendezkedése ellentétes az érdekeikkel, és meg akarják azt változtatni. „Ezért a NATO sincs biztonságban, őket is elérheti az amerikaiktól kiinduló radikális változás” – vázolt fel egy lehetésges forgatókönyvet.

Titkosszolgálati szál húzódhat meg a kiugró emberek mögött

A kormányfő a kampánynak tudta be, hogy különböző pozícióban lévő, időben behatárolt emberek lépnek ki, és beszélnek arról, hogy nem működik jól az állam.

A választás után ki kell vizsgálni, hogy emögött van-e titkosszolgálati szál, amit nem tart kizártnak

– mondta.

Orbán Viktor szerint azt is ki kell majd vizsgálni, mennyire vannak védve a lehallgatások elől. Arról is beszélt, hogy ha nagyon fontos ügyről van szó, akkor elmegy tárgyalni a helyszínre, és nem telefonál.

„Ha az óvatosság indokolt, akkor védett vonalon beszélnek. Ha viszont nincs titkolt dolog a beszélgetésben, akkor kevésbé védett vonalon beszélnek. Az orosz elnökkel folytatott beszélgetés ilyen vonalon történt” – idézte fel.

Ezután közölte: a belügyminiszternek lesz teendője abban, hogy a külföldi titkosszolgálatok itt mozognak Magyarországon.

Arra is kitért, hogy nemzetközi politika egy „kígyófészek”.

Ha bezárnak oda, tudni kell, hogy viselkedj, hogy túléld”

– jegyezte meg. A téma kapcsán azt is megállapította: szerencsére egyetlen olyan információ sem került ki, ami kárt okozott volna Magyarországnak.

Ebben a blokkban Orbán Viktor reagált Pálinkás Szilveszter fiával kapcsolatos vádjaira is. Közölte: a fia korábban főhadnagy volt, most pedig százados, de egyetlen külföldi misszióról sem dönthetnek főhadnagyok vagy századosok.

Az ügy inkább politikai akciónak tekinthető”

– mutatott rá a miniszterelnök.

Ez történik majd április 12-én éjjel

A beszélgetés végén Orbán Viktor előre tekintve arról beszélt, hogy a következő évek kihívását abban látja, hogy kimaradjunk abból a háborúból, amelybe bele akarják vinni az összes európai országot. „Emellett kimaradjunk abból, hogy az európaiak értelmetlenül öntik a pénzt Ukrajnába” – tette hozzá.

A kihívások között említette azt is, hogy megvétózzák azt a döntést, hogy Ukrajna az EU-tagja legyen, ami tönkretenné Magyarországot.

Végül arra a kérdésre, hogy április 12-én éjszaka mi fog történni Magyarországon, azt a frappáns választ adta, hogy „sok pezsgőt fogunk inni”.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala