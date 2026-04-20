Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
Tisza Párt máv – volán buszsofőr

„Nem szállítok szemetet” – beszólt egy buszsofőr a Tisza-plakátokat hurcoló, propagandába ájult tizenéveseknek

2026. április 20. 07:36

14–15 éves gyerekek nem focizni és csajozni mentek, inkább pártrendezvényre.

2026. április 20. 07:36
null

Az RTL Híradójából kiderült, hogy öt, 14–15 éves ecsegi fiatal a Tisza Párt rendezvényéről indult haza Pásztóról, amikor állításuk szerint a sofőr azt közölte velük, hogy a náluk lévő aláírt plakátok miatt nem szállhattak fel a járatra.

 A sofőr állítólag azt mondta nekik, hogy „nem szállítok szemetet vagy szemétnek valót”.

A fiúk beszámolója szerint vita alakult ki, a buszvezető telefonált is, majd végül mégis felengedte volna őket, ám ehelyett ők a szüleiket hívták. Később az egyik gyermek édesanyja a Facebookon osztotta meg a történteket, és a sofőrrel is kapcsolatba került, aki a szülőnek így keretezte a történetet:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

 kampány miatt nem volt biztos benne, hogy plakátokat szállíthat, mert kamera van a buszon.

A MÁV–VOLÁN közölte a híradóval, kivizsgálják az esetet, és ha minden úgy történt, ahogyan a fiúk állítják, a sofőr súlyos büntetésre számíthat.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

A sok hülye, aki ott verte magát Gödön, hallgat

A Barátság vezetéket is sikerült hirtelen kijavítani. Ez egy profi módon végrehajtott dezinformációs akció volt. És valljuk be, sikerült.

Nyitókép: RTL-videó

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
george-soros-2-0
2026. április 20. 08:41
S mentek sírni egyből anyukához. :D ebben a korban en maximum kirohogtem volna a sofőrt. De a Tiszas Mamahotelből sajnos életképtelen Tiszas gyerekek jönnek. Ma van ha legközelebb egy csúnya 70 eves mama szol rájuk? Osszefossak magukat ? :D
hellobello-2
2026. április 20. 08:39
ördöngös pepecselés 2026. április 20. 08:11 kormányozni kéne elvtársak nem műbalhékkal tovább kampányolni mert nagyon gyorsan be fog kopogni a valóság Az már bekopogtatott úgy hivják 141-52 Közelebb van a Három negyedhez mint a kétharmadhoz... Ti felétek ezt hivják úgy, hogy zakó.
hellobello-2
2026. április 20. 08:33
ördöngös pepecselésnoname23-2 2026. április 20. 08:14 és a balesetveszélyes plakátok szállíthatóak ha tiszások? megnéznélek, hogy mit okádnál tiszar, ha egy fékezésnél valakinek a szeme bánná a politikai vakságodat Az agyhalálodon már csak nevetni lehet, amit összeraksz a fejedben az fergeteges!! Veszélyes plakátok Hát igen.. veszélyesek ezek az ötvenszer negyven centis életveszélyes 150 gramm súlyú polikarbonát darabok. Annyi életet követeltek eddig is. húú borzalmas.. Túl nehéz hogy megfogd normálisan, alig lehet elbírni .. Kicsapja a szemed hirtelen fékezésnél.. hujjuj.. Igen ezeket a borotvaéles életveszélyes plakátokat... húúú. nagyon durva... Ne hazdujjá te balfasz mindenki tudja, hogy semmi bajod nem lenne ha az a plakát sárga lenne és "fidesz" lenne ráirva.. Ez csak mese amit tolsz te barom..
westend
2026. április 20. 08:29
hellobello-2 2026. április 20. 07:46 "a valóságban csak megvezetett agresszív vén trottyos gecik" - tetszik ahogy őszintén írsz a tosza-szigetes szektatársaidról. Fontos az önkritika.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!