Ft
Ft
16°C
4°C
Ft
Ft
16°C
4°C
04. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
feljelentés ukrán aranykonvoj TEK

Nyomozást indítottak a TEK ellen jogellenes fogva tartás gyanúja miatt

2026. április 29. 14:08

Feljelentést tettek az érintettek képviselői.

2026. április 29. 14:08
null

Hivatalos vizsgálat indult annak a márciusi rendőrségi akciónak az ügyében, amely hét ukrán pénzszállító őrizetbe vételével végződött. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség április 27-én rendelte el a nyomozást jogellenes fogva tartás és egyéb bűncselekmények gyanúja miatt, miután az érintettek jogi képviselői feljelentést tettek – írta meg a hivatalos közlemény alapján a 24.hu.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ügy még március elejére nyúlik vissza, amikor a magyar hatóságok látványos akció keretében csaptak le az ukrán pénzszállítókra. A Terrorelhárítási Központ (TEK) az elfogott személyeket saját objektumába szállította, ahol több mint egy napot töltöttek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Dr. Horváth Lóránt, az érintettek és az ukrán Oscsadbank jogi képviselője szerint az akció során súlyos eljárásjogi aggályok merültek fel. A védőügyvéd elmondása alapján a hét ukrán állampolgárt március 5-én 13:00 órától március 6-án 18:15-ig, vagyis összesen 29 órán keresztül tartották fogva „tisztázatlan eljárásjogi körülmények között”. A beszámoló szerint az érintetteket ez idő alatt bilincsben és csuklyában tartották, és egyikük – állítólag – az intézkedés idején életmentő orvosi beavatkozásra szorult.

A most elrendelt ügyészségi nyomozás azt hivatott tisztázni, hogy a TEK intézkedése során történt-e jogszabálysértés, és milyen körülmények között zajlott a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés az ominózus 29 óra alatt.

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. április 29. 15:34
Remélem elmeszelnek minden jogállam ellen vétőt és az áldozatok tisztességes kártérítést kapnak, Fogvatartási óránként 1 millió EUR/fő talán kiengesztelné őket. Esetleg szűzlányok, örök élet és ingyen vodka+sör. Az összeget majd az elnöküknek átadjuk (szigorúan készpénzben), aki majd bizonyára eljuttatja a hőseinek.
Válasz erre
2
0
Csányi Gyuri
2026. április 29. 15:10
Jól értem a beszámolót? A hét ukrán állampolgárt összesen 29 órán keresztül tartották fogva bilincsben és csuklyában?
Válasz erre
0
0
Cogito ergo sum
2026. április 29. 14:54
Oly korban éltem én e földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra, s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Oly korban éltem én e földön, mikor besúgni érdem volt s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, – s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Oly korban éltem én e földön, mikor ki szót emelt, az bujhatott, s rághatta szégyenében ökleit, – az ország megvadult s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Oly korban éltem én e földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt, az élő írigylé a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Radnóti Miklós
Válasz erre
5
0
SandorL
2026. április 29. 14:44
A 24.hu, aha, hat persze.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!