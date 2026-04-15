Megszólalt Hajdú Péter: egy mondattal mindent elárult a politikai nézeteiről (VIDEÓ)

Orbán Viktornak váratlan vendége akadt: Hajdú Péter a miniszterelnök felcsúti otthonában készített interjút (VIDEÓ)
A teljes beszélgetés csütörtökön 19 órától lesz majd elérhető a Frizbi TV YouTube-csatornáján.
Az ismert műsorvezető továbbra is függetlennek tartja magát.
Hajdú Péter Instagram-oldalán tisztázta korábbi kijelentését, amely szerint függetlennek vallja magát. A műsorvezető elmondta: a megjegyzés egy újságíró kérdésére reagált, amely arra vonatkozott, hogyan érintené a munkáját egy esetleges kormányváltás – írja az Index.
Hajdú hangsúlyozta, hogy szakmai szempontból valóban független, mivel saját stúdióval rendelkezik, és maga készíti tartalmait YouTube-csatornájára, így nincsenek olyan szerződései, amelyek politikai változások esetén veszélybe kerülnének.
„Tehát a kérdés a munkámra vonatkozott, és nem a politikai preferenciámra, merthogy az változatlan: hajrá Fidesz!” – zárta a mondandóját a médiaszemélyiség.
A teljes beszélgetés csütörtökön 19 órától lesz majd elérhető a Frizbi TV YouTube-csatornáján.
A médiaszereplő a választások előtt nem sokkal exkluzív interjút készített Orbán Viktorral a „Beköltözve Hajdú Péterhez” című műsorban. A beszélgetés során a miniszterelnök életútját is bemutatta, később pedig arról beszélt, hogy az országnak tapasztalt vezetőre van szüksége.
Képernyőfotó: Youtube