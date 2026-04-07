együttműködés sárhegyi istván northrop grumman magyarország egyesült államok 4ig

Magyar–amerikai összefogással épül Magyarország első kommunikációs műholdja

2026. április 07. 20:34

A 4iG tovább erősítette szerepét a NATO-kompatibilis technológiák regionális fejlesztésében.

4iG

JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke és delegációjának budapesti látogatása alkalmával

a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) érintő több jelentős űr- és védelmi ipari megállapodást írt alá 

– közölte a 4iG elnöke, hozzátéve, hogy ezek tovább erősítik, illetve mélyítik Magyarország és az Egyesült Államok közötti gazdasági, biztonsági és technológiai együttműködéseket. 

 Sárhegyi István közösségi oldalán azt írta, a megállapodások részeként a 4iG SDT és az amerikai Northrop Grumman két szerződést kötött Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelenlétében.  

A Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját (HUGEO). 

A korábbi missziókban már bizonyított GEOStar-3 platformra épülő műhold 2030-ban készül el, és a HUSAT program eddigi legnagyobb nemzetközi ipari együttműködését jelenti több száz millió USD értékben. 

Mint fogalmazott, a vállalatok kibővítik a tavaly decemberben aláírt keretmegállapodásukat, így 

az űripari projektek mellett a drónelhárítási rendszerek (C-UAS), a fejlett fegyvertechnológiák és a precíziós irányítórendszerek területén is közös programokat indítanak.

Újabb megállapodásokat kötött a 4iG. (Forrás: Sárhegyi István/Facebook)

Hozzátette, a transzatlanti együttműködés részeként a 4iG SDT megállapodást kötött az amerikai L3Harrisvállalattal is, amely a védelmi digitalizáció, továbbá a HIMARS rendszerek hazai ipari integrációja terén nyit új együttműködési lehetőségeket, 

tovább erősítve a vállalat szerepét a NATO-kompatibilis technológiák regionális fejlesztésében.

Kitért arra is, hogy a vezető amerikai kisműholdplatform-gyártó Apex Technologyval szintén ez alkalomból írt alá megállapodást közös vállalat megalapításának feltételrendszeréről, amely egy Európában megvalósuló, sorozatgyártásra optimalizált kisműholdgyártási kapacitás kiépítését célozza, kifejezetten több műholdból álló rendszerek (műhold-konstellációk) kiszolgálására. 

Sárhegyi István, a 4iG SDT elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, 

a Northrop Grummannal ma történelmi jelentőségű megállapodást kötöttünk annak érdekében, hogy biztosítsuk Magyarország számára a kritikus, kettős felhasználású műholdas kommunikációs képességet, amely hiánypótló technológiának számít a mai geopolitikai helyzetben. 

Továbbá az L3Harris-szel és az Apex Technologyval létrejött megállapodásaink, valamint a Lockheed Martinnal és az Axiom Space-szel korábban megkötött együttműködéseink és befektetéseink jól mutatják, hogy a 4iG SDT képes egyszerre több globális technológiai partnerrel együttműködni és a magyar ipari és mérnöki kompetenciákat integrálva új, exportképes, NATO-kompatibilis képességeket és ipari kapacitásokat létrehozni Magyarországon és a régióban.

Nyitókép: Sárhegyi István/Facebook

 

iimre
2026. április 08. 00:41 Szerkesztve
2026. április 08. 00:41 Szerkesztve
"kalyibagaliba 2026. április 07. 23:39 Hahó! Tiszások! Hahó! Hol vagytok? Űrtechnika nem érdekel Főnök? 🤣 " Hol lennének? Most kérdezgetik a mesterséges intelligenciát, hogy miről is van itt szó… :DDD
kalyibagaliba
2026. április 07. 23:39
Hahó! Tiszások! Hahó! Hol vagytok? Űrtechnika nem érdekel Főnök? 🤣
