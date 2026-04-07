Magyar–amerikai összefogással épül Magyarország első kommunikációs műholdja

A 4iG tovább erősítette szerepét a NATO-kompatibilis technológiák regionális fejlesztésében.
JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke és delegációjának budapesti látogatása alkalmával
a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) érintő több jelentős űr- és védelmi ipari megállapodást írt alá
– közölte a 4iG elnöke, hozzátéve, hogy ezek tovább erősítik, illetve mélyítik Magyarország és az Egyesült Államok közötti gazdasági, biztonsági és technológiai együttműködéseket.
Sárhegyi István közösségi oldalán azt írta, a megállapodások részeként a 4iG SDT és az amerikai Northrop Grumman két szerződést kötött Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelenlétében.
A Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját (HUGEO).
A korábbi missziókban már bizonyított GEOStar-3 platformra épülő műhold 2030-ban készül el, és a HUSAT program eddigi legnagyobb nemzetközi ipari együttműködését jelenti több száz millió USD értékben.
Mint fogalmazott, a vállalatok kibővítik a tavaly decemberben aláírt keretmegállapodásukat, így
az űripari projektek mellett a drónelhárítási rendszerek (C-UAS), a fejlett fegyvertechnológiák és a precíziós irányítórendszerek területén is közös programokat indítanak.
Hozzátette, a transzatlanti együttműködés részeként a 4iG SDT megállapodást kötött az amerikai L3Harrisvállalattal is, amely a védelmi digitalizáció, továbbá a HIMARS rendszerek hazai ipari integrációja terén nyit új együttműködési lehetőségeket,
tovább erősítve a vállalat szerepét a NATO-kompatibilis technológiák regionális fejlesztésében.
Kitért arra is, hogy a vezető amerikai kisműholdplatform-gyártó Apex Technologyval szintén ez alkalomból írt alá megállapodást közös vállalat megalapításának feltételrendszeréről, amely egy Európában megvalósuló, sorozatgyártásra optimalizált kisműholdgyártási kapacitás kiépítését célozza, kifejezetten több műholdból álló rendszerek (műhold-konstellációk) kiszolgálására.
Sárhegyi István, a 4iG SDT elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta,
a Northrop Grummannal ma történelmi jelentőségű megállapodást kötöttünk annak érdekében, hogy biztosítsuk Magyarország számára a kritikus, kettős felhasználású műholdas kommunikációs képességet, amely hiánypótló technológiának számít a mai geopolitikai helyzetben.
Továbbá az L3Harris-szel és az Apex Technologyval létrejött megállapodásaink, valamint a Lockheed Martinnal és az Axiom Space-szel korábban megkötött együttműködéseink és befektetéseink jól mutatják, hogy a 4iG SDT képes egyszerre több globális technológiai partnerrel együttműködni és a magyar ipari és mérnöki kompetenciákat integrálva új, exportképes, NATO-kompatibilis képességeket és ipari kapacitásokat létrehozni Magyarországon és a régióban.
Nyitókép: Sárhegyi István/Facebook