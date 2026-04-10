Leleplezték Hann Endrét: ezt az ajánlatot tették neki Magyar Péterék a gyanús kutatási eredményekért cserébe (VIDEÓ)

Majd kijelentette, hogy Hann Endrét a „kényelmes nyugdíj ígérete” vehette rá, hogy még a maradék szakmai tekintélyét is felégesse.
Informátorom szerint Magyar Péterék a manipulatív közvéleménykutatásokért cserébe azt az ajánlatot tették Hann Endrének, hogyha a választások után nyernének, akkor megvásárolják tőle a Mediánt, méghozzá másfélmillió euróért”
– ismertette a vezető elemző, aki hozzáfűzte, hogy ez bizony sok mindent megmagyaráz.
„Az a helyzet, hogy ezeknek a baloldali kutatóknak egyetlen egy szavát sem lehet elhinni, ők valójában nem közvélemény-kutatók, hanem közvéleménymanipulátorok” – zárta leleplező videóját Deák Dániel
