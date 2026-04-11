Már Washington sem tudja tétlenül nézni, ahogy Brüsszel megpróbál beavatkozni a magyarországi választásokba (VIDEÓ)

Mint arról beszámoltunk, nemzetközi kérdéssé vált Brüsszel közvetett és közvetlen beavatkozása a magyar választásokba, erre már nem csak a kormány és a fideszes európai parlamenti képviselők, de az Egyesült Államok is válaszokat vár az Európai Bizottságtól és személyesen Ursula von der Leyen bizottsági elnöktől.

Amerikai kongresszusi képviselők hivatalos levélben kérik számon Ursula von der Leyentől a magyar választásokba való beavatkozásukat. Választ várnak az európai szövetségeseiktől arra: miért zsarolják Magyarországot pénzügyi források visszatartásával annak érdekében, hogy a Brüsszel által támogatott jelöltet válasszák meg a magyarok, és kérik, hogy mutassák be, miként avatkoznak bele a digitális tér cenzúrázásán keresztül a magyar választásba.