A nemzeti oldal tartson össze! – új közösségi platformon hívják a radikálisokat a kormánypártok támogatására

nemzeti érdek, hogy a nemzeti radikális emberek egyéniben a Fideszre szavazzanak.
Ugyancsak a Fidesz jelöltjének támogatására hívta fel a figyelmet Bogár László közgazdász, aki a Patrióta YouTube-csatornának nyilatkozva leszögezte, ahhoz, hogy a legnagyobb veszélyt elkerülhessük, józan döntésre van szükség. Ez azt jelenti, hogy egyéniben a Fidesz jelöltjét kell segíteni, mert ez teszi lehetővé azt, hogy
ez a fenyegető, és a globális térből is folyamatosan épített, romboló, pusztító stratégia beteljesülése mindenféleképpen elkerülhető legyen.
Két egykori jobbikos országgyűlési képviselő is a nemzeti összetartás mellett érvel, Sneider Tamás, egykori pártelnök úgy fogalmazott, az egyéni körzetek nagyon fontosak, a szavazatokat pedig meg lehet osztani, így a Mi Hazánk támogatói is voksolhatnak egyéniben a Fidesz jelöltjére.