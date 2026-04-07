„Iszonyatos csalódás": Zákány Péter tábornok Pálinkás Szilveszterről (VIDEÓ)
Zákány Péter dandártábornok tiszta vizet öntött a pohárba Pálinkás Szilveszter Magyar Honvédségre tett kijelentései után.
A biztonságunk nem szempont???
„Azt nem értem, ha hősként ünnepeljük az össze-vissza fecsegő rendőröket, katonákat és 200 milliókat gyűjtünk nekik, akkor mi a garancia arra, hogy holnaptól nem áll neki az összes rendőr és katona szolgálati titkokakat nyilvánosságra hozni?
Ha hiteltelenítik pletykák alapján a titkosszolgálatot, akkor hogy tudnak dolgozni a jövőben?
Én azért bízom a szolgálatokban, hogy alapvetően az esküjüknek megfelelően, magas szakmai színvonalon, szervezetten végzik a munkájukat.
Egyébként felhívnám a figyelmet arra az el nem hanyagolható tényre, hogy Pintér Sándor előtt rendszeresen voltak robbantások, azóta egy se, terrorcselekmény se.
Lehet vihogni, hogy álmerényletet tárt fel Orbán Viktor, de azért sokkal jobb, hogy nekünk nem kell kipróbálni, milyen a valódi merénylet.
Márpedig Pintér Sándor alatt nem kellett kipróbálnunk.”
