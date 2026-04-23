04. 23.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Néhány jóravaló restsége győzte le belülről a kormányzó oldalt – aminek a választási eredmény lett a következménye

2026. április 23. 09:07

Ha azonosítottuk a hibát, úrrá lehetünk rajta: a gyenge jellemre az erkölcsi megújulás jelenthet választ.

Constantinovits Milán
A földindulás másnapján egy kedves barátom szomorúan úgy összegezte a látottakat: „Ugyanazt éljük meg, mint 2002 után. Jó ügyért küzdöttünk, és mégis elbuktunk. Kezdhetjük elölről az egészet.” Gondolataival nincs egyedül, a nemzeti tábor számos szereplője élte meg hasonlóan a vasárnapi eredményeket. Csalódottságának vérmérséklete szerint ki vitriolosabban, ki keserűbben, ki erős kritikával adott hangot.

A gyászfolyamat természetéből adódóan érthető minden hasonló felfakadás, hiszen most van ennek az ideje.

Csaknem két és fél millió ember dolgozza fel magában, szűkebb-tágabb közösségében a sokkhatást. A legjobban talán a váratlanság és az igazságtalanság érzete fáj, és ez is érthető.

Mégis azt gondolom, ha az érzelmi megrázkódtatásból kitekintünk, a 2002-es párhuzam nem állja meg a helyét. Most nem négyévnyi kormányzás után következik valami más, hanem tizenhat év húzódik mögöttünk.

Másfél évtized példátlanul hosszú idő volt nyomot hagyni, így a teremtett értékek sem vesznek el a semmiben. 

Az újraálmodott Kossuth tér, a méltóképp megújított Citadella, a tehetséggondozásnak otthont adó szombathelyi Takáts-ház vagy a szegedi Bartók-ház stabil mementói egy országépítő korszaknak. Más vívmányok megmaradásában valóban csak reménykedni lehet, ilyen az óvodaépítési program, a példátlanul széles családtámogatási rendszer vagy a külhoni magyarság folyamatos támogatása. 

Így 2002 analógiája nem a kormányzati eredmények tartósságában lehet igaz. Sokkal inkább a jobboldali önreflexió szükségességében. Az első Orbán-kormány bukása komoly szembenézést követelt, ami nélkül az újjáépülés, a polgári körök megszervezése sem lett volna lehetséges.

Most talán még fontosabb a tükörbe tekinteni, hiszen négy ciklus után van mivel számot vetni.

És most nem a kétségtelenül embert és kormányt próbáló geopolitikai kihívásokra gondolok, mint a migránshullám, a gazdasági válság, napjaink legnagyobb járványhulláma vagy a szomszédunkban dúló háború. E külső hatásokkal Magyarország felvette a harcot, volt vízió, és voltak politikai-gazdasági-társadalmi válaszok is.

A szembenézést magunkkal kell kezdeni. A céltalan önostorozás, a minden rossz volt mantrája helyett néhány kényelmetlen, de célzott kérdéssel.

Kinek a felelőssége azok helyzetbe hozása, akik révén a vívmányokra vetült a korrupciós árnyék? Milyen elkötelezettségű személyekre épült a nemzeti tőkés réteg? És talán a legfájdalmasabb: hogyan váltotta fel fokozatosan az arrogancia az intellektuális kommunikáció igényét?

Az én leltáramból nem a jövőkép, a határozott döntések és a bátor geopolitikai elképzelések hiányoztak. Hanem az alázat, az önvizsgálat, a tettekben és szavakban megnyilvánuló emberségesség. Ne legyen kétségünk ugyanis, tizenhat év eredményeivel szemben a gyenge emberi minőség diadalmaskodott. 
Néhány jóravaló restsége győzte le belülről a kormányzó oldalt, aminek a választási eredmény lett a következménye.

Csüggedelemre azonban nincs ok. 

Ha azonosítottuk a hibát, úrrá lehetünk rajta: a gyenge jellemre az erkölcsi megújulás jelenthet választ.

 Ebben áll a közösség ereje, erre lehet építeni a jövőt!

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sensuscommunis
2026. április 23. 10:34
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO oldalán,amelyben kérjük Sulyok Tamást Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Orbán Viktor már aláírta. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az alkotmányos rendet ! Osszuk meg a hirt !
ekeke1
2026. április 23. 10:30 Szerkesztve
"Ha azonosítottuk a hibát, úrrá lehetünk rajta: a gyenge jellemre az erkölcsi megújulás jelenthet választ." OK. Segíthetek? Egyszer- állítólag- Orbán az mondta, még 2007-ben: “Megtanultam, hogy amikor esélyed van megölni riválisodat, akkor nem gondolkozol, hanem megteszed" . Nos, ez jutott eszembe mikor most megláttam az egyik utolsó interjúját, Rónai Egonnál. hirstart.hu/hk/20260410_orban_magyar_peter_konnyu_preda_lett_volna_waberernelbaj_lehet_a_toronyba Rónai Egon felvetette, hogy a Fidesz a kampány során igyekezett negatív szereplőként bemutatni Magyar Pétert. Orbán Viktor erre reagálva azt mondta: tudatosan kerülte a személyeskedést, mert szerinte Magyar Péter „túl könnyű préda lett volna”. Hozzátette azt is, hogy személyesen is jól ismeri őt – részben azért, mert volt felesége igazságügyi miniszterként dolgozott –, de ennek ellenére nem akarta személyes kritikával illetni." Nos, valamikor Orbán nem tanulta meg jól.Vagy mára elfelejtette.
Hill
2026. április 23. 10:11
A Fidesz elbaszta. Ennyi. Bár rájuk szavaztam, mert értelmes politikai erő, persze ez nem mindenkire vonatkozik, nincs ebben az országban. Orbán, igen, a nagy belével együtt is, egy zseni. De a fidesz a gőgösségével, az egyáltalán nem leplezett "családon" belüli osztogatással, a sorozatos botrányaival sok embert arra az igénytelen, uninteligens állásmódra késztetett, hogy "nekem mindegy, csak a fidesz takarodjon". Be figják szopni a nagy faszt, természetesen velünk együtt. Csodákban nem hiszek. És ahol azzal húzzák a mézes madzagot a polgárok előtt, hogy ki hogy lesz kiherélve, megbaszva, felkötve... És ennek az idióta frusztrált, elbaszott életű, választók jóllakottan örülnek, ott kurva nagy baj van. A kibaszott tőkés, liberális gecik megint nyeregbe kerültek. Ezeket nem lehet kiiktatni. Az Uniorol meg nem is érdemes egy szót se szólni. Korrupt, öncélú, jogtipró fasztszopó köpedelem. Sok sikert kívánok a puzsérittas marháknak. Karácsony is remek választás volt. Kétszer is. Gratulálok.
Agricola
2026. április 23. 09:59
Orbán 16 évig volt miniszterelnök, és valószínűleg szinte minden országban igaz, hogy az emberek végül egy "új arcot" akarnak látni. Ez történt például Helmut kohllal 16 év hivatali ideje után. Az EU és a hozzá lojális médiaorgánumok folyamatosan korrupcióval vádolták Orbánt, és ő nem tudta hatékonyan cáfolni ezeket a vádakat a médiában, függetlenül azok jogosságától. A magyar választások ismét bebizonyították a média erejét, amely Orbánról tudósítva kizárólag a korrupcióra és a nepotizmusra koncentrált, A média határozza meg, hogy mely kérdések uralják a nyilvános vitát. És ezt nagyon hatékonyan tették a magyar választási kampány során, elérve céljukat, Orbán megbuktatását. Az EU vazallusokat akar, nem szuverén államokat. És természetesen az embereket és a társadalmi struktúrákat is újra akarja tervezni. Arcátlanul, pénzzel és ideológiailag vezérelt igazságszolgáltatással mélyen beavatkozik az egyes országok belügyeibe.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!