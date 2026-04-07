Orbán Viktor: Rengeteg új csatlakozó van a nemzeti oldalon

A Bloomberg által nyilvánosságra hozott, Putyin-Orbán beszélgetésről a miniszterelnök azt mondta, a békecsúcsról egyeztetett az orosz elnökkel. Mint fogalmazott, ugyan barátjának nevezte, de nem magyar értelemben véve, hiszen nem járnak össze.

Felidézte, 2009-ben megegyeztek, hogy a történelmi sérelmeket hátuk mögött hagyják, és pragmatikusan együttműködnek majd a jövőben. Hangsúlyozta: egyszer sem fordult elő, hogy valamelyikük ne teljesítette volna a közös megállapodásokat.

Az adásban szó volt az Északi Áramlatról is, amire azt mondta,

senki nem gondolta volna, hogy lesz bátorsága bárkinek megtámadni a vezetéket, de az ukránoknak volt.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy az 1998-2002 közötti koalíciós kormányzás nehéz volt, és már ki is öregedett ebből. Jelezte, ha koalíciós kényszer lenne április 12-e után a Fideszen, akkor a vezérkarral leülnének, hogy közösen hozzák meg a döntést, hogy vállalják-e ilyen formában a kormányzást.