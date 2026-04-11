Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
04. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 11.
szombat
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
ursula von der leyen Választás 2026 hidvégi balázs brüsszel egyesült államok európai bizottság

Már Washington sem tudja tétlenül nézni, ahogy Brüsszel megpróbál beavatkozni a magyarországi választásokba (VIDEÓ)

2026. április 11. 14:09

Aláássa a közbizalmat az európai intézmények politikai szerepvállalása.

2026. április 11. 14:09
null

Mint arról beszámoltunk, nemzetközi kérdéssé vált Brüsszel közvetett és közvetlen beavatkozása a magyar választásokba, erre már nem csak a kormány és a fideszes európai parlamenti képviselők, de az Egyesült Államok is válaszokat vár az Európai Bizottságtól és személyesen Ursula von der Leyen bizottsági elnöktől. 

Amerikai kongresszusi képviselők hivatalos levélben kérik számon Ursula von der Leyentől a magyar választásokba való beavatkozásukat. Választ várnak az európai szövetségeseiktől arra: miért zsarolják Magyarországot pénzügyi források visszatartásával annak érdekében, hogy a Brüsszel által támogatott jelöltet válasszák meg a magyarok, és kérik, hogy mutassák be, miként avatkoznak bele a digitális tér cenzúrázásán keresztül a magyar választásba.

Ezt is ajánljuk a témában

Hidvégi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a washingtoni levéllel kapcsolatban szombaton arra emlékeztetett, az Egyesült Államok is kifogásolja az Európai Bizottság és más uniós intézmények politikai szerepvállalását, amely aláássa a bizalmat az uniós intézményrendszerben, mivel az alapszerződések szerint a bizottságnak független testületként kellene működnie. Ehhez képest Brüsszel több fronton is beavatkozik a magyarországi választásokba annak érdekében, hogy az általuk támogatott párt nyerjen. Ennek érdekében

  • óriási összeggel támogatják azokat a szervezeteket, amelyek valójában ideológiai célból működnek és a nemzeti, szuverén és konzervatív nézeteket támadják,
  • emellett politikailag nem független, úgynevezett tényellenőrökkel cenzúrázzák az online tartalmakat.

A miniszterhelyettes rámutatott, hogy

2019 és 2023 között elképesztő összeggel, mintegy 17 milliárd euróval, vagyis több mint 6400 milliárd forinttal támogattak ilyen civil szervezeteket, több mint 37 ezer támogatói szerződést kötöttek.

Hidvégi Balázs azt is kiemelte, az a Facebookot üzemeltető Meta is elismerte, korábban alkalmaztak úgynevezett tényellenőröket, de ez megszűnt, amikor Donald Trump átvette az elnökséget. Brüsszel ezzel szemben fokozta a politikailag elfogult tényellenőrzést, azaz a cenzúrát az online felületeken, beleértve a közösségi médiát is. 

Üdvözöljük az amerikai képviselők levelét és bízunk benne, hogy nekik válaszolnak, ha már a magyar képviselők kérdésére semmilyen reakció sem érkezett – nyomatékosította a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszter-helyettese. Felidézte, Ursula von der Leyen régóta politikai szerepben tartja az Európai Bizottságot, a magyar kormánnyal szemben pedig már hosszú idő óta támogatja a magyar ellenzéket, immár Kijevvel közösen. 

Felháborító, hogy Brüsszel egy uniós tagállam helyett Ukrajna érdekeit helyezi előtérbe és utóbb már a titkosszolgálati eszközöktől sem riadnak vissza a magyar politika befolyásolása érdekében. 

Az elmúlt időszakban 35 vitát tartottak Magyarországról, az orosz-ukrán háború kitörése óta pedig azért is bírálják Magyarországot, amiért a kormány fenntartja a kapcsolatokat Moszkvával. Ezzel kapcsolatban a politikus kifejtette, Magyarország a béke pártján áll és a konfliktust nem tekinti saját háborújának. A békekötéshez ugyanakkor elengedhetetlen a tárgyalási kapcsolatok fenntartása Oroszországgal – tette világossá Hidvégi Balázs.

***

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. április 11. 16:18
A levélírás ám a hű de komoly tevékenység!
Válasz erre
0
0
gyaloggos
2026. április 11. 15:51
angie1! AZ ORBÁN-KORMÁNY volt minisztere az ORBÁN-KORMÁNYRA mondta, hogy MAFFIAKORMÁNY!
Válasz erre
0
1
gyaloggos
2026. április 11. 15:50
BIZONY! MERT TRUMP azon ígérete, mely szerint ORBÁN győzelme esetén az USA gazdasági segítséget nyújt MAGYARORSZÁGNAK, az NEM BEAVATKOZÁS a választásokba! DE! 1./ EZT hogy kell érteni? HÁT ORBÁN VIKTORÉK fantasztikus évei után MAGYARORSZÁGNAK GAZDASÁGI SEGÍTSÉGRE van szüksége? NAHÁT! 2./ ADDIG álljatok egy lábon, amíg TRUMP ténylegesen gazdasági segítséget nem nyújt !
Válasz erre
0
0
titi77
2026. április 11. 15:22
én meg arra lennék kiváncsi hogy trump mivel kényszerítette a golfpályán a vénboszorkányt az 1500milliárdos eu-s üzemanyag vásárlásra,ráadásúl meg ott maradt a 15%-os vám az eu-s exportra?!(v.színű az sms-ek megvannak) csak nem fogott ember ez is, mint a magyar pöti?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!