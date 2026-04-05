Nem bír leállni: így gyalázta meg Noár a kereszténység legnagyobb ünnepét (FOTÓ)

„Mikor 2026-ban menekülni kell, érdemes kondiban lenni” – elszabadultak az indulatok noÁr élő videójában
A színész-aktivista nemcsak a lány étkezésébe kötött bele, hanem nyíltan megfenyegette a kormány tagjait és munkatársaikat.
A Tisza Párt önkéntes Lenin-fiúja hozta a formáját.
Molnár Áron, ismertebb nevén Noár ezúttal húsvét apropóján kezdett gyűlölködésbe. Legújabb posztjában arra buzdítja követőit, hogy az ünnep alkalmából politikai agitációt végezzenek családi körben, majd mindehhez ízlésesen mellékelt egy „Fuck NER” feliratú tojásokról készült képet.
A tiszás agitátortól korábban sem állt távol a gyűlöletkeltés, uszítás. Nemrég középső ujját feltartva kívánt a fideszeseknek „k*rva jó évet”, korábban pedig nyíltan megfenyegette a kormány tagjait és munkatársait.
A színész-aktivista nemcsak a lány étkezésébe kötött bele, hanem nyíltan megfenyegette a kormány tagjait és munkatársaikat.
