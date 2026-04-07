Orbán Viktor: Rengeteg új csatlakozó van a nemzeti oldalon

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
A miniszterelnök az Ultrahangnak adott interjújában beszélt a közelgő választás mellett a világpolitikai helyzetről is.
JD Vance nem egy színpadi ember, az alelnök egy igazi, nehéz helyről származó, keresztény, hite által vezetett ember – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök az Ultrahangnak adott interjújában. Az adásban szó volt az Egyesült Államok alelnökével közösen tartott sajtótájékoztatóról, illetve arról a baloldali sajtóban felkapott kézmozdulatról, melyre a kormányfő úgy reagált az interjúban az valójában mindössze annyit jelentett, hogy még nincs lefutva a választás. Mint mondta,
jelenleg még nyílt a csata zajlik.
„Ez egy örök dilemma, nekünk kormányoznunk is kell a kampány mellett, az ellenfelünknek semmi dolga nincs, a kormánypártok a végén lendültek bele. Március 15-én dördült el a startpisztoly” – mutatott rá Orbán Viktor, hozzátéve, szokott találkozni az emberekkel az utcán, és „egyre többen vagyunk”.
A csádi misszió kapcsán Pálinkás Szilveszter által tett állításokra azt mondta, századosok nem szerveznek missziókat, aki ezt állítja, tökkelütött.
A Bloomberg által nyilvánosságra hozott, Putyin-Orbán beszélgetésről a miniszterelnök azt mondta, a békecsúcsról egyeztetett az orosz elnökkel. Mint fogalmazott, ugyan barátjának nevezte, de nem magyar értelemben véve, hiszen nem járnak össze.
Felidézte, 2009-ben megegyeztek, hogy a történelmi sérelmeket hátuk mögött hagyják, és pragmatikusan együttműködnek majd a jövőben. Hangsúlyozta: egyszer sem fordult elő, hogy valamelyikük ne teljesítette volna a közös megállapodásokat.
Az adásban szó volt az Északi Áramlatról is, amire azt mondta,
senki nem gondolta volna, hogy lesz bátorsága bárkinek megtámadni a vezetéket, de az ukránoknak volt.
Orbán Viktor beszélt arról is, hogy az 1998-2002 közötti koalíciós kormányzás nehéz volt, és már ki is öregedett ebből. Jelezte, ha koalíciós kényszer lenne április 12-e után a Fideszen, akkor a vezérkarral leülnének, hogy közösen hozzák meg a döntést, hogy vállalják-e ilyen formában a kormányzást.
A kormányfő az orosz-ukrán háború kapcsán beszélt arról, hogy
Donald Trump a háború lezárásáért mindent megtett, amit lehetséges.
„Az, hogy Brüsszel nem hajlandó befejezni a háborút, nem Trump hibája. Irán esetében pedig még nem döntött a történelem: ez egy háború, aminek elindításáért Amerikát terheli a felelősség, vagy egy olyan lépés, ami a későbbiekben megalapozhat egy tartósabb békét a Közel-Keleten? – Ez még lehet eső, lehet sár” – mutatott rá a kormányfő.
Az interjúban Orbán Viktor kitért a NATO-ra, és Mark Rutte-val való kapcsolatára is, amiről azt mondta, kivételesen jó kapcsolata van vele, mert minden korábbi konfliktust meg tudtak beszélni. Mint mondta,
ami most a NATO-ban van az nekünk jó, de ha a NATO helyére egy nemzeti szerződések rendszere jön, akkor abból jöhetünk ki jobban, de nem érdemes kockáztatni.
Az Európai Unióról azt mondta, a helyzet sosem fekete-fehér, de arra kell törekedni, hogy minél több legyen a megegyezés. Leszögezte ugyanakkor, hogy Ursula von der Leyennek és az Európai Bizottságnak Magyarország mellé kéne állnia, egy európai tagállam mellé kéne állniuk Ukrajnával szemben, ami nem uniós tagállam. „Én sok energiát fektetek abba, hogy a másik álláspontját megértsem mert hiszem, hogy lehet benne értelem.
Amikor Amerika kiszállt a háború mögül, akkor azt gondoltam, hogy az EU-nak sem lesz más választása, ők is ki fognak szállni mögüle, de nem ez történt ”
– mondta.
Mint mondta, nem gondolta volna, hogy Brüsszel vállalja azt a kockázatot, hogy felépítsen egy egész stratégiát arra, hogy Ukrajna fegyveres támogatásával és szankciókkal térdre tudják kényszeríteni Oroszországot. Szerinte az unió még csak most kezd rájönni, hogy hazárdjátékot folytat.
Az oroszok pedig hátradőltek és kértek egy kávét
– mutatott rá, hozzátéve: a megemelkedett olajárak miatt Oroszország pénzügyileg most nagyon nyerő helyzetben van.
Az adásban arról is szó volt, hogy egy miniszterelnök változtathat a kormányzati struktúrán, a kormányt és a kormányszerkezetet ő mindig úgy hozta meg, hogy az ország előtt álló feladatokra jó válaszokat tud adni. – Mindig csak stabil embert lehet választani, a jó ajánlólevél, hogy készen áll a szolgálatra – fogalmazott. Pintér Sándorról azt mondta, neki van a legrugalmasabban használható eszközrendszere, legyen szó rendőrségről vagy katasztrófavédelemről. Az, hogy az oktatás és az egészségügy a belügyminiszter alá tartozik, annak hagyománya van a kommunizmus előtti időkből.
Távozásáról azt mondta,
nem szeretné elveszíteni azt a tudás, amivel Pintér Sándor rendelkezik, Magyarország nélküle nem lenne Európa legbiztonságosabb országa.
Szijjártó Péterről azt mondta, Európa legrégebben hivatalban lévő külügyminisztere, tudása lecserélhetetlen.
A választás kapcsán a kormányfő úgy fogalmazott, több mint 20 százaléka a szavazóknak új ember, rengeteg új csatlakozó van. Jelezte, a döntetlennél is magabiztosan győz a Fidesz, de ő jobb eredményre számít. Hozzátette, ő az élő garancia arra, hogy demokratikus lesz a választás, hiszen ő volt ellenzékben is. Elárulta,
a vereség sosem esik jól, fáj, de minek is a vereségről beszélni, amikor nyerni fogunk?
– tette fel a kérdést. Kitért arra is, hogy a digitális tér megjelenésével tudomásul kellett vennie, hogy többet szerepeljen a különböző közösségi oldalakon is.
A Mi Hazánkos szavazók taktikai döntésére azt mondta, van jobb és baloldal, a Mi Hazánk jobboldali párt. De
egyéniben mandátumot szerezni nekik nincs esélyük, így érdemes a fideszes jelöltre szavazni,
listán pedig pártszimpátia alapján.
