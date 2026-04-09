Lánczi András: Ha valaki tudja az igazságot, de nem mondja el, az a hazugság egyik minősített esete

A hergelés, a hisztériakeltés, az indulat felkorbácsolása mind arra szolgál egy hazug politikus eszköztárában, hogy a végletekig tompítsa a választók valóságérzetét, így az érzelmek megnyerése sokkal könnyebbé válik.

A manipuláció legdurvább formája a koncepció szerinti hazudozás. Lehet ügyesen csinálni, de soha nem lehet megbocsátani, mert ha van minősített emberölés, akkor van minősített hazugság is. Mivel a modern világban az igazság relatívvá vált, a törvény nem parancsol, hanem „szabályoz”, az érték nem értékel, hanem igényt jelent be, a valóság nem az igazság, hanem a kommunikáció terméke, a politikai harc sem lehet más, mint késhegyig menő küzdelem hatalmi eszközökért, érdekekért, pénzért, befolyásért. Ám az igazság relativizálásának is van határa: amikor a dolgokat a nevükön kell nevezni, az nem lehet a hazug dolga, ő csak áldozat lehet ebben a folyamatban. Gyurcsány Ferenc megpróbált áldozatból hőssé válni – nem sikerült, mert az igazságnak parancsoló törvénye van. Természeti jellegű, amire ő nem is gondolt.

Erkölcsi választás

Lady Gaga azt üvölti Los Angeles-i koncertje végén, hogy „Szeresd önmagad!” – ez a végső üzenete a fellépésének, ahogyan minden liberális-baloldali politikai szándéknak is. Ez a morális üzenete Bokros Lajosnak és más liberális közgazdászoknak, politikusoknak, akik az egyént tekintik minden döntés és politika kiindulópontjának. A baloldali-liberális politikai szándék valójában két össze nem illeszthető szempontot akar egybegyúrni, harmóniába állítani. A vállalkozás, a verseny a minden, ami persze különbségeket fog létrehozni ember és ember között. Ám a liberális észelvűek megérvelik, hogy az elosztás matematikailag-logikailag kidolgozott eszközeivel legalábbis enyhíteni lehet a különbségeket. Az egyenlőség elvont eszméje lebeg a szemük előtt, a végeredmény mégis a szegénység egyenlő elosztása lesz. Bár morálisan könnyekig hatóan érvelnek, hogy mi mindent meg tudnak oldani a liberálisok egyént hangsúlyozó morális felfogásával. Ezzel szemben a jobboldali erkölcsiség üzenete ez: tégy erőfeszítéseket, hogy ne a szegénységben légy egyenlő másokkal, hanem azokkal légy egyenlő, akik akarnak és képesek is tenni önmagukért. Nem az egyenlőséget kell hirdetni, hanem az egyéni erőfeszítés és felelősség fontosságát, vagyis a szabadságot.

Az adófelfogások közti különbség szépen leképezi a két morális felfogás közti különbséget: a többkulcsos adóval – szól a balos-liberális érv – többet vesznek el attól, akinek több van, a másik érv szerint pedig aki többet ért el, az élvezhesse erőfeszítései gyümölcsét. Érdemeit mindenki önmaga teljesítményéhez viszonyítsa, ne másokéhoz, az mindig csak morális káoszt fog előidézni, s persze tömeges irigységet. Ráadásul nem is igazságos az állami kiegyenlítési törekvés: az, hogy kinek mennyi a nyugdíja, fizetése, jövedelme, szoros összefüggésben van az egyes egyén erő­feszítéseivel, teljesítményével, törvénytiszteletével. Az állam (közösség) nem arra van, hogy a hétköznapi életben elnézett morális hibákat később korrigálja. Természetesen a szerencsének is van szerepe, de azt az állam figyelembe is veszi.