Kezdődik: LMBTQ-tévécsatorna indul Magyarországon
A csatorna tulajdonosa szerint az indulás előtt részletesen bemutatják majd a projektet egy interjú keretében.
Alighogy pajzsra emelte új, eurokonform vezérét a nemzet, egy névtelen illető máris bejelentette: hamarosan indul a Szivárvány tévé.
„Csak úgy áradnak a szipi-szupi hírek. Alighogy pajzsra emelte új, eurokonform vezérét a nemzet, egy névtelen illető máris bejelentette: hamarosan indul a Szivárvány tévé. Megkezdik a (be)sugárzást. Tényleg semmi más nem hiányzott a boldogságunkhoz, csak ez. Orbán el, Szivárvány tévé be. Mindenféle homo-, bi-, tri-, transzszexuális meg a frász tudja, még milyen LMBTQ-műsorok nulla-huszonnégyben, orrvérzésig. Tévén és interneten, földön, vízen, levegőben. Lesznek 18-karikás, felnőtt-tartalmaik, talán egyenesen Brüsszel meg a müncheni érsek áldásával, de nem kell megijedni, ez az új normalitás. Április 12-én újra csatlakoztunk Európához – máris kezdhetjük az ereszkedést négykézlábra.
Ezt is ajánljuk a témában
Nincs abban semmi különös, ha Béla Jánossal van, esetleg csatlakozik hozzájuk a Denveri Musztángok bajnokcsapata. S te mindezt a nappalidból élvezed, tökmagot ropogtatva. Mindez csak akkor elítélendő és ocsmány, ha Béla és János fideszes – olyankor Márki-Zay Péter lajstromot készít, a brüsszeli titkosszolgálat pedig rájuk rúgja a lakásajtót.
Amúgy szivárványos tévé eddig is volt (leánykori neve: RTL Klub), onnan is áradt az LMBTQ, ám sajnálatosan néha a heteroszexualitás is fölbukkant. Igaz, gyakran valamiféle ijesztő, avítt, ciki jelenségként. Nos, az új csatornán csak menő tartalom fut majd.
A sok bigott magyar jobb, ha tudomásul veszi, hogy a szivárványosság csupán a jóemberségről, a szeretetről, az elfogadásról, a bármilyen fölállású és összlétszámú szeretkezések önfeledt ünnepléséről szól. Bárkivel szabad, bárhol és bármiért. Nincs határ, nincs szabály, nincs törvény, nincs semmi sem. Sem Isten, sem ember nem akadályozhatja meg a szabad szerelmet, senki sem szabhat gátat, ha rájuk jön. Mindez dehogy valláspótlék, dehogy bűn, dehogy szodomizmus! A Biblia nyilván hazudik. Meg homofób is. Jézus és a próféták bedőltek az orbáni gyűlöletpropagandának. Amúgy Szodomát minek kellett elpusztítani? Frankó szivárványos városka lehetett. Olyasféle, mint Karigeri Budapestje.
A mi dolgunk pusztán annyi, hogy jó képet vágjunk a Szivárvány tévéhez. S amikor beindul, nézzük az értékes tartalmakat – lehetőleg a kisgyermekeinkkel együtt. Most, hogy az uniós bíróság megsemmisítette a gyermekvédelmi törvényt, az új führer, Magyar Péter sem tehet mást, mint kukába hajítja a vonatkozó paragrafusokat, s akkor végre minden akadály elhárul az európai értelemben vett modern gyermeknevelés elől. Immár mesecsatornára sem lesz szükség. Ki kíváncsi Mirr-Murr-ra, amikor ott van neki Csipke Józsika? Hamarosan, gondolom, készül belőle animációs mese és élőszereplős film is. Azt nevezzük majd Oscarra.
A Szivárvány tévé jó lesz. Attól döglik majd a légy. Meg a Kárpát-medencei magyarság. Mi hiányozhatna az évente egy kisvárosnyi magyarral fogyatkozó csonka honnak, mint a gyermekáldást körberöhögő életformák népszerűsítése? Avagy: nesze, sánta, itt egy púp!
Ha nem figyelünk oda, be fognak jönni a nappalinkba. Rég nem az elfogadásról szól a történet, hanem a toborzásról. A gyermekeink kellenek nekik, friss hús. Ők is azt mondják, amit Jézus (Márk evangéliumában): »Engedjétek hozzám a gyermekeket!« Egy sportcipő áráért. Nyugaton kiskorúak agyát mossák a nemváltással. A szülők beleegyezése nélkül kezdik tömni őket hormonblokkolókkal, serdülő gyerekek életét teszik tönkre egy őrült eszme nevében. De a Telex majd megírja, hogy a Fidesz riogat, és azzal a dolog el lesz intézve.
Nem véletlenül most jön a Szivárvány tévé. Kellett hozzá az Övcsatos győzelme. Fenékig kell ürítenünk a méregkelyhet. Le kell merülnünk a dögkút aljára, hogy egyszer esetleg följöhessünk. A klasszikussal szólva: ezt nem ússzuk meg szárazon.”
Nyitókép: Ronaldo Silva / AFP