Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
04. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt szivárvány tévé brüsszel

Orbán el, Szivárvány tévé be

2026. április 24. 06:07

Alighogy pajzsra emelte új, euro­konform vezérét a nemzet, egy névtelen illető máris bejelentette: hamarosan indul a Szivárvány tévé.

Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Csak úgy áradnak a szipi-szupi hírek. Alighogy pajzsra emelte új, euro­konform vezérét a nemzet, egy névtelen illető máris bejelentette: hamarosan indul a Szivárvány tévé. Megkezdik a (be)sugárzást. Tényleg semmi más nem hiányzott a boldogságunkhoz, csak ez. Orbán el, Szivárvány tévé be. Mindenféle homo-, bi-, tri-, transzszexuális meg a frász tudja, még milyen LMBTQ-műsorok nulla-huszonnégyben, orrvérzésig. Tévén és interneten, földön, vízen, levegőben. Lesznek 18-karikás, felnőtt-tartalmaik, talán egyenesen Brüsszel meg a müncheni érsek áldásával, de nem kell megijedni, ez az új normalitás. Április 12-én újra csatlakoztunk Európához – máris kezdhetjük az ereszkedést négykézlábra.

Ezt is ajánljuk a témában

Nincs abban semmi különös, ha Béla Jánossal van, esetleg csatlakozik hozzájuk a Denveri Musztángok bajnokcsapata. S te mindezt a nappalidból élvezed, tökmagot ropogtatva. Mindez csak akkor elítélendő és ocsmány, ha Béla és János fideszes – olyankor Márki-Zay Péter lajstromot készít, a brüsszeli titkosszolgálat pedig rájuk rúgja a lakásajtót.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Amúgy szivárványos tévé eddig is volt (leánykori neve: RTL Klub), onnan is áradt az LMBTQ, ám sajnálatosan néha a heteroszexualitás is fölbukkant. Igaz, gyakran valamiféle ijesztő, avítt, ciki jelenségként. Nos, az új csatornán csak menő tartalom fut majd.

A sok bigott magyar jobb, ha tudomásul veszi, hogy a szivárványosság csupán a jóemberségről, a szeretetről, az elfogadásról, a bármilyen fölállású és összlétszámú szeretkezések önfeledt ünnepléséről szól. Bárkivel szabad, bárhol és bármiért. Nincs határ, nincs szabály, nincs törvény, nincs semmi sem. Sem Isten, sem ember nem akadályozhatja meg a szabad szerelmet, senki sem szabhat gátat, ha rájuk jön. Mindez dehogy valláspótlék, dehogy bűn, dehogy szodomizmus! A Biblia nyilván hazudik. Meg homofób is. Jézus és a próféták bedőltek az orbáni gyűlöletpropagandának. Amúgy Szodomát minek kellett elpusztítani? Frankó szivárványos városka lehetett. Olyasféle, mint Karigeri Budapestje.

A mi dolgunk pusztán annyi, hogy jó képet vágjunk a Szivárvány tévéhez. S amikor beindul, nézzük az értékes tartalmakat – lehetőleg a kisgyermekeinkkel együtt. Most, hogy az uniós bíróság megsemmisítette a gyermekvédelmi törvényt, az új führer, Magyar Péter sem tehet mást, mint kukába hajítja a vonatkozó paragrafusokat, s akkor végre minden akadály elhárul az európai értelemben vett modern gyermeknevelés elől. Immár mesecsatornára sem lesz szükség. Ki kíváncsi Mirr-Murr-ra, amikor ott van neki Csipke Józsika? Hamarosan, gondolom, készül belőle animációs mese és élőszereplős film is. Azt nevezzük majd Oscarra.

A Szivárvány tévé jó lesz. Attól döglik majd a légy. Meg a Kárpát-medencei magyarság. Mi hiányozhatna az évente egy kisvárosnyi magyarral fogyatkozó csonka honnak, mint a gyermekáldást körberöhögő életformák népszerűsítése? Avagy: nesze, sánta, itt egy púp!

Ha nem figyelünk oda, be fognak jönni a nappalinkba. Rég nem az elfogadásról szól a történet, hanem a toborzásról. A gyermekeink kellenek nekik, friss hús. Ők is azt mondják, amit Jézus (Márk evangéliu­mában): »Engedjétek hozzám a gyermekeket!« Egy sportcipő áráért. Nyugaton kiskorúak agyát mossák a nemváltással. A szülők beleegyezése nélkül kezdik tömni őket hormonblokkolókkal, serdülő gyerekek életét teszik tönkre egy őrült eszme nevében. De a Telex majd megírja, hogy a Fidesz riogat, és azzal a dolog el lesz intézve.

Nem véletlenül most jön a Szivárvány tévé. Kellett hozzá az Övcsatos győzelme. Fenékig kell ürítenünk a méregkelyhet. Le kell merülnünk a dögkút aljára, hogy egyszer esetleg följöhessünk. A klasszikussal szólva: ezt nem ússzuk meg szárazon.”

Nyitókép: Ronaldo Silva / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
gyzoltan-2
2026. április 24. 07:50
"Amúgy szivárványos tévé eddig is volt (leánykori neve: RTL Klub), onnan is áradt az LMBTQ," Felháborító! Egy senki, egy fiatalka Pihál Tamás, vak tyúkként szemet találva, talált rá, a kedvenc Tv csatornám frappáns és helytálló értékelésére.., Ő és nem én..! -remélhetőleg bocsánatot kér e vétkéért..! Kétség sem fér hozzá, a kedvenc Tv csatornámból, a Tisza áradását is meghaladva, minden gátat,morális gátat átszakítva, árad ömlik a halálos métely, a lélekmérgező liberalizmus bénító, fullasztó áradata... Direktbe, és latens módon..! -mintha nem lett volna elég Lilu ömlengése.., még Pihál is...
Válasz erre
0
0
salátás
2026. április 24. 07:47
imádom, hogy a fogyatékosok egyetlen érve, hogy ha nem tetszik, ne nézd bár feltételezem ugyanezt gondolja a kitörés túráról is :)))))))))))))))))))
Válasz erre
0
0
llancsi74
2026. április 24. 07:31
Hurrá 🤮🤮🤮🤮🤮
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. április 24. 06:35
ez csak a bemelegítés a zsebbe vágó megszorítások megkezdése előtt
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!