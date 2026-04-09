Majka hirtelen megtörte a csendet, és megválaszolta az ellenzéket lázban tartó nagy kérdést – erre aligha számított bárki is

Nagy pofon Puzsérnak: Majka visszautasította a felkérést, nem lesz ott a „Rendszerbontó Nagykoncerten”
És nem az ózdi rapper az egyetlen...
Tiszta vizet öntött a pohárba a Fidesz-ellenes koncertekkel kapcsolatban.
„Minden posztom alatt azt kéritek számon tőlem, miért nem megyek a 10-ei Rendszerbontó koncertre” – írta Majka közösségi oldalán, válaszként az ellenzéket hetek óta lázban tartó kérdésre, miszerint hogy lehet az, hogy Majka nem gyarapítja a több tucat előadó sorát, akik részt vesznek a Fidesz leváltását propagáló, Puzsér szervezte eseményen.
Ezt is ajánljuk a témában
Puzsér Robi most igazat mondott velem kapcsolatban. Tényleg megkeresett, és én tényleg pár nap gondolkodás után nemet mondtam”
– öntött tiszta vizet a pohárba Majka.
Ezután kifejtette – többé kevésbé –, miért döntött úgy, ahogy, továbbá megértést kért rajongói részéről.
„Sok dolog miatt döntöttem így. Kérlek titeket, hagyjátok meg nekem azt a szabadságot, hogy ebben nem az alapján döntök, hogy mit várnak el tőlem a követőim vagy bárki, aki ezen a koncerten ott lesz, szervezi, hallgatja. Volt egy pár jó érvem erre, és arra a megoldásra is, és nem a Robival való kapcsolatom miatt nem akartam részt venni a bulin. Ezt simán mellőzni tudtam volna.
Nem ez volt az ok.
A márciusi arénakoncert-turné összes állomásán, minden egyes koncerten hangoztattam, hogy mennyire fontos az április 12-ei szavazás. Mindenkit arra biztattam, hogy menjen el szavazni.
Tőlem azt hiszem, ennyire tellett.”
Majka azt is megemlítette a posztban – vélhetően Fidesz-gyűlölő követői nagy bánatára –, hogy ő nem akar olyasmit sugalmazni senkinek, hogy kire kellene húznia azt a bizonyos X-et.
„Tiszteletben tartom mindenki véleményét, elfogadom a nagy többség akaratát. Senkit nem akarok közvetlenül befolyásolni vagy arra kényszeríteni, hogy olyan helyre húzza a voksát, ahol én szeretném látni.
Szerintem egy előadónak nem közvetlenül kell a politikában részt vennie, hanem a gondolataival kell formálnia a közízlést, attól függően, hogy aztán ki hogyan azonosul vele”
– írta.
Majka végül gratulált és sok sikert kívánt a szervezőknek, és mindenkit arra buzdított, hogy menjen el szavazni vasárnap.
Nyitókép: Facebook/Majka