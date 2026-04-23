Néhány jóravaló restsége győzte le belülről a kormányzó oldalt – aminek a választási eredmény lett a következménye

Az újraálmodott Kossuth tér, a méltóképp megújított Citadella, a tehetséggondozásnak otthont adó szombathelyi Takáts-ház vagy a szegedi Bartók-ház stabil mementói egy országépítő korszaknak. Más vívmányok megmaradásában valóban csak reménykedni lehet, ilyen az óvodaépítési program, a példátlanul széles családtámogatási rendszer vagy a külhoni magyarság folyamatos támogatása.

Így 2002 analógiája nem a kormányzati eredmények tartósságában lehet igaz. Sokkal inkább a jobboldali önreflexió szükségességében. Az első Orbán-kormány bukása komoly szembenézést követelt, ami nélkül az újjáépülés, a polgári körök megszervezése sem lett volna lehetséges.

Most talán még fontosabb a tükörbe tekinteni, hiszen négy ciklus után van mivel számot vetni.

És most nem a kétségtelenül embert és kormányt próbáló geopolitikai kihívásokra gondolok, mint a migránshullám, a gazdasági válság, napjaink legnagyobb járványhulláma vagy a szomszédunkban dúló háború. E külső hatásokkal Magyarország felvette a harcot, volt vízió, és voltak politikai-gazdasági-társadalmi válaszok is.

A szembenézést magunkkal kell kezdeni. A céltalan önostorozás, a minden rossz volt mantrája helyett néhány kényelmetlen, de célzott kérdéssel.