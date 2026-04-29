szlovák nemzeti párt andrej danko Magyar Péter kapcsolat

Nem kellett sok: Magyar Péter csúnyán kihúzta a gyufát a szlovákoknál, már romló kapcsolatokról beszélnek

2026. április 29. 18:53

A Szlovák Nemzeti Párt elnökének nem tetszett a „felvidékezés”.

A Szlovák Nemzeti Párt élesen bírálta Magyar Péter kijelentéseit, különösen azt, hogy a szlovákiai területeket Felvidékként említette, és arról beszélt, segíteni kívánja az ott élő magyarokat. A nemzeti párt szerint az ilyen retorika ellentétes Szlovákia szuverenitásával, és alkalmas lehet a szlovák–magyar kapcsolatok romlásának előidézésére. A vita azt követően éleződött ki, hogy a leendő magyar miniszterelnök Budapesten fogadta a Magyar Szövetség elnökét, majd közösségi oldalán „felvidéki magyar honfitársakként” hivatkozott a szlovákiai magyarokra – írja az infostart.hu

Andrej Danko, a párt elnöke „helytelennek és destabilizálónak” nevezte a történelmileg érzékeny kifejezések használatát, és hangsúlyozta: az ilyen megfogalmazások feszültséget kelthetnek nemcsak a két ország között, hanem a tágabb közép-európai térségben is. Figyelmeztetett arra is, hogy a Beneš-dekrétumokhoz hasonló kényes történelmi kérdések napirendre vétele tovább mélyítheti az ellentéteket. Danko szerint a jószomszédi viszony alapja a szuverenitás és a történelmi tények tiszteletben tartása, ugyanakkor éles hangvételű üzenetben személyesen is bírálta Magyar Pétert.

A szlovák külügyminiszter visszafogottabb hangot ütött meg: Juraj Blanár kiemelte, hogy Szlovákia a kölcsönös tiszteleten alapuló jó szomszédi kapcsolatok fenntartásában érdekelt, és a jövőben is következetesen védi nemzeti érdekeit és szuverenitását. Hangsúlyozta, hogy ez az álláspont nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőbeni magyar kormányokkal való együttműködés során is irányadó marad.

Magyar Péter mindeközben jelezte: egy esetleges Tisza-kormány alatt a már megszerzett jogok megmaradnak, és a magyar közösségek érdekeinek védelme kerül a középpontba. Álláspontja szerint a magyar–szlovák kapcsolatok erősítésének is ez lehet az alapja, jóllehet a mostani vita rávilágít a kérdés politikai és történelmi érzékenységére.

Összesen 25 komment

londonbaby
2026. április 29. 21:11
tebüdösparaszt !!! tanulj már meg normálisan beszélni !!! nem a tahó tiszafosaiddal tárgyalgatsz bazd meg azt a drogos kurva anyádat !!!!!
kbexxx
•••
2026. április 29. 21:04 Szerkesztve
A téma politikailag érzékeny magyar.peti meg nem ! Ugyront be a diplomácia útvesztőjében ,mint elefánt a porcelán boltba .!! Csak.ne hogy.igazam legyen ! Eléri a viselkedésével ,hogy persona non grata" legyen a kötelező államok közötti érintkezéseken túlmenően , nem tárgyalnak.vele .Az lesz csak igazi, államiszintü, érdek képviselet.! A V 4 ek is távolságot tartanak, keveset vagy csak ha muszály, hívják meg eseményekre is Nade a külügyminiszterünk is kezdő nőként gyakorlat nélkül a fontos kapcsolati hálló nélkül.ugrik mélyvízbe .
Pepe24
2026. április 29. 20:58
Csak keménykedjen Magyar Péter, annak a levét felvidéki magyarok isszák meg. Meg fogják neki köszönni.
ördöngös pepecselés
2026. április 29. 20:48
Pedig mekkora pofája volt Poloskának a Benes dekrétumokkal a múlt héten. Most beszaratták miatta a tótok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.