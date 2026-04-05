Menczer Tamás kíméletlenül odaszúrt Pálinkás századosnak: „Ő csak nevet az ügyön” (VIDEÓ)

BREAKING! Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál
Robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál.
A politikus hangsúlyozta: akinek nem Magyarország az első, annak nem katonai pályán van a helye.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy szerinte nincs olyan szerb katona, aki azt mondaná, nem kell megvédeni a Szerbiát ellátó energetikai infrastruktúrát. A politikus hozzátette, szerinte ilyen csak Magyarországon fordulhat elő – utalva Pálinkás százados korábbi kijelentésére.
Mint ismert, a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak.
És az is ismert, hogy Pálinkás százados néhány nappal ezelőtt kiállt, pontosabban kiült, és azt mondta, hogy szerinte nem kell megvédeni a Magyarországot ellátó energetikai infrastruktúrát, és ő csak nevet az egész ügyön
– mondta el a videóban Menczer. A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint ezért helyes döntés, hogy Pálinkás százados a jövőben nem lesz a honvédség tagja.
Menczer Tamás végül elmondta, hogy akinek nem Magyarország az első, annak nem katonai pályán van a helye.
Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert