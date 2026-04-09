Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
országgyűlési választás 2026 Puzsér Róbert ellenzék Majka koncert

Majka hirtelen megtörte a csendet, és megválaszolta az ellenzéket lázban tartó nagy kérdést – erre aligha számított bárki is

2026. április 09. 09:30

Tiszta vizet öntött a pohárba a Fidesz-ellenes koncertekkel kapcsolatban.

„Minden posztom alatt azt kéritek számon tőlem, miért nem megyek a 10-ei Rendszerbontó koncertre” – írta Majka közösségi oldalán, válaszként az ellenzéket hetek óta lázban  tartó kérdésre, miszerint hogy lehet az, hogy Majka nem gyarapítja a több tucat előadó sorát, akik részt vesznek a Fidesz leváltását propagáló, Puzsér szervezte eseményen.

Ezt is ajánljuk a témában

Puzsér Robi most igazat mondott velem kapcsolatban. Tényleg megkeresett, és én tényleg pár nap gondolkodás után nemet mondtam”

– öntött tiszta vizet a pohárba Majka.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezután kifejtette – többé kevésbé –, miért döntött úgy, ahogy, továbbá megértést kért rajongói részéről.

„Sok dolog miatt döntöttem így. Kérlek titeket, hagyjátok meg nekem azt a szabadságot, hogy ebben nem az alapján döntök, hogy mit várnak el tőlem a követőim vagy bárki, aki ezen a koncerten ott lesz, szervezi, hallgatja. Volt egy pár jó érvem erre, és arra a megoldásra is, és nem a Robival való kapcsolatom miatt nem akartam részt venni a bulin. Ezt simán mellőzni tudtam volna. 

Nem ez volt az ok.

A márciusi arénakoncert-turné összes állomásán, minden egyes koncerten hangoztattam, hogy mennyire fontos az április 12-ei szavazás. Mindenkit arra biztattam, hogy menjen el szavazni.  

Tőlem azt hiszem, ennyire tellett.”

Majka azt is megemlítette a posztban – vélhetően Fidesz-gyűlölő követői nagy bánatára –, hogy ő nem akar olyasmit sugalmazni senkinek, hogy kire kellene húznia azt a bizonyos X-et.

„Tiszteletben tartom mindenki véleményét, elfogadom a nagy többség akaratát. Senkit nem akarok közvetlenül befolyásolni vagy arra kényszeríteni, hogy olyan helyre húzza a voksát, ahol én szeretném látni.  

Szerintem egy előadónak nem közvetlenül kell a politikában részt vennie, hanem a gondolataival kell formálnia a közízlést, attól függően, hogy aztán ki hogyan azonosul vele”

– írta.

Majka végül gratulált és sok sikert kívánt a szervezőknek, és mindenkit arra buzdított, hogy menjen el szavazni vasárnap.

Nyitókép: Facebook/Majka

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 75 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2026. április 09. 12:03
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. április 09. 10:50 "Az embereknek nem Majka miatt van elege ebből a velejéig romlott és bűnös rendszerből."- Én azért a helyetekben elgondolkodnák azon, hogy miért van az, hogy ha a Tiszás ismerőseimnek szóba hozom Magyar Pétert, a válasz az , hogy azt ők sem bírják ? S ezek után miből gondoljátok, hogy akkor majd az ország politikailag kevésbé elkötelezett része majd rászavaz? Pont úgy fogtok vele járni, mint az "orrbefogvával" .Tényleg soha nem jutott eszetekbe, hogy normális embereket tegyetek a párt élére? Ha ti is utáljátok miért nem zavartátok el a pitsába?
Válasz erre
0
0
Hill
2026. április 09. 11:22
Rendszerbontó nagykoncert.... Ezt az ócska faszságot. 🤣🤣🤣🤣 Puzsert nem sikerült az őrületből kikezelni. Végtelenül elkesetítő, hogy annyira alacsony intelligencia jellemzi azokat akik azt hiszik, hogy a nyomorék hülye gyerekkel eljön a kánaán. Szánalmas. Meg a temus Robert Redfordal.
Válasz erre
5
0
csulak
2026. április 09. 10:58
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
4
1
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. április 09. 10:50
úgy tűnik mégsem szeretne a tisza oláh ibolyája lenni
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!