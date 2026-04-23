Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?

A Medgyessy-kormány idején a tárcák nagyobb szakpolitikai autonómiával rendelkeztek, mint a közvetlenül megelőző ciklusban.

A döntés-előkészítés jelentős része valóban a minisztériumokban zajlott, és nem kizárólag egy központi politikai akarat végrehajtására korlátozódott. Ez ugyan növelte a szakpolitikai racionalitás súlyát, de egyben hozzájárult a kormányzati koordináció nehézségeihez is. Összességében a Medgyessy-kormány működése egyfajta „megosztott hatalmi modellként” írható le.

Gyurcsány karaktere nagyon sokat számított

Gyurcsány Ferenc 2004 őszétől lett kormányfő. Az általa vezetett kormányok működése jól érzékelhető elmozdulást jelentett a Medgyessy-korszak megosztott, többpólusú modelljétől egy erősebben centralizált, politikailag vezérelt kormányzás felé.

Ugyanakkor ez a centralizáció nem azonos módon valósult meg, mint az első Orbán-kormány idején: inkább egy dinamikus, konfliktusokkal terhelt, de a miniszterelnök személye köré szerveződő hatalmi struktúra jött létre.

Formálisan a kormány felépítése nem tért el a parlamentáris rendszerek megszokott kereteitől. A végrehajtó hatalom élén a miniszterelnök állt, mellette a minisztériumok rendszere működött, élükön a miniszterekkel. A kabinet koalíciós alapokon nyugodott: a meghatározó erő a Magyar Szocialista Párt volt, amelyhez a Szabad Demokraták Szövetsége csatlakozott partnerként egészen 2008-ig. A koalíciós szerkezet tehát kezdetben hasonlított a Medgyessy-kormányéra, ám a tényleges működés logikája jelentősen átalakult.

Gyurcsány Ferenc politikai karaktere meghatározó volt a rendszer egészére nézve. Nem technokrata menedzserként, hanem kifejezetten politikai vezetőként lépett fel, aki tudatosan törekedett arra, hogy a kormányzás stratégiai és kommunikációs központját a saját kezében tartsa. Ennek megfelelően a döntéshozatal egyre inkább a miniszterelnök és közvetlen környezetének szintjén koncentrálódott.

A Miniszterelnöki Hivatal szerepe megerősödött, és nem csupán koordinációs, hanem politikai irányító funkciót is betöltött.

A kormány működésének egyik kulcsa az volt, hogy a döntések jelentős része nem a teljes kabinet fórumain született meg, hanem szűkebb, informális körökben. Ezekben a körökben a miniszterelnök mellett néhány kulcsminiszter, tanácsadó és politikai bizalmi ember vett részt, akik együtt alakították ki a stratégiai irányokat. A kormányülések így sokszor inkább a már kialakított döntések formális megerősítésének színterei voltak. Ez a működésmód emlékeztetett az első Orbán-kormány centralizált jellegére, de itt erősebb volt a folyamatos politikai vita és a belső konfliktusok szerepe.

Gyurcsány Ferenc egy centralizált, de konfliktusos miniszterelnöki modellt szimbolizált

Végül szétesett a koalíció

A párt és a kormány viszonya sajátos kettősséget mutatott. Egyfelől a Magyar Szocialista Párt továbbra is fontos háttérbázist jelentett, és a párton belüli erőviszonyok komoly hatással voltak a kormány mozgásterére. Másfelől Gyurcsány Ferenc tudatosan törekedett arra, hogy a pártot is saját politikai vezetése alá vonja, és ne engedje, hogy a döntések elsődlegesen a pártfórumokon szülessenek meg. Ez folyamatos feszültséget eredményezett a kormányfő és a párt különböző csoportjai között, különösen a reformpolitikák időszakában.

A koalíciós mechanizmusok szerepe szintén átalakult. Az SZDSZ-szel való együttműködés kezdetben még fontos egyeztetési fórum volt, de a kormányzás előrehaladtával, különösen 2006 után, a viszony egyre konfliktusosabbá vált.

A reformintézkedések – egészségügy, államigazgatás, költségvetési kiigazítás – gyakran politikai vitákhoz vezettek, amelyek végül a koalíció felbomlásához vezettek 2008-ban.

Ettől kezdve a kormány kisebbségi alapon működött, ami tovább növelte a miniszterelnök szerepét a politikai túlélés és a döntéshozatal koordinálásában.

Összességében a Gyurcsány-kormányok egy „centralizált, de konfliktusos miniszterelnöki modellként” írhatók le. A döntések középpontja egyértelműen a miniszterelnök és szűk politikai környezete volt, ám ez a központ nem volt stabil és zavartalan: folyamatosan alkalmazkodnia kellett a párton belüli erőviszonyokhoz, a koalíciós partnerhez, majd a kisebbségi kormányzás korlátaihoz. A rendszer így egyszerre mutatta a centralizáció és a politikai fragmentáció jegyeit, ami sajátos feszültséget adott a működésének.

Bajnai egy kivétel volt

A Bajnai Gordon vezette kormány (2009–2010) működési modellje sok tekintetben eltért a rendszerváltás utáni magyar kormányok többségének gyakorlatától. Egy válságkezelő, átmeneti kabinet volt, amelynek elsődleges célja nem egy hosszú távú politikai program megvalósítása, hanem a gazdasági stabilizáció biztosítása volt a 2008-as globális pénzügyi válság utóhatásainak közepette. Ez a rendkívüli helyzet alapvetően meghatározta a döntéshozatali mechanizmusokat és azok központját is.

A Bajnai-kormány működésének egyik legfontosabb sajátossága a centralizált, technokrata jellegű irányítás volt.

Bajnai Gordon nemcsak koordinátor volt, hanem aktív döntéshozó is egy válságos időszakban

A politikai legitimitás hiánya – hiszen nem választások útján került hatalomra, hanem parlamenti támogatással, egyfajta „szakértői kormányként” – arra ösztönözte, hogy döntéseit elsősorban szakmai, gazdasági racionalitásra alapozza. Ebben a modellben a döntéshozatal súlypontja egy szűk körben, a miniszterelnök és közvetlen stábja körül összpontosult. Bajnai Gordon személye kulcsszerepet játszott: nemcsak koordinátor volt, hanem aktív döntéshozó is, aki erősen támaszkodott a pénzügyi és gazdasági szakértőkre.

A kormányzás központja így lényegében a Miniszterelnöki Hivatal és a hozzá kapcsolódó informális döntési hálózat lett.

A klasszikus minisztériumi autonómia ebben az időszakban háttérbe szorult: a tárcák inkább végrehajtó szerepet töltöttek be, mintsem önálló politikai kezdeményezők lettek volna. A kulcsfontosságú gazdaságpolitikai döntések egy szűk, koordinált magban születtek meg, amelyben meghatározó szerep jutott a pénzügyi tárcának és a költségvetési politikát formáló szakembereknek.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a modell tudatosan kerülte a klasszikus politikai konfliktusokat. A kormány nem törekedett széles társadalmi támogatás kiépítésére vagy ideológiai program megvalósítására; helyette rövid távú, gyakran megszorító intézkedéseket hozott, amelyek célja a pénzügyi egyensúly helyreállítása volt. A döntéshozatal gyorsasága és koncentráltsága ennek az eszköze volt.

Összességében a Bajnai-kormány egy erősen központosított, szakértői alapú, válságkezelő modellt valósított meg. A döntéshozatal központja a miniszterelnök köré szerveződő szűk vezetői kör volt, amely a nemzetközi pénzügyi intézményekkel együttműködve, korlátozott politikai mozgástérben hozta meg a kulcsfontosságú döntéseket.

Jöttek a szuperminisztériumok



2010-ben kétharmados sikert aratott a Fidesz-KDNP szövetség. Ezt követően az Orbán Viktor vezette kormányok működése a magyar kormányzati rendszer addigi fejlődésének legkövetkezetesebb és leginkább kiépített centralizációját hozta létre. Bár a formális intézményi keretek – parlamentáris rendszer, kormány, minisztériumok – változatlanul fennmaradtak, a tényleges hatalomgyakorlás logikája egy olyan politikai modell irányába tolódott el, amelyben a döntések középpontja tartósan és tudatosan a miniszterelnök köré szerveződött. A végrehajtó hatalom élén a miniszterelnök állt, alatta a minisztériumok rendszere működött, amelyek élén a miniszterek álltak.

A 2010 utáni időszak egyik sajátossága azonban az volt, hogy a minisztériumi struktúrát többször is átalakították, gyakran nagy, összevont „szuperminisztériumok” létrehozásával.

Ez a szervezeti forma nem pusztán adminisztratív racionalizálást jelentett, hanem a politikai irányítás koncentrációját is szolgálta: kevesebb, de erősebb miniszter, szorosabb központi kontroll mellett.

A koalíciós szerkezet formálisan fennmaradt – a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt együtt alkotta a kormányt –, ám ez a viszony lényegében nem klasszikus koalícióként működött. A KDNP politikai mozgástere korlátozott volt, a stratégiai döntések súlypontja egyértelműen a Fideszen belül, azon belül is a miniszterelnök környezetében helyezkedett el. A parlamenti kétharmados többség – különösen a 2010–2014-es ciklusban – lehetővé tette, hogy a kormányzat ne csupán végrehajtó hatalomként működjön, hanem az alkotmányos és intézményi kereteket is saját politikai céljaihoz igazítsa.

A döntéshozatal szerkezete ebben a modellben erősen vertikálissá vált. A minisztériumok szerepe elsősorban a központban meghatározott politikai irányok végrehajtása lett.

Bár a szakpolitikai előkészítés továbbra is a tárcákban zajlott, a stratégiai döntések nem ott születtek meg. A hangsúly a központi koordináción és a politikai kontrollon volt, amelyet több, egymással összekapcsolt intézmény biztosított.

Középpontban a Miniszterelnökség

A Miniszterelnökség és a miniszterelnökhöz közvetlenül kötődő szervezetek kulcsszereplőkké váltak. Ezek nem csupán adminisztratív egységek voltak, hanem a kormányzati működés idegrendszereként funkcionáltak: itt zajlott a döntések előkészítése, a politikai koordináció és a végrehajtás ellenőrzése. A kormányülések ebben a rendszerben sok esetben inkább a már kialakított döntések formalizálását szolgálták, mintsem azok elsődleges színterei voltak.

A tényleges döntési központ egy szűk, informális, de rendkívül erős körben helyezkedett el. Ez a kör a miniszterelnökből, néhány kulcsminiszterből és politikai-stratégiai tanácsadóból állt.

Itt dőltek el a legfontosabb kérdések: gazdaságpolitikai irányok, intézményi átalakítások, politikai stratégiák és kommunikációs prioritások. A rendszer egyik sajátossága éppen az volt, hogy a politikai, gazdasági és kommunikációs döntéshozatal nem vált szét élesen, hanem egy integrált központban összpontosult.

A párt és a kormány viszonya szintén szorosan összefonódott. A Fidesz nem pusztán háttérszervezetként működött, hanem a kormányzati akarat politikai kiterjesztéseként. Ugyanakkor a döntések elsődleges fóruma nem a párt intézményrendszere volt, hanem a kormányzati centrum. A párt inkább mobilizációs, legitimációs és politikai szervező szerepet töltött be, miközben a stratégiai irányok a miniszterelnök környezetében formálódtak.

Összességében a 2010 és 2026 közötti Orbán-kormányok esetében a döntések középpontja egyértelműen a miniszterelnök és közvetlen környezete volt, amely egyszerre irányította a kormányzati struktúrát, a politikai stratégiát és a kommunikációt. Ez a modell hosszú távon stabilnak bizonyult, és alapvetően meghatározta a magyar kormányzás karakterét ebben az időszakban.

Orbán Viktor 2010-2026 közötti kormányai esetében a döntések középpontja egyértelműen a miniszterelnök és közvetlen környezetében volt

Ez itt a legfőbb kérdés



Magyar Péter tehát a fenti étlapból választhat kormányzati modellt. Ami teljesen biztos, nem kell visszanyúlni egyetlen korábbi koalíciós modellhez sem, mivel most sem koalíciós kormányzás következik. Mivel 1990 óta formailag csupán 2008-2010 között volt egypárti kormány (Gyurcsány-, és Bajnai-kormányok), de a várhatóan nem ahhoz az időszakhoz szeretne visszanyúlni a következő kabinet.

Magyar korábbi nyilatkozatait, és az eddig ismert szereplők arcélét ismerve az első Orbán-kormány, valamint az Antall-kormány idejéhez hasonló modell jöhet létre.

Mindezzel az első időszakban mindenképpen egy erőteljes miniszterelnöki aktivitás lesz látható majd.

A legfőbb kérdés, hogy a 16 tárca hogyan fog mozogni ebben az új rendszerben. Vajon a miniszterelnöki akarat fog dominálni velük szemben, vagy pedig képesek lesznek önálló arcélt kialakítani? Vajon a felállítandó Miniszterelnöki Hivatal mennyiben fogja dominálni a döntéselőkészítést, és magát a döntéseket? Vajon a tárcáknak nemcsak önálló arcélük lesz-e, hanem szövetségeket is tudnak-e kötni egymással, majd pedig adott esetben a kormányfővel szemben? Milyen szerepe lesz a 141 fős Tisza-frakciónak? Ezekre a kérdésekre értelemszerűen még nem tudjuk a választ.

Több érdekes példa volt a kormányzati működésre a mögöttünk hagyott 36 évben. Gyurcsány Ferenc miniszterként nemcsak önálló arcélt tudott kiépíteni, hanem szövetségeket is kötött mind a miniszterek között, mind párton belül, majd pedig egy ügyes manőverrel Medgyessy Pétert is le tudta váltani. Az általános miniszteri viselkedési minta egy kormányzati munkában azonban nem a gyurcsányi-modell. Eddig a miniszterelnökök hol erőteljesen, hol kevésbé erőteljesen dominálták az adott kormányokat, de az irányítás a kezükben volt, így a minisztereknek sok esetben nem sok érdemi szerep jutott.

Magyar Péter eddigi viselkedését látva biztosnak tűnik, hogy ő lesz a domináns szereplő a következő kormányban is.

Amit nem tudunk, hogy a leendő kormánytagok mekkora autonómiát tudnak maguknak kialakítani, egyáltalán akarnak-e autonóm szereplők lenni. Ezekre a kérdésekre a következő hetek-hónapok fognak csak váalszt adni, de az sem zárható ki, hogy csak évek múlva tudunk pontos meghatározást adni.

