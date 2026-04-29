04. 29.
szerda
04. 29.
szerda
ursula von der leyen európai unió Magyar Péter európai bizottság

Magyar Péter bejelentette: hamarosan érkeznek az uniós források Magyarországra

2026. április 29. 17:54

„Rendkívül konstruktív és eredményes tárgyalást folytattam az Európai Bizottság elnökével” – közölte a leendő miniszterelnök.

2026. április 29. 17:54
null

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.

Magyar Péter a tárgyalást rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte Facebook-bejegyzésében. Közölte: a források segítségével be tudják indítani a magyar gazdaságot és meg tudják valósítani „a működő és emberséges országhoz” szükséges fejlesztéseket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette: megegyeztek abban, hogy a május 25-i héten visszatér Brüsszelbe, és megkötik a politikai megállapodást, amely ahhoz szükséges, hogy Magyarország és a magyar emberek mielőbb hozzájussanak az őket megillető sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz.

A politikus úgy fogalmazott: szeretne mindenkit megnyugtatni, hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének Magyarország érdekeivel.

Magyar Péter korábban már bejelentkezett a Facebookon Brüsszelből. Akkor elmondta, hogy Ursula von der Leyen mellett António Costával, az Európai Tanács elnökével is találkozik a nap folyamán.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Facebook
 

Összesen 80 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
boomaire
2026. április 29. 19:07
"franciscofranco - 2026. április 29. 18:57" "Ha Polt Péter azt mondta, hogy ez az ügy nem ügy akkor az nem volt ügy, Bármit is mondott egy megyei ügyész. Kuss volt a neve." Tombol a hülyeség. Még a főügyész sem szólhatott bele, hogy hogyan intézi egy ügyész a rászignált ügyet, a Főügyészhez pedig csak az az ügy jutott el, amit a törvény szerint oda kellett adni, a többi ügyről fizikailag fogalma sem lehetett. Te is egy egy olyan laikus barom vagy, aki mindent elhisz, ha el akar hinni.
boomaire
2026. április 29. 19:02
"franciscofranco - 2026. április 29. 18:59" "nekem sosem volt és nem is lesz SOHA." 2 év múlva még azt is letagadod, hogy valaha a Tiszára szavaztál.... :)
bondavary
2026. április 29. 19:00 Szerkesztve
Majd meglátjuk, milyen áron jönnek azok a pénzek. Lehet, hogy amit vállalni kell érte, az abból eredő hátrány túltesz a pénzeken. Ukrajna, migráció, LMBTQ
franciscofranco
2026. április 29. 18:59
hernadvolgyi-2franciscofranco 2026. április 29. 18:37 Mielőtt a "kakas megszólal", háromszor fogod megtagadni a vezéredet , ne felejtsd. Neked lehet, hogy van vezéred nekem sosem volt és nem is lesz SOHA.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!