Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
04. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza fidesz erőszak báb választás orbán viktor

Legyünk óvatosak: nem akármilyen balhé kirobbantására készülhet Magyar Péter

2026. április 10. 22:06

Orbán Viktor reggeli üzenetében rámutatott, hogy a tiszások tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna a választók voksait.

null
Horváth K. József
Mandiner

Orbán Viktor megrázó üzenettel kezdte a napot. Külföldi titkosszolgálatokról, erőszakról, fenyegetésekről, választási csalás koholt vádjairól beszélt, a majdani történeteket juttatva eszünkbe. Aztán kinyitottam Németh Balázs észak-pesti fideszes képviselőjelölt honlapját, ahol a politikus beszámolt róla, hogy a kerületi Fidesz-iroda bejáratánál a felakasztott képmása fogadta. Hosszú kötélen himbálózott a mellképe.

Nem lehetett számára nagy boldogság belépni az ajtón, hiszen 

aki azt oda felakasztotta, az nagy valószínűséggel egyéb aljasságokra is képes.

A tegnapi és a korábbi országos gyűléseken látszott, hogy az Orbán Viktor nagygyűléseire buszoztatott tiszás csőcselék valószínűleg nem válogat az eszközökben, ha azt látja, hogy elveszett a választás. 

Koncz Zsuzsa is hergelésre használja az utolsó órákat. Facebookján azt írja: „alig várom, hogy vasárnap honfitársaimmal és barátaimmal együtt valóra váltsuk Ady Endre jóslatát: »ha összeszakad ég és föld, mégis más lesz Magyarország«. Itt az alkalom, tartsatok velünk. Forduljon a világ!”

A kommentek között Bródy sem mondott neki ellent. Miért mondott volna? A magyaroknál ugyan már rég elvásott a vörös csillag, nála azonban még most is régi fényében ragyog. 

A kétszínű tiszások nemzeti trikolort lengetve, a hazafiságról (hordó)szónokolva valójában a vörös csillagot akarják újrafényesíteni. Az Európai Unió köntösében újraéleszteni a magyarok által sok évtized alatt joggal megutált bolsevik diktatúrát. Weberrel, Ursulával, Zelenszkijjel karöltve.

Orbán Viktor reggeli üzenetében nyíltan kimondta: „Ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat. Külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze. Erőszakkal fenyegetik a híveinket. Koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választás előtt. Tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna az önök voksait.

Ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással, nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését.”

Az ember hátán futkos a hideg, amikor ezt mondja a kormányfő. Különösen, ha belegondolunk, hogy Orbán a helyzetről sokkal többet tud, sokkal szélesebb körben lát annál, mint amiről beszámolhat. Komoly államférfiakkal egyeztet az esetleges erőszak megelőzésére, rosszabb esetben (ha szükségessé válik) a konkrét elhárítására. 

A többségi szavazatokkal elért demokratikus győzelemmel persze nem lenne baj, ahogy nem volt baj 2002-ben sem. A Fidesz akkor simán átadta a hatalmat, tisztelve a demokráciát. Most is átadná. Ám az átadás kényszerének a minimálisnál is kisebb az esélye. 

De ha bukik az ellenfél, akkor azonnal kopogtat az ajtón a gyűlölet, a düh, az erőszak. Ezért hozzák ezeket a teljesen megtévesztő közvélemény-kutatásokat, hogy a sajnos csőlátó, elvakult tiszások az utolsó pillanatig azt hihessék: nyerni fognak.

Jelentem, nem fognak. Nagyon nem. Gyurcsány 2022-ben a választási éjszakán súlyosnak, egy későbbi pártrendezvényen megrendítőnek minősítette a vereséget, amit néhány órával korábban még hatalmas győzelemként vizionált. Márki-Zay Péter mögé pedig már a családján kívül senki nem állt oda az eredményváró gyászos sajtótájékoztatóján. A korábbi választáson, 2022. április 2-án Pulai Publicusa még azt írta, hogy „fej-fej mellett a Fidesz és a baloldal.” Másnap pedig jött a „megrendítő” vereség. Akkor azonban szerencsére hiányzott a Magyar Péter előidézte erőszak.

Pláne a választási csalás koholt vádja, a külföldi titkosszolgálatok erőszaktól sem visszariadó támogatása.

A megbuktatott Janukovics-kormány szerint a Majdan is egy CIA által irányított puccs volt. Szörnyű képmutatás, hogy Kijev főterének a neve ukránul a Függetlenség terét jelenti. Későbbi jelentések feltárták, hogy a CIA már a 2013-14-es forradalom után szoros, 12 titkos bázisból álló hálózatot épített ki Ukrajnában az oroszok elleni hírszerzésre.  

Orbán reggeli üzenetében arra is rámutatott, hogy tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna a választók voksait. Ez egy ugyancsak szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással, nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését.

Kijelentette: 

Ez most nem a széthúzás, a harag, a gyűlölködés ideje. Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége. A Fidesz nemzeti egységet hirdet és az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni.”

Orbán évtizedek óta bizonyítja: nem csak beszél, hanem tesz is.

***

(Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA) 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. április 11. 00:02
hétfő reggelre már úgy messiásért fognak rajongani az összefosósok, magyar péter meg gyárthatja a saját műsorát az internetre, mint a vásárhelyi holdkóros, vagy a parizeus
Válasz erre
0
0
Gabocs
2026. április 10. 22:42
Ha kimennek balhézni, én is kimegyek, és haza küldöm őket.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!