Magyar–amerikai összefogással épül Magyarország első kommunikációs műholdja

A Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját (HUGEO).

A korábbi missziókban már bizonyított GEOStar-3 platformra épülő műhold 2030-ban készül el, és a HUSAT program eddigi legnagyobb nemzetközi ipari együttműködését jelenti több száz millió USD értékben.

Mint fogalmazott, a vállalatok kibővítik a tavaly decemberben aláírt keretmegállapodásukat, így

az űripari projektek mellett a drónelhárítási rendszerek (C-UAS), a fejlett fegyvertechnológiák és a precíziós irányítórendszerek területén is közös programokat indítanak.