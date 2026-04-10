közösségi oldalak országgyűlési választás 2026 Bogár László Petrás János Budaházy György Fidesz nemzeti érdek

A nemzeti oldal tartson össze! – új közösségi platformon hívják a radikálisokat a kormánypártok támogatására

2026. április 10. 09:04

A Most Magyarországért Facebook-oldalon a Fidesz egyéni országgyűlési jelöltjeinek támogatását szorgalmazó nemzeti elkötelezettségű közéleti szereplők nyilatkozatait teszik közzé. Céljuk, hogy most vasárnap a radikálisok ésszel szavaznak.

A nemzeti tábor összetartására, valamint a Fidesz egyéni képviselőjelöltjeinek támogatására hívja fel a figyelmet a Most Magyarországért elnevezéssel létrehozott a Facebook-oldal, ami 

alig egy hét alatt már több mint négyezer követőt tudhat magáénak. 

A közösségi oldal azután született, hogy Budaházy György, a nemzeti radikális oldal meghatározó szereplője több interjúban is  arról beszélt, 

a mostani országgyűlési választás tétjét a Mi Hazánk szavazóinak is kellő súllyal kell kezelni, ezért az egyéni választókerületi jelöltek közül a Fideszt kell támogatni vasárnap. 

Mint mondta, a választás az egyéni körzetekben dől el, és létfontosságú, hogy a kormánypárti jelöltek szerezzenek ott több mandátumot. Budaházy György azt is elmondta, a Mi Hazánknak nincs esélye egyéniben nyerni, ezért is észszerű a Fidesz támogatása.

Az Igazságot Magyarországnak Szövetség alapítójának megszólalása megmozdította a nemzeti radikálisokat, és egyre több ismert közéleti szereplő adott hangot hasonló véleményének. 

Az elmúlt héten a kormánypártok mellett tette le a voksát Budaházy Edda, aki úgy fogalmazott, 

most nem szabad lázadni a hatalom ellen, hanem támogatni a kormányt abban, hogy folytathassa az elkezdett munkát, a veszélyek korában nem szabad kockára tenni sem a biztonságunkat, sem a szuverenitásunkat.

Hegedűs Lóránt református lelkész is nyilatkozott a Patrióta Youtube-csatorna műsorának, szerinte a Mi Hazánk szavazói kellően öntudatosak, lelkiismeretesek és legfőképpen nemzetben gondolkodók, hogy tudják, érzékeljék, mi a tét. Petrás János, a Kárpátia zenekar frontembere azt hangsúlyozta, 

nemzeti érdek, hogy a nemzeti radikális emberek egyéniben a Fideszre szavazzanak. 

Ugyancsak a Fidesz jelöltjének támogatására hívta fel a figyelmet Bogár László közgazdász, aki a Patrióta YouTube-csatornának nyilatkozva leszögezte, ahhoz, hogy a legnagyobb veszélyt elkerülhessük, józan döntésre van szükség.  Ez azt jelenti, hogy egyéniben a Fidesz jelöltjét kell segíteni, mert ez teszi lehetővé azt, hogy 

ez a fenyegető, és a globális térből is folyamatosan épített, romboló, pusztító stratégia beteljesülése mindenféleképpen elkerülhető legyen.

Két egykori jobbikos országgyűlési képviselő is a nemzeti összetartás mellett érvel, Sneider Tamás, egykori pártelnök úgy fogalmazott, az egyéni körzetek nagyon fontosak, a szavazatokat pedig meg lehet osztani, így a Mi Hazánk támogatói is voksolhatnak egyéniben a Fidesz jelöltjére.

Rig Lajos, Tapolca korábbi alpolgármestere is megszólalt a közelgő választás tétjét hangsúlyozva. Saját közösségi oldalán közzétett felhívásában azt kéri, hogy a veszprémi választókerületben Navracsics Tibort támogassák a választók. 

Borbély Zsolt Attila is csatlakozott a fenti megszólalókhoz, az erdélyi író szerint 

a választás napján a mi hazánkos polgároknak egyéniben a Fideszre kell szavazni, ugyanis nemzetünk fennmaradása a tét. 

Szerinte az elmúlt 16 év eredményei magukért beszélnek és egy esetleges kormányváltás mindent felrúgna. Kihangsúlyozta, hogy jelenleg a nemzeti érdek az, hogy a nemzeti oldalhoz tartozó képviselők többségben legyenek a Parlamentben – ezért is létfontosságú, hogy a nemzeti radikális oldal szavazói egyéniben, a Fideszre szavazzanak!

A Most Magyarországért közösségi oldal most arra vállalkozott, hogy összegyűjtse és folyamatosan közzé tegye a nemzeti összefogás szorgalmazóival készített interjúkat, nyilatkozatokat annak érdekében, hogy minél többen ismerjék fel, a Fidesz egyéni jelöltjeinek támogatása létfontosságú.

Működik. Egyre többen döntenek úgy a nemzeti radikálisok között, hogy ésszel szavaznak vasárnap. De a sikerhez mindannyiunknak ugyanígy kell tenni

 – fogalmaztak a Most Magyarországért közösségi oldal kezelői.

Nyitókép: Most Magyarországért/Facebook

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szandi-mandi-2
2026. április 10. 10:19
Ahol a fidesz egyéni jelöltjének van esélye a győzelemre, abban a körzetben bűn leszavazni másra, hiszen ezzel tiszás egyéni képviselőt segítene a szavazat. Ha 10 fideszes elbukik a hiányzó 5%-ok miatt, azon elmegy a választás. Ebben az esetben a "nyereség" a MH töredékszavazat növekedése, csak hát abból kevés mandátum lesz (6 helyett esetleg 7 db). A többi helyen is célszerűbb a fidesz egyéni jelöltjére szavazni, mert amennyit nyer a MH lista, pontosan ugyanannyit nyer a tisza lista a győzteskompenzáció miatt. A nemzeti oldal szempontjából tehát nullszaldós a szavazat. Ezzel szemben a fidesz egyéni jelöltre adott szavazat esetén legalább a nemzeti oldal töredékszavazata emelkedik (igaz, nem az MH-é), de legalább nem nullszaldós a szavazat.
masikhozzaszolo
2026. április 10. 10:16
neszteklipschik Pontosan! Egyébként nincs az az úristen, hogy elmenjenek szavazni, azok akiknem pedig kellene. Most se lesz több a részvétel, mint máskor. Ha a dobtáras ukrán gitárral bemennek az udvarra, akkor se lehet őket onnan kimuzsikálni.
tomnemis
2026. április 10. 09:59
Ez egy szép és értelmes gesztus (is lehetne, amit illene viszonozni is). Legalábbis mi, választópolgárok ezt szeretnénk. Így, ezen az úton elindulva, el lehetne jutni egy nemzeti minimum elfogadásáig. Egymás tiszteletben tartásáig, sőt megbecsüléséig. Sajnos ezt nem fogjuk látni, mert mindkét pártnak a sáját önző érdekei fontosabbak a számukra, mint a mi/választópolgáraik igénye.
neszteklipschik
•••
2026. április 10. 09:53 Szerkesztve
"Egyre többen döntenek úgy a nemzeti radikálisok között, hogy ésszel szavaznak vasárnap." Ismerjük a vicces szösszenetet? Hogy: - Egy nő nem lehet egyszerre szép is és okos is. - De hát miért?? - Mert akkor már FÉRFI lenne!!!😁 Na hát ugyanez érvényes általában a nemzeti radikálisokra, hogy elsősorban vagy az érzelem, vagy az indulat vezérli őket, mert ha az ész vezérelné őket, már régen a Fidesz-KDNP-re szavaznának. Szóval örvendetes lenne, ha ezúttal az eszükre hallgatnának, de......... majd meglátjuk. Kívánom, hogy így legyen.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!