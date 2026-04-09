kihívás háború Választás 2026 kampány index interjú Fidesz Orbán Viktor

Orbán Viktor az Indexen: „Mi vagyunk a többség!” (VIDEÓ)

2026. április 09. 14:00

A miniszterelnök a beszélgetés során többek között elárulta, hogy mit tart az elmúlt 16 év legnagyobb eredményének. De a hiányosságokról is szót ejtett.

null

Cikkünk frissül!

Az Index a kampányfinisében meghívta minden országos listát állító párt listavezetőjét. Első vendégünk Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje volt, akit Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetője követett. Utánuk Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom listavezetője válaszolt kérdéseinkre. Csütörtökön Orbán Viktor adott interjút a portálnak. Mint kiderült, Magyar Péter többszöri megkeresésünkre sem fogadta el a meghívásukat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A miniszterelnök Gáll Csongor műsorvezetőnek a beszélgetés elején kijelentette, hogy a védett árakból nem engednek. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a tartalékhoz azért kellett hozzányúlni, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Horvátország felől pedig annyi olajat hoznak fel, amennyit lehet, és miközben használják a stratégiai tartalékot, addig fel is töltik a készleteket.

 Majd azzal folytatta, hogy „a digitális világ belépett a választásba, és ezen keresztül épített fel magának támogatottságot az ellenfél, ezért kellett belépnem”. Ezután hozzátette: még azt is el tudták hitetni az online térben, hogy ők vannak többen, de ez valójában sosem volt így.

Ezt kellett ellensúlyoznom, hogy a Fideszt támogató csendes többségből hangos többség legyen, és ezt a munkát vasárnap be is tudom fejezni”

– fejtette ki a kormányfő. Emlékeztetett: 2022-ben is nyomni kellett.

A kormányfő ugyanakkor elismerte, hogy a közösségi médiában van még hová fejlődnie. Neki sokkal több követője van, mint Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének mégis sokkal több reakció érkezik a bejegyzéseire – jegyezte meg. 

Orbán Viktor ennek kapcsán úgy vélekedett, hogy ez többek között annak köszönhető, hogy a Meta beleavatkozott a magyar politikába. Ezt érdemes lehet majd a választások után megvizsgálni – tekintett előre.

Ez az elmúlt 16 év legnagyobb eredménye

A beszélgetésből az is kiderült, hogy az elmúlt tizenhat év legnagyobb eredményének a munkaalapú gazdaság bevezetését és a teljes foglalkoztatottság elérését tartja a miniszterelnök.

Ha munka van, minden van”

– szögezte le.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy nem sikerült elérnie mindent, amit szeretett volna, például a nemzeti tőke megerősítését a kiskereskedelem területén, holott az van a legszorosabb összefüggésben a hazai gazdálkodók versenyképességével.

Orbán Viktor arra is rámutatott, hogy a háború blokkolja a gazdasági növekedést. Szerinte előrébb kellene tartani, azonban ez a háború miatt nem lehetséges. Mint jelezte, minden olyan fejlemény, ami drágítja az energiát, Magyarországot sújtja legerősebben.

Majd kiemelte, hogy ennek ellenére mégis van mire büszkének lenni, ugyanis 

a háború által blokkolt gazdaság mellett 11 százalékos minimálbéremelést hajtottak végre.

Példaként említette még a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelt a fiataloknak, valamint a két vagy több gyermekes anyák adómentességét is. Szerinte a nagy céljaik tekintetében ment előre Magyarország, csak a gazdaság nem tudott ehhez elegendő tolóerőt adni. A kormányfő itt arra is felhívta a figyelmet, hogy aki most gyorsabban növekszik, mint mi, az az államadósság terhére történik.

„A választók fognak dönteni”

Orbán Viktor a várható választási eredmények kapcsán leszögezte, hogy lehet mondani mindenfélét, de a választók fognak dönteni. Megjegyezte, hogy eddig többször lepődött meg pozitívan, mint negatívan.

Ez egy nyílt verseny, amíg az emberek nem szavaztak, nyitva van. Amikor lezárták az urnákat, megismerjük az eredményt”

– húzta alá.

Megnevezte a következő időszak legfontosabb feladatát

A miniszterelnök Gáll Csongornak azt is elárulta, hogy az előttünk álló válságok kivédésének forgatókönyvein dolgozik, azon, hogyan tudják megvédeni a rezsicsökkentést és megakadályozni, hogy ne induljon el felfelé az élelmiszerek ára.

Az is elhangzott, hogy a következő ciklusban a válságok elhárítása a fő feladat. Orbán Viktor úgy látja,

egész Európa egy energia- és pénzügyi válság felé tart, és az a cél, hogy Magyarország nagyobb veszteségek nélkül át tudja ezt vészelni.

Az egészségügy és oktatás helyzetét érintő kritikákra rátérve azt mondta: ezekre a területekre soha nem lehet elég pénzt fordítani. Sok pénzt fordítottak rá, és inkább jól, mint rosszul. 

Több mint 900 kórházat és több mint 600 orvosi rendelőt újítottak meg.

  • Az oktatásban, főleg Pest vármegyében vannak iskolaépítési gondok,
  • de Dunakeszin szép munkát végeztek,
  • és érdemes megemlíteni az orvosok és a pedagógusok béremelését is

– sorolta az eddigi eredményeket.

Vannak javaslatai Brüsszel felé

Orbán Viktor mindezt követően arról is beszélt, hogy nem szeretné azt állítani, hogy a kormányzati tudás csak számára elérhető. „Ez megszerezhető tudás, de

a helyzet ma az, hogy a kormánypártnak van tapasztalata, az ellenfélnek viszont nincs”

– hangsúlyozta. 

Majd nemzetközi példákat felhozva emlékeztetett: az európai patrióták nagy része már regionális vagy nemzeti szinten gyűjtött össze tapasztalatot.

A miniszterelnök arra is kitért, hogy vannak javaslatai Brüsszel felé, jelenleg várja a pillanatot, mikor köthet megállapodást. 

„Gyengeségből nem lehet tárgyalni, meg kell fogni egy pozíciót” – jelentette ki. 

De azt is megjegyezte: róla mindenki tudja, hogy bármikor lehet vele tárgyalni, mindig van javaslata. 

Eljön a pillanat, amikor a brüsszeliek rájönnek, hogy erőből nem lehet tárgyalni, és Magyarországgal meg kell egyezni”

– mutatott rá Orbán Viktor.

A NATO-t is elérheti a „változás szele”

Az interjú során a NATO is szóba került. Ennél a pontnál ismertette, hogy a NATO katonai erejének 70 százalékát az Egyesült Államok adja. „Ezért fontos, hogy az Egyesült Államokkal a lehető legjobb stratégiai viszonyt ápoljuk” – hangzott el.

Orbán Viktor kiemelte: ő NATO-párti, de ha nincs NATO, ami nemzeti kormányok közötti megállapodások halmaza, akkor van elgondolásunk, hogy kikkel és milyen megállapodásokat kellene kötni

Ha választhatunk, akkor legyünk inkább a NATO-n belül”

– húzta alá. 

Majd jelezte, most lát először olyat, amikor az Egyesült Államok vezetése nyíltan vállalja, hogy a világ aktuális berendezkedése ellentétes az érdekeikkel, és meg akarják azt változtatni. „Ezért a NATO sincs biztonságban, őket is elérheti az amerikaiktól kiinduló radikális változás” – vázolt fel egy lehetésges forgatókönyvet. 

Titkosszolgálati szál húzódhat meg a kiugró emberek mögött

A kormányfő a kampánynak tudta be, hogy különböző pozícióban lévő, időben behatárolt emberek lépnek ki, és beszélnek arról, hogy nem működik jól az állam. 

A választás után ki kell vizsgálni, hogy emögött van-e titkosszolgálati szál, amit nem tart kizártnak

– mondta.

Orbán Viktor szerint azt is ki kell majd vizsgálni, mennyire vannak védve a lehallgatások elől. Arról is beszélt, hogy ha nagyon fontos ügyről van szó, akkor elmegy tárgyalni a helyszínre, és nem telefonál. 

„Ha az óvatosság indokolt, akkor védett vonalon beszélnek. Ha viszont nincs titkolt dolog a beszélgetésben, akkor kevésbé védett vonalon beszélnek. Az orosz elnökkel folytatott beszélgetés ilyen vonalon történt” – idézte fel.

Ezután közölte: a belügyminiszternek lesz teendője abban, hogy a külföldi titkosszolgálatok itt mozognak Magyarországon.

Arra is kitért, hogy nemzetközi politika egy „kígyófészek”

Ha bezárnak oda, tudni kell, hogy viselkedj, hogy túléld”

– jegyezte meg. A téma kapcsán azt is megállapította: szerencsére egyetlen olyan információ sem került ki, ami kárt okozott volna Magyarországnak.

Ebben a blokkban Orbán Viktor reagált Pálinkás Szilveszter fiával kapcsolatos vádjaira is. Közölte: a fia korábban főhadnagy volt, most pedig százados, de egyetlen külföldi misszióról sem dönthetnek főhadnagyok vagy századosok.

Az ügy inkább politikai akciónak tekinthető”

– mutatott rá a miniszterelnök.

Ez történik majd április 12-én éjjel

A beszélgetés végén Orbán Viktor előre tekintve arról beszélt, hogy a következő évek kihívását abban látja, hogy kimaradjunk abból a háborúból, amelybe bele akarják vinni az összes európai országot. „Emellett kimaradjunk abból, hogy az európaiak értelmetlenül öntik a pénzt Ukrajnába” – tette hozzá. 

A kihívások között említette azt is, hogy megvétózzák azt a döntést, hogy Ukrajna az EU-tagja legyen, ami tönkretenné Magyarországot.

Végül arra a kérdésre, hogy április 12-én éjszaka mi fog történni Magyarországon, azt a frappáns választ adta, hogy „sok pezsgőt fogunk inni”.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tovarisi-konyec
2026. április 09. 18:35
A Fidesz a társadalom söpredékét gyűjtötte egybe.
Vata Aripeit
2026. április 09. 17:35
A tiszaszavazók programja: 1 fuck ner 2. Bukjon azorbán 3. Jó lesz röhögni a birkákon, ha eltakarodik azorbán. Ennyi. Eddig tart az eszük, eddig lát a szemük. Ha ők vannak magyarországon többségben , akkor tényleg nagy a baj. Remélem nem.
gyurbanferi
2026. április 09. 16:43
Ey man! Ha látod ezt, vagy nem, Magyar Péter! Frissen öltözöl, you look good, Magyar a neved, tisztellek, de raktál egy embert veszélybe. You put an another Hungarian in danger, bro. You put a másik magyar ember veszélybe raktál. Ez már you're out of politics now! Now this is hate, ez gyűlölet. This is hate! Akarod látni, hogy valaki eles. You nawmsayin? Ez egy verseny. This is a verseny! Exactly, friendship. Magyar vagy, magyar vagyok, magyar vagy. Más a vélemény, lehet más a vélemény, lehet kiabálni. De ne, ne, ne, ne, menjek egy más emberre, és mondom, ott van a telefonszámja, hommie, ha csinálsz valamit. The fuck? Ez már szomorú. Ez szomorú. Ez olyan, mint amikor.... Olyan, mint amikor.... Ez szomorú.”
massivement5
2026. április 09. 16:31
Biztosan nem vagytok a többség. A 40 alattiak esetében pláne. A nyugdijasotthonban, meg a herbálos putrikban.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!