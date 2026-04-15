Megszólalt Hajdú Péter: egy mondattal mindent elárult a politikai nézeteiről (VIDEÓ)

Hajdú Péter Instagram-oldalán tisztázta korábbi kijelentését, amely szerint függetlennek vallja magát. A műsorvezető elmondta: a megjegyzés egy újságíró kérdésére reagált, amely arra vonatkozott, hogyan érintené a munkáját egy esetleges kormányváltás – írja az Index.

Hajdú hangsúlyozta, hogy szakmai szempontból valóban független, mivel saját stúdióval rendelkezik, és maga készíti tartalmait YouTube-csatornájára, így nincsenek olyan szerződései, amelyek politikai változások esetén veszélybe kerülnének.