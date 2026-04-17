Nem kellett sokat várni: hamarosan egy mindenkit érintő népszavazásra kerülhet sor

Fordult a kocka: ez az eredmény át fogja rajzolni a térképet – egy újabb mandátumot bukott el a Fidesz
Nagy változás történt Pakson.
Pénteken döntött a Nemzeti Választási Bizottság.
Hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki online ülésén.
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete által benyújtott, népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”
Az NVB a népszavazási kezdeményezést egyhangúlag támogatta,
mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek. A határozat nem jogerős, az ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Lakatos Péter