étkezési zavar tippek-tanácsok orvos gyerek

Ne hagyjuk, hogy az evés rémálommá váljon! – tippek és tanácsok kisgyerekes szülőknek

2026. április 22. 14:59

Vannak olyan családok, amelyeknél az evés komoly kihívást jelent a szelektív étkezési zavarral küzdő gyermek miatt. Lássuk, mit tehetünk a megoldás érdekében!

Kőnig Róbert
Korábban már szóba került, mi kerüljön az uzsonnásdobozba, miből áll az egészséges tízórai, és melyik szülő milyen nassolnivalót csomagol az iskolába. Vannak olyan családok, amelyeknél mindez az átlagnál sokkal nehezebb feladat, mert az étel kérdése bizonyos szelektív étkezési zavarral küzdő gyermekek – például az ARFID-osok ((Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, azaz elkerülő/restriktív táplálékbeviteli zavar) esetében – komoly kihívást jelenthet.

Ráadásul egyetlen rossz élmény is elég ahhoz, hogy az evés rémálommá váljon. 

Az említett ARFID-nál az agy védekező reakciót indít, ami – ezt fontos leszögezni – nem egyenlő a válogatóssággal! Dr. Madarassy-Szűcs Anna gyermekpszichiáter úgy véli, amire általánosságban törekedhetünk, az minden egyes gyermek jobb megértése és biztonságérzetének növelése. És ugyan ez sokkal többről szól, mint az uzsonnásdobozba tett ételről, azért nézzünk pár trükköt!

Biztonságos bázis. Kis lépésekben kínáljunk. Mindig legyen a dobozban legalább egy olyan étel, amit a gyerek elfogad és szeret – ez adja a bázist. Új ételt csak akkor érdemes mellé tenni, ha utóbbi ott van, és előre megbeszéltük az újdonságot.

Minden részlet számít. Ha a gyerek otthon háromszög alakú szendvicset eszik, az iskolába se kerek zsömlét csomagoljunk. A szabály az szabály: ugyanaz a márka, ugyanaz a fajta.

Nem minden gyerek tud gyorsan megnyugodni és enni. Ha lehet, adjunk időt, ne siettessük őket.

Átláthatóság. Külön rekeszek, egyszerű tálalás, megszokott formák. Ezzel is növeljük a bejósolhatóságot. Ha a gyermek tudja, hogy mindennap ugyanabban a rekeszben ugyanazt találja, csökken a bizonytalansága.

Kommunikáljunk a pedagógusokkal! Jelezzük, hogy a doboz tartalma a biztonság része, ez nem szimpla válogatósság.

Egy csendesebb hely, akár bunki, zajszűrő füles, vizuálisan is nyugodtabb közeg: lágyabb fények, egyeseknek az ismerős zene/mese hallgatása – ez mind sokat segíthet a nyugodt evésben.

Folyadékok. A turmixok, shake-ek, krémlevesek sokszor könnyebben elfogadhatók, mint a rágást igénylő ételek.

A dobozba így végül sokkal több fér, mint hinnénk: biztonság, kapcsolat és az a megnyugtató üzenet, hogy a gyerekünk így érthető és jó, ahogy van. 

És mi is elég jók vagyunk mellette.

hakapeszim
2026. április 22. 15:28
A mi időnkben ha nem tetszett a kaja: Jó, akkor tessék felállni az asztaltól! Majd eszel, ha éhes leszel! Még senki nem halt éhen úgy, hogy közben rendelkezésre állt élelem. Persze, én sem spártai módon nevelem, ridegtartással a gyereket. Sikeresen megszerettettem vele a bolognai spagettit - nálam a magyarosított bolognai szósz egy szent dolog, órákig készülő, tartalmas szósz, kétféle húsból, zöldségekkel. Sokáig meg sem akarta kóstolni a harcsapaprikást, de mikor egy kis barátnője nálunk volt, és neki ízlett, ő is rákapott. Szerencsére imádja az ázsiai cuccokat, rákocskák, tengeri herkentyűk, szusi stb. Ezek egészségesek.
socialismo-e-muerte
2026. április 22. 15:07
1 tejfölös szendvics sült csirkehússal, vagy rántottával és salátával. 1 pohárnyi joghurt flakonban. 1 szalvéta.
