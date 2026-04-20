„Nem szállítok szemetet” – beszólt egy buszsofőr a Tisza-plakátokat hurcoló, propagandába ájult tizenéveseknek

Fel kell állni a súlyos vereségből, de a sebek nyalogatása után érdemes a tettek mezejére lépni.
14–15 éves gyerekek nem focizni és csajozni mentek, inkább pártrendezvényre.
Az RTL Híradójából kiderült, hogy öt, 14–15 éves ecsegi fiatal a Tisza Párt rendezvényéről indult haza Pásztóról, amikor állításuk szerint a sofőr azt közölte velük, hogy a náluk lévő aláírt plakátok miatt nem szállhattak fel a járatra.
A sofőr állítólag azt mondta nekik, hogy „nem szállítok szemetet vagy szemétnek valót”.
A fiúk beszámolója szerint vita alakult ki, a buszvezető telefonált is, majd végül mégis felengedte volna őket, ám ehelyett ők a szüleiket hívták. Később az egyik gyermek édesanyja a Facebookon osztotta meg a történteket, és a sofőrrel is kapcsolatba került, aki a szülőnek így keretezte a történetet:
kampány miatt nem volt biztos benne, hogy plakátokat szállíthat, mert kamera van a buszon.
A MÁV–VOLÁN közölte a híradóval, kivizsgálják az esetet, és ha minden úgy történt, ahogyan a fiúk állítják, a sofőr súlyos büntetésre számíthat.
