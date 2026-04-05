Menczer Tamás kíméletlenül odaszúrt Pálinkás századosnak: „Ő csak nevet az ügyön” (VIDEÓ)

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy szerinte nincs olyan szerb katona, aki azt mondaná, nem kell megvédeni a Szerbiát ellátó energetikai infrastruktúrát. A politikus hozzátette, szerinte ilyen csak Magyarországon fordulhat elő – utalva Pálinkás százados korábbi kijelentésére.

Mint ismert, a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak.