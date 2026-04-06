Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kubatov gábor Magyar Péter Kacsoh Dániel

Kubatov: Magyar Péter eddig mindenkit átvert | Mandiner Klubest (VIDEÓ)

2026. április 06. 17:28

Pontosan tudják, hogy ez az ember egy őrült – utalt Magyar Péter személyére a Mandiner április 2-ai Klubestjén Kubatov Gábor. A Fidesz pártigazgatója – akit Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese kérdezett – elmondta: a politikai „túloldalon” nem lettek többen.

Az ellenzéki oldalon nem lett több szavazó, hanem csak „a szavazatokat megpróbálják összepréselni és kannibalizálni az összes többi pártot” – szögezte le a Mandiner Klubest múlt hét csütörtöki eseményén, a Groupama Arénában Kubatov Gábor. A közelgő választásokkal kapcsolatban elmondta: a feladat most az, hogy minden Fidesz-szavazót, ha kell, a hátukon elvigyenek szavazni. 

A fideszes politikus felhívta a figyelmet arra, hogy 

Magyar Péter eddig mindenkit átvert: a családját, a barátait, a hazáját. 

Magyar – fűzte hozzá – „egomán, nárcisztikus” személyiség, és „nem kell ehhez orvosnak, pszichológusnak lenni, hogy lássuk, hogy egy ilyen emberrel állunk szemben”. 

A patrióták, hazafiak kontra internationalisták küzdelme 1910, Károlyi Mihály „óta” zajlik, ezt látjuk ma is, amikor a hazai érdekek és a nemzetközi érdekek képviselői csatáznak egymással Magyarországon – fogalmazott.

Az FTC elnöke a rendezvényen beszélt az ukrajnai háborúról is: arról, hogy Brüsszel miért nem hajlandó tudomásul venni, hogy nem tudja legyőzni az oroszokat. 

Az EU fut a pénze után: egyetlen helyről tudnának pénzt szerezni, ha legyőzik az oroszokat és jóvátételt követelnek”

– mondta, kitérve az Ukrajnának nyújtott hatalmes EU-s támogatásokra és a háborús ország által „elvárt” további hitelekre.

Nem szeretném a fiamat háborúban látni: Marci 30 éves, nem akarom, hogy besorozzák” 

– jelentette ki Kubatov Gábor. Úgy látja, hogy „olyan közel lenne a béke, olyan könnyű lenne elérni”, de Brüsszel nem ezt akarja. Elárulta azt is, hogy véleménye szerint a háború kimenetele már biztos. „Nem vagyok egy Oroszország-párti ember, de az oroszokat még az elmúlt néhány száz évben nem győzte le senki” – érvelt.

A politikus szerint 

az európai gazdaság megfeneklett, Európa tönkremegy. 

„Technológiai előny itt nincs és nem is lesz, nem akarunk dolgozni és nagyon drágán tudunk terméket előállítani az energiaárból kifolyólag” – sorolta.

A tiszás Kapitány Istvánnak – idézte fel az üzemanyagárakkal kapcsolatban – 12,5 milliárdnyi Shell-részvénye van, 10 százalékos emelkedésnél pedig 1 milliárd 250 millió  forintot keres. A szintén tiszás Orbán Anita és Kapitány szempontjából „érthetőnek” nevezte azt a törekvésüket, hogy le kell válni az orosz üzemanyagról, mert az azt jelentené, hogy 

a kutakon minimum 30 százalékkal emelkednének az üzemanyagárak.

Ezt is ajánljuk a témában

Kubatov Gábor megemlítette a Tisza Párt korábban kiszivárgott 600 oldalas dokumentumát a párt megszorítási terveiről: a személyi jövedelmeadó fölömeléséről, a sávos adózásról, a vagyonadóról. Mindezzel szembeállítva felidézte, hogy a Fidesz-kormány – például – mélyszegénységben élő embereket tudott fölemelni. 

„Büszke vagyok a hazámra és nagyon szeretném megőrizni” – ezzel válaszolt a pártigazgató arra a kérdésre, hogy mi motiválja.

A beszélgetésben sok egyéb mellett szóba került a patrióták európai erősödése, a kampány állása és az is, milyen esélyekkel fut neki a Fidesz április 12-ének.

Ezt is ajánljuk a témában

A teljes beszélgetés ide kattintva elérhető.

Nyitókép: Mandiner

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
venceremos
2026. április 06. 22:34
Azt is tudjak, hogy egy macska is jobban vezetne az orszagot, mint Ork bun
Válasz erre
0
0
states-2
2026. április 06. 22:09
Még 6 napig, aztán jön a komcsi pöcegödörnek a legalja a drogos pszichopatának.
Válasz erre
0
0
revanced
2026. április 06. 21:44
És nem röhögte el msgát KG, amikor a fia háborúba viteléről beszélt? Tényleg van még olyan, aki ezt a dumát beszopja, különben nem nyomnák. De már jóval kevesebben, mint 2022-ben.
Válasz erre
0
0
csuszka
2026. április 06. 21:35
Kubatov nem hallott az első világháborúról, amit az oroszok elvesztettek? Vagy a hidegháborúról, amit szintén (habár másképp)? (Vagy a krími háborúról, egyébként?) És ha olyan könnyű lenne a béke, akkor Trump összehozta volna. Nem az, mert 1) az oroszok nem érnek be fegyveszünettel, hanem mnimum a két teljes ukrán megyét akarják hiába nem foglalták el még őket egyáltalán teljesen 2) az ulrán vezetés viszont nem teheti meg (őszintén szólva életveszélyes lenne számukra is a saját szélsőséges szárnyuk reakciója miatt), hogy feladjanak olyan területeket, amelyeket birtokolnak 3) trump nem vonulhat ki telejsen ukránok mögül (megvonva máholdas támogatást pl) mert akkor összeomolhatnának ami óriási poltiiaki arcvesztés lenne neki 4) így viszont az oroszok csak csigalassúsággal haladnak csak előre
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!