A mi dolgunk pusztán annyi, hogy jó képet vágjunk a Szivárvány tévéhez. S amikor beindul, nézzük az értékes tartalmakat – lehetőleg a kisgyermekeinkkel együtt. Most, hogy az uniós bíróság megsemmisítette a gyermekvédelmi törvényt, az új führer, Magyar Péter sem tehet mást, mint kukába hajítja a vonatkozó paragrafusokat, s akkor végre minden akadály elhárul az európai értelemben vett modern gyermeknevelés elől. Immár mesecsatornára sem lesz szükség. Ki kíváncsi Mirr-Murr-ra, amikor ott van neki Csipke Józsika? Hamarosan, gondolom, készül belőle animációs mese és élőszereplős film is. Azt nevezzük majd Oscarra.

A Szivárvány tévé jó lesz. Attól döglik majd a légy. Meg a Kárpát-medencei magyarság. Mi hiányozhatna az évente egy kisvárosnyi magyarral fogyatkozó csonka honnak, mint a gyermekáldást körberöhögő életformák népszerűsítése? Avagy: nesze, sánta, itt egy púp!

Ha nem figyelünk oda, be fognak jönni a nappalinkba. Rég nem az elfogadásról szól a történet, hanem a toborzásról. A gyermekeink kellenek nekik, friss hús. Ők is azt mondják, amit Jézus (Márk evangéliu­mában): »Engedjétek hozzám a gyermekeket!« Egy sportcipő áráért. Nyugaton kiskorúak agyát mossák a nemváltással. A szülők beleegyezése nélkül kezdik tömni őket hormonblokkolókkal, serdülő gyerekek életét teszik tönkre egy őrült eszme nevében. De a Telex majd megírja, hogy a Fidesz riogat, és azzal a dolog el lesz intézve.

Nem véletlenül most jön a Szivárvány tévé. Kellett hozzá az Övcsatos győzelme. Fenékig kell ürítenünk a méregkelyhet. Le kell merülnünk a dögkút aljára, hogy egyszer esetleg följöhessünk. A klasszikussal szólva: ezt nem ússzuk meg szárazon.”

