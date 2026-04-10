„G*ci nagy háború lesz” – avagy a Magyar Péter-stratégia saját farkába harap
A kampány végére csak kiderült, hogy a magyar ellenzék vezetője nem ért egyet saját magával – így aztán kevés okot ad bárki másnak vele egyetérteni. Kohán Mátyás írása.
Orbán Viktor reggeli üzenetében rámutatott, hogy a tiszások tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna a választók voksait.
Orbán Viktor megrázó üzenettel kezdte a napot. Külföldi titkosszolgálatokról, erőszakról, fenyegetésekről, választási csalás koholt vádjairól beszélt, a majdani történeteket juttatva eszünkbe. Aztán kinyitottam Németh Balázs észak-pesti fideszes képviselőjelölt honlapját, ahol a politikus beszámolt róla, hogy a kerületi Fidesz-iroda bejáratánál a felakasztott képmása fogadta. Hosszú kötélen himbálózott a mellképe.
Nem lehetett számára nagy boldogság belépni az ajtón, hiszen
aki azt oda felakasztotta, az nagy valószínűséggel egyéb aljasságokra is képes.
A tegnapi és a korábbi országos gyűléseken látszott, hogy az Orbán Viktor nagygyűléseire buszoztatott tiszás csőcselék valószínűleg nem válogat az eszközökben, ha azt látja, hogy elveszett a választás.
Koncz Zsuzsa is hergelésre használja az utolsó órákat. Facebookján azt írja: „alig várom, hogy vasárnap honfitársaimmal és barátaimmal együtt valóra váltsuk Ady Endre jóslatát: »ha összeszakad ég és föld, mégis más lesz Magyarország«. Itt az alkalom, tartsatok velünk. Forduljon a világ!”
A kommentek között Bródy sem mondott neki ellent. Miért mondott volna? A magyaroknál ugyan már rég elvásott a vörös csillag, nála azonban még most is régi fényében ragyog.
A kétszínű tiszások nemzeti trikolort lengetve, a hazafiságról (hordó)szónokolva valójában a vörös csillagot akarják újrafényesíteni. Az Európai Unió köntösében újraéleszteni a magyarok által sok évtized alatt joggal megutált bolsevik diktatúrát. Weberrel, Ursulával, Zelenszkijjel karöltve.
Orbán Viktor reggeli üzenetében nyíltan kimondta: „Ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat. Külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze. Erőszakkal fenyegetik a híveinket. Koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választás előtt. Tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna az önök voksait.
Ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással, nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését.”
Az ember hátán futkos a hideg, amikor ezt mondja a kormányfő. Különösen, ha belegondolunk, hogy Orbán a helyzetről sokkal többet tud, sokkal szélesebb körben lát annál, mint amiről beszámolhat. Komoly államférfiakkal egyeztet az esetleges erőszak megelőzésére, rosszabb esetben (ha szükségessé válik) a konkrét elhárítására.
A többségi szavazatokkal elért demokratikus győzelemmel persze nem lenne baj, ahogy nem volt baj 2002-ben sem. A Fidesz akkor simán átadta a hatalmat, tisztelve a demokráciát. Most is átadná. Ám az átadás kényszerének a minimálisnál is kisebb az esélye.
De ha bukik az ellenfél, akkor azonnal kopogtat az ajtón a gyűlölet, a düh, az erőszak. Ezért hozzák ezeket a teljesen megtévesztő közvélemény-kutatásokat, hogy a sajnos csőlátó, elvakult tiszások az utolsó pillanatig azt hihessék: nyerni fognak.
Jelentem, nem fognak. Nagyon nem. Gyurcsány 2022-ben a választási éjszakán súlyosnak, egy későbbi pártrendezvényen megrendítőnek minősítette a vereséget, amit néhány órával korábban még hatalmas győzelemként vizionált. Márki-Zay Péter mögé pedig már a családján kívül senki nem állt oda az eredményváró gyászos sajtótájékoztatóján. A korábbi választáson, 2022. április 2-án Pulai Publicusa még azt írta, hogy „fej-fej mellett a Fidesz és a baloldal.” Másnap pedig jött a „megrendítő” vereség. Akkor azonban szerencsére hiányzott a Magyar Péter előidézte erőszak.
Pláne a választási csalás koholt vádja, a külföldi titkosszolgálatok erőszaktól sem visszariadó támogatása.
A megbuktatott Janukovics-kormány szerint a Majdan is egy CIA által irányított puccs volt. Szörnyű képmutatás, hogy Kijev főterének a neve ukránul a Függetlenség terét jelenti. Későbbi jelentések feltárták, hogy a CIA már a 2013-14-es forradalom után szoros, 12 titkos bázisból álló hálózatot épített ki Ukrajnában az oroszok elleni hírszerzésre.
Orbán reggeli üzenetében arra is rámutatott, hogy tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna a választók voksait. Ez egy ugyancsak szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással, nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését.
Kijelentette:
Ez most nem a széthúzás, a harag, a gyűlölködés ideje. Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége. A Fidesz nemzeti egységet hirdet és az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni.”
Orbán évtizedek óta bizonyítja: nem csak beszél, hanem tesz is.
***
A kampány végére csak kiderült, hogy a magyar ellenzék vezetője nem ért egyet saját magával – így aztán kevés okot ad bárki másnak vele egyetérteni. Kohán Mátyás írása.
Viszonylag sok betű következik, de ha nem olvasod el, azzal automatikusan igazat adsz a fideszes boomereknek. Francesca Rivafinoli írása.
(Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA)
„A közvéleménykutatót a kényelmes nyugdíj ígérete vehette rá, hogy még a maradék szakmai tekintélyét is felégesse”– jelentette ki az elemző.