04. 07.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Megszólalt Rogán Antal: Nekünk vannak erősebb szövetségeseink, ebben is bízhatnak a választópolgárok

2026. április 06. 05:51

A politikus szerint nem szabad egy ilyen válsághelyzetben rábízni az országot olyanokra, akik veszélyes döntéseket tudnak hozni.

2026. április 06. 05:51
null

Nem szabad kockáztatni, és nem szabad egy ilyen válsághelyzetben rábízni az országot olyanokra, akik veszélyes döntéseket tudnak hozni – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter vasárnap a Hír TV-n. Rogán Antal a Bayer show című műsorban kifejtette: Ukrajna az egyetlen, amelynek érdekében áll ma Magyarországon az, hogy kikényszerítsen egy kormányváltást, mert az ukrán EU-tagsághoz és az ukrán háború támogatásához ez kell.

Közölte, 

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

minden eddiginél nagyobb olaj- és energiaválság várható. Ebben a helyzetben Brüsszel javaslata az embereknek az, hogy ne járjanak autóval, ne fogyasszanak,

 lehetőleg dolgozzanak otthonról, ne használjanak repülőt, halasszák el a beruházásokat és a felújításokat. Az Európai Bizottság tudja, hogy olajhiány, és lehet, hogy gázhiány is lesz, és Európához legközelebb Oroszországban vannak még elérhető források – mutatott rá.

Beszélt arról, hogy 

az Európai Unió támogatja Zelenszkij ukrán elnököt abban, hogy zárja el a Barátság olajvezetéket, és ha lehet, akkor támadja meg még a Török Áramlat gázvezetéket, 

és mindent megtesznek azért, hogy ez így legyen. A bizottság javaslata minden tagállam felé az, hogy senki ne vásároljon gázt, mert azzal fölhajtja az árakat, de az árakat az növeli, hogy néhány hónap múlva hiány lesz. 

Emögött néhány nagy nyugati energiacég érdeke húzódik meg,

 amelyek ilyenkor mindig berendezkednek arra, hogy hogyan fogják ők megoldani az ellátást, és a magyar piacra is fáj a foguk – jelentette ki.

Kitért arra, hogy az Európai Bizottság azt kérte, hogy Magyarország azonnal függessze fel a védett benzin- és gázolajárat, mert az nem fér össze az európai közösségi joggal.

A miniszter szerint ez kísértetiesen megegyezik azzal, ami a Tisza Párt energia átállási tervében benne van. Ők a védett árat el fogják törölni, a benzin ára ezer forint lesz, a rezsicsökkentett árakat is kivezetik. 

Ha a Tisza energiaterve, megvalósul, akkor egy átlagos magyar család havonta a villanyért 16 ezer, a gázért 31 ezer forinttal többet fog fizetni,

és a tankolás 48 600 forinttal kerül majd többe, amit nem szabad megengedni – hangoztatta. A többi európai uniós országban elszabadultak a benzin- és gázolajárak. 

Ma Európán belül Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag

 – mondta.

Kiemelte, a kormánypártok a magyar emberek józan többsége miatt fogják megnyerni a választást, azok miatt, akik pontosan tudják, hogy a családjukra nézve mit jelent az, ha egy ilyen Tisza energiaterv megvalósul. A Fidesz és a KDNP azok miatt is fog nyerni, akik tudják, hogy most nem egy ukránbarát kormányra van szükség, akik tisztában vannak azzal, hogy 

nem szabad kockáztatni,

 és egy ilyen válsághelyzetben nem szabad rábízni az országot olyanokra, akik egyébként veszélyes döntéseket tudnak hozni – mondta.

Rogán Antal hangsúlyozta, hogy válság idején az országnak tapasztalt miniszterelnökre van szüksége.

 „Orbán Viktornál tapasztaltabb ember, aki pontosan tudja, hogyan kell egy válságot kezelni, ma a magyar politikában nincsen. 

Ha valamikor nem szabad változtatni, akkor most biztosan nem” – jelentette ki.

Arról is beszélt, hogy a nyertes választások után értelemszerűen egy „kemény időszak következik, mert meg fognak minket támadni, de ezeket a támadásokat eddig is kezeltük” – fogalmazott.

„Van egy nagyon erős szövetségesünk, és ezért teljesen más helyzetben vagyunk, mint 2022 és 2018 után. 

Az erős szövetséges az Amerikai Egyesült Államok és Donald Trump. Brüsszel ezt se lenyelni, se kiköpni nem tudja.

 Ma nekünk vannak erősebb szövetségeseink, és ebben is bízhatnak a magyar választópolgárok, amikor a Fideszre és Orbán Viktorra szavaznak” – mondta Rogán Antal.

Nyitókép forrása: Saul Loeb / AFP

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. április 06. 13:18
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Picnic Niki
2026. április 06. 09:45 Szerkesztve
Burg_kastL71-C Kormányzót is lehet megint választani a kútmérgezés visszaszorítására, ---- A tiszteletet ki kellene vívnia -nem pedig erőszakkal kiharcolnia-, és akkor a megtartása sem lenne nehéz. OV-nak a sajtó megszállása, az ellenzéki hangok korlátozására, meg a legkorruptabb eu-s kormányfő címére futotta csak
Burg_kastL71-C
2026. április 06. 08:44
" Nekünk vannak erősebb szövetségeseink... " Tegnap is úgy láttam, hogy nem fognak bele a Tanácskommünbe - bár az igény erős - mert ha mégis, akkor a fenti idézet alapján és segítségével, a 36. év után legalább véget lehet vetni annak a napkeltés, hetitetveses, mindenszarista kutyakomédiának és megtisztulva elképzelhető, hogy a kirobbantott puccs ellenében Kormányzót is lehet megint választani a kútmérgezés visszaszorítására, amiáltal egy nyugalmasabb világ köszöntene ránk.
belbuda
2026. április 06. 08:25
A magyarvizslás Tóni is érzi a vesztét…joggal…😉
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!