Ne hagyjuk, hogy az evés rémálommá váljon! – tippek és tanácsok kisgyerekes szülőknek

Anya, apa csomagol – de mi legyen az uzsonnásdobozban?
Jó, ha zöldség és gyümölcs is kerül bele, de az otthoni ízek, a szülők, nagyszülők gondoskodása mindennél többet jelent egy iskolai délelőtt során.
Vannak olyan családok, amelyeknél az evés komoly kihívást jelent a szelektív étkezési zavarral küzdő gyermek miatt. Lássuk, mit tehetünk a megoldás érdekében!
Korábban már szóba került, mi kerüljön az uzsonnásdobozba, miből áll az egészséges tízórai, és melyik szülő milyen nassolnivalót csomagol az iskolába. Vannak olyan családok, amelyeknél mindez az átlagnál sokkal nehezebb feladat, mert az étel kérdése bizonyos szelektív étkezési zavarral küzdő gyermekek – például az ARFID-osok ((Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, azaz elkerülő/restriktív táplálékbeviteli zavar) esetében – komoly kihívást jelenthet.
Jó, ha zöldség és gyümölcs is kerül bele, de az otthoni ízek, a szülők, nagyszülők gondoskodása mindennél többet jelent egy iskolai délelőtt során.
Ráadásul egyetlen rossz élmény is elég ahhoz, hogy az evés rémálommá váljon.
Az említett ARFID-nál az agy védekező reakciót indít, ami – ezt fontos leszögezni – nem egyenlő a válogatóssággal! Dr. Madarassy-Szűcs Anna gyermekpszichiáter úgy véli, amire általánosságban törekedhetünk, az minden egyes gyermek jobb megértése és biztonságérzetének növelése. És ugyan ez sokkal többről szól, mint az uzsonnásdobozba tett ételről, azért nézzünk pár trükköt!
Biztonságos bázis. Kis lépésekben kínáljunk. Mindig legyen a dobozban legalább egy olyan étel, amit a gyerek elfogad és szeret – ez adja a bázist. Új ételt csak akkor érdemes mellé tenni, ha utóbbi ott van, és előre megbeszéltük az újdonságot.
Minden részlet számít. Ha a gyerek otthon háromszög alakú szendvicset eszik, az iskolába se kerek zsömlét csomagoljunk. A szabály az szabály: ugyanaz a márka, ugyanaz a fajta.
Nem minden gyerek tud gyorsan megnyugodni és enni. Ha lehet, adjunk időt, ne siettessük őket.
Átláthatóság. Külön rekeszek, egyszerű tálalás, megszokott formák. Ezzel is növeljük a bejósolhatóságot. Ha a gyermek tudja, hogy mindennap ugyanabban a rekeszben ugyanazt találja, csökken a bizonytalansága.
Kommunikáljunk a pedagógusokkal! Jelezzük, hogy a doboz tartalma a biztonság része, ez nem szimpla válogatósság.
Egy csendesebb hely, akár bunki, zajszűrő füles, vizuálisan is nyugodtabb közeg: lágyabb fények, egyeseknek az ismerős zene/mese hallgatása – ez mind sokat segíthet a nyugodt evésben.
Folyadékok. A turmixok, shake-ek, krémlevesek sokszor könnyebben elfogadhatók, mint a rágást igénylő ételek.
A dobozba így végül sokkal több fér, mint hinnénk: biztonság, kapcsolat és az a megnyugtató üzenet, hogy a gyerekünk így érthető és jó, ahogy van.
És mi is elég jók vagyunk mellette.
