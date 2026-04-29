Nem kellett sok: Magyar Péter csúnyán kihúzta a gyufát a szlovákoknál, már romló kapcsolatokról beszélnek

A Szlovák Nemzeti Párt élesen bírálta Magyar Péter kijelentéseit, különösen azt, hogy a szlovákiai területeket Felvidékként említette, és arról beszélt, segíteni kívánja az ott élő magyarokat. A nemzeti párt szerint az ilyen retorika ellentétes Szlovákia szuverenitásával, és alkalmas lehet a szlovák–magyar kapcsolatok romlásának előidézésére. A vita azt követően éleződött ki, hogy a leendő magyar miniszterelnök Budapesten fogadta a Magyar Szövetség elnökét, majd közösségi oldalán „felvidéki magyar honfitársakként” hivatkozott a szlovákiai magyarokra – írja az infostart.hu.

Andrej Danko, a párt elnöke „helytelennek és destabilizálónak” nevezte a történelmileg érzékeny kifejezések használatát, és hangsúlyozta: az ilyen megfogalmazások feszültséget kelthetnek nemcsak a két ország között, hanem a tágabb közép-európai térségben is. Figyelmeztetett arra is, hogy a Beneš-dekrétumokhoz hasonló kényes történelmi kérdések napirendre vétele tovább mélyítheti az ellentéteket. Danko szerint a jószomszédi viszony alapja a szuverenitás és a történelmi tények tiszteletben tartása, ugyanakkor éles hangvételű üzenetben személyesen is bírálta Magyar Pétert.