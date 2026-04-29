Nyomozást indítottak a TEK ellen jogellenes fogva tartás gyanúja miatt

Dr. Horváth Lóránt, az érintettek és az ukrán Oscsadbank jogi képviselője szerint az akció során súlyos eljárásjogi aggályok merültek fel. A védőügyvéd elmondása alapján a hét ukrán állampolgárt március 5-én 13:00 órától március 6-án 18:15-ig, vagyis összesen 29 órán keresztül tartották fogva „tisztázatlan eljárásjogi körülmények között”. A beszámoló szerint az érintetteket ez idő alatt bilincsben és csuklyában tartották, és egyikük – állítólag – az intézkedés idején életmentő orvosi beavatkozásra szorult.

A most elrendelt ügyészségi nyomozás azt hivatott tisztázni, hogy a TEK intézkedése során történt-e jogszabálysértés, és milyen körülmények között zajlott a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés az ominózus 29 óra alatt.