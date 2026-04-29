Nyomozást indítottak a TEK ellen jogellenes fogva tartás gyanúja miatt

Megdöbbentő részletek derültek ki az aranykonvoj-botrányról: a volt ukrán titkos ügynök terítette a lapokat
A több tízmilliárdos pénzszállítmányt egy korábbi ukrán titkosszolgálati vezető felügyelte.
Feljelentést tettek az érintettek képviselői.
Hivatalos vizsgálat indult annak a márciusi rendőrségi akciónak az ügyében, amely hét ukrán pénzszállító őrizetbe vételével végződött. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség április 27-én rendelte el a nyomozást jogellenes fogva tartás és egyéb bűncselekmények gyanúja miatt, miután az érintettek jogi képviselői feljelentést tettek – írta meg a hivatalos közlemény alapján a 24.hu.
Az ügy még március elejére nyúlik vissza, amikor a magyar hatóságok látványos akció keretében csaptak le az ukrán pénzszállítókra. A Terrorelhárítási Központ (TEK) az elfogott személyeket saját objektumába szállította, ahol több mint egy napot töltöttek.
Dr. Horváth Lóránt, az érintettek és az ukrán Oscsadbank jogi képviselője szerint az akció során súlyos eljárásjogi aggályok merültek fel. A védőügyvéd elmondása alapján a hét ukrán állampolgárt március 5-én 13:00 órától március 6-án 18:15-ig, vagyis összesen 29 órán keresztül tartották fogva „tisztázatlan eljárásjogi körülmények között”. A beszámoló szerint az érintetteket ez idő alatt bilincsben és csuklyában tartották, és egyikük – állítólag – az intézkedés idején életmentő orvosi beavatkozásra szorult.
A most elrendelt ügyészségi nyomozás azt hivatott tisztázni, hogy a TEK intézkedése során történt-e jogszabálysértés, és milyen körülmények között zajlott a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés az ominózus 29 óra alatt.
