Ne hagyjuk, hogy az evés rémálommá váljon! – tippek és tanácsok kisgyerekes szülőknek

Minden részlet számít. Ha a gyerek otthon háromszög alakú szendvicset eszik, az iskolába se kerek zsömlét csomagoljunk. A szabály az szabály: ugyanaz a márka, ugyanaz a fajta.

Nem minden gyerek tud gyorsan megnyugodni és enni. Ha lehet, adjunk időt, ne siettessük őket.

Átláthatóság. Külön rekeszek, egyszerű tálalás, megszokott formák. Ezzel is növeljük a bejósolhatóságot. Ha a gyermek tudja, hogy mindennap ugyanabban a rekeszben ugyanazt találja, csökken a bizonytalansága.

Kommunikáljunk a pedagógusokkal! Jelezzük, hogy a doboz tartalma a biztonság része, ez nem szimpla válogatósság.

Egy csendesebb hely, akár bunki, zajszűrő füles, vizuálisan is nyugodtabb közeg: lágyabb fények, egyeseknek az ismerős zene/mese hallgatása – ez mind sokat segíthet a nyugodt evésben.