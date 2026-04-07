Fordult a kocka: évek óta nem volt ennyire jó a fogyasztók hangulata Magyarországon!

Ezért indulhatott be a bezzegromániázás

A közgazdászokat és a gazdasági folyamatok iránt érdeklődő közvéleményt mindig is foglalkoztatta az országok fejlettségének, gazdasági teljesítményének, jólétének mérése és a nemzetgazdaságok egymással való összehasonlítása. Ebben jó szolgálatot tettek a nemzeti számlák rendszeréből (System of National Accounts, SNA) származó adatok. Idővel azonban megmutatkoztak a GDP-alapú számbavétel szűk keresztmetszetei és az összehasonlítások érvényességi korlátai.

A néhány mutató aktuális értékének összehasonítása alapján levont sommás de téves tanulságoknak kiváló példáját szolgáltatta, amikor 2024-ben keleti szomszédunk kedvező, egy főre jutó vásárlóerő-paritáson számolt GDP adatára rácsodálkozva beindult a bezzegromániázás. Ez a leegyszerűsítő keretezés nem vett tudomást arról, hogy az impozáns bruttó hazai termék adat olyan időszakban született, amelyet jelentős mértékű költségvetési lazítás és választási célú költekezés jellemzett Romániában. Más indikátorokból már akkor is látható volt, hogy az ország gazdasági stabilitása gyenge lábakon áll. A költségvetési hiány már 2024-ben elszállt (8,65 százalék) és 2025-től napjainkig a román gazdaságpolitika a jelentős mértékű és tartós megszorításokról szól, nő a munkanélküliség és az államadósság, csökkennek a jóléti mutatók értékei.

A pusztán 1-2 mutató alapján történő összehasonlítás gyengének bizonyuló magyarázó ereje miatt mutatkozott igény kiegyensúlyozott mutatószámrendszerek kialakítására, amelyek valóban alkalmasak a gazdasági-társadalmi fejlettség mérésére. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány által kidolgozott Oeco-Index is egy olyan komplex mutató, amely igyekszik a legfontosabb, rendszeresen publikált gazdasági és társadalmi fejlettséget bemutató jelzőszámokat egyetlen indexbe sűríteni. Ennek segítségével lehetővé válik az országok közötti összehasonlítás, és a mutató időbeli alakulásának vizsgálata is.

A Világbank nyilvánosan elérhető adatbázisában az adatok minimum kétéves késéssel jelennek meg, ezért az Oeco-index 2026-os kiadása döntő többségben 2024-es adatokkal dolgozik. A frissen publikált rangsor szerint Magyarország továbbra is a fejlett országok közé tartozik: globálisan a 31., míg az Európai Unió tagállamai között a 19. helyet foglalja el. Ezzel hazánk megelőzi többek között Romániát, Bulgáriát, Lengyelországot, Lettországot és Szlovákiát. A 2023-as adatok alapján számított tavalyi rangsorban Magyarország a világon a 35., az EU-n belül a 18. helyen állt. Az uniós országok sorrendjében Olaszországgal cserélt helyet tavalyhoz képest. A globális pozícióján viszont javítani tudott a rendkívüli kockázatokkal terhelt világgazdasági környezetben, ami a magyar gazdaság rugalmasságát és alkalmazkodóképességét bizonyítja.

