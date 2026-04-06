Megszólalt Rogán Antal: Nekünk vannak erősebb szövetségeseink, ebben is bízhatnak a választópolgárok

Rogán Antal hangsúlyozta, hogy válság idején az országnak tapasztalt miniszterelnökre van szüksége.
„Orbán Viktornál tapasztaltabb ember, aki pontosan tudja, hogyan kell egy válságot kezelni, ma a magyar politikában nincsen.
Ha valamikor nem szabad változtatni, akkor most biztosan nem” – jelentette ki.
Arról is beszélt, hogy a nyertes választások után értelemszerűen egy „kemény időszak következik, mert meg fognak minket támadni, de ezeket a támadásokat eddig is kezeltük” – fogalmazott.
„Van egy nagyon erős szövetségesünk, és ezért teljesen más helyzetben vagyunk, mint 2022 és 2018 után.