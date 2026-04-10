A többségi szavazatokkal elért demokratikus győzelemmel persze nem lenne baj, ahogy nem volt baj 2002-ben sem. A Fidesz akkor simán átadta a hatalmat, tisztelve a demokráciát. Most is átadná. Ám az átadás kényszerének a minimálisnál is kisebb az esélye.

De ha bukik az ellenfél, akkor azonnal kopogtat az ajtón a gyűlölet, a düh, az erőszak. Ezért hozzák ezeket a teljesen megtévesztő közvélemény-kutatásokat, hogy a sajnos csőlátó, elvakult tiszások az utolsó pillanatig azt hihessék: nyerni fognak.

Jelentem, nem fognak. Nagyon nem. Gyurcsány 2022-ben a választási éjszakán súlyosnak, egy későbbi pártrendezvényen megrendítőnek minősítette a vereséget, amit néhány órával korábban még hatalmas győzelemként vizionált. Márki-Zay Péter mögé pedig már a családján kívül senki nem állt oda az eredményváró gyászos sajtótájékoztatóján. A korábbi választáson, 2022. április 2-án Pulai Publicusa még azt írta, hogy „fej-fej mellett a Fidesz és a baloldal.” Másnap pedig jött a „megrendítő” vereség. Akkor azonban szerencsére hiányzott a Magyar Péter előidézte erőszak.

Pláne a választási csalás koholt vádja, a külföldi titkosszolgálatok erőszaktól sem visszariadó támogatása.

A megbuktatott Janukovics-kormány szerint a Majdan is egy CIA által irányított puccs volt. Szörnyű képmutatás, hogy Kijev főterének a neve ukránul a Függetlenség terét jelenti. Későbbi jelentések feltárták, hogy a CIA már a 2013-14-es forradalom után szoros, 12 titkos bázisból álló hálózatot épített ki Ukrajnában az oroszok elleni hírszerzésre.