Magyar Péter bejelentette: hamarosan érkeznek az uniós források Magyarországra

Manfred Weber Magyar Péterről és a Tiszáról: „Megszolgálták a beléjük fektetett bizalmat” (VIDEÓ)
Az Európai Néppárt elnöke szerint Orbán vereségével a Patrióták elvesztették a vezetőjüket, ami „nagyszerű hír mindannyiunk számára”.
„Rendkívül konstruktív és eredményes tárgyalást folytattam az Európai Bizottság elnökével” – közölte a leendő miniszterelnök.
Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
Magyar Péter a tárgyalást rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte Facebook-bejegyzésében. Közölte: a források segítségével be tudják indítani a magyar gazdaságot és meg tudják valósítani „a működő és emberséges országhoz” szükséges fejlesztéseket.
Hozzátette: megegyeztek abban, hogy a május 25-i héten visszatér Brüsszelbe, és megkötik a politikai megállapodást, amely ahhoz szükséges, hogy Magyarország és a magyar emberek mielőbb hozzájussanak az őket megillető sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz.
A politikus úgy fogalmazott: szeretne mindenkit megnyugtatni, hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének Magyarország érdekeivel.
Magyar Péter korábban már bejelentkezett a Facebookon Brüsszelből. Akkor elmondta, hogy Ursula von der Leyen mellett António Costával, az Európai Tanács elnökével is találkozik a nap folyamán.
(MTI)
Nyitókép: Facebook