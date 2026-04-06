Kubatov: Magyar Péter eddig mindenkit átvert | Mandiner Klubest (VIDEÓ)

Az FTC elnöke a rendezvényen beszélt az ukrajnai háborúról is: arról, hogy Brüsszel miért nem hajlandó tudomásul venni, hogy nem tudja legyőzni az oroszokat.
Az EU fut a pénze után: egyetlen helyről tudnának pénzt szerezni, ha legyőzik az oroszokat és jóvátételt követelnek”
– mondta, kitérve az Ukrajnának nyújtott hatalmes EU-s támogatásokra és a háborús ország által „elvárt” további hitelekre.
Nem szeretném a fiamat háborúban látni: Marci 30 éves, nem akarom, hogy besorozzák”
– jelentette ki Kubatov Gábor. Úgy látja, hogy „olyan közel lenne a béke, olyan könnyű lenne elérni”, de Brüsszel nem ezt akarja. Elárulta azt is, hogy véleménye szerint a háború kimenetele már biztos. „Nem vagyok egy Oroszország-párti ember, de az oroszokat még az elmúlt néhány száz évben nem győzte le senki” – érvelt.