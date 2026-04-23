Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
2026. április 23. 09:07
Magyar Péter 16 minisztériumos terve új korszakot hozhat a kormányzásban – de vajon honnan merít mintát? Az elmúlt 36 év kabinetjei megmutatták: a valódi hatalom gyakran nem ott van, ahol látszik. Mutatjuk, milyen modellek közül választhat az új kormány.
Magyar Péter a héten bejelentette, hogy 16 minisztériumot terveznek létrehozni az új kormányban. Ha valóban így alakul, akkor ez lesz a legtöbb tárcával rendelkező kabinet a rendszerváltás óta. Mivel az új kormányszerkezetről majd külön törvényekben kell rendelkeznie a majdani kormányzóknak, így a leendő kormányzati struktúráról egyelőre csak találgatni tudunk, de a rendszerváltás óta eltelt 36 év tapasztalata alapján bizonyos következtetéseket már most levonhatunk. Nézzük, miből meríthet a következő kabinet!
Antall József erős irányító szerepet vitt
Az Antall József–Boross Péter-féle kormány (1990–1994) szerkezete a rendszerváltás utáni első demokratikus kormányzati modell volt, amely sok tekintetben a nyugati parlamentáris rendszereket követte, de sajátos átmeneti jegyekkel is rendelkezett. Az egész szisztéma középpontjában érthető módon a miniszterelnök volt. Antall József erős politikai és stratégiai irányító szerepet vitt. A minisztériumok klasszikus funkciók szerint szerveződtek (belügy, külügy, pénzügy, honvédelem). A miniszterek politikai kinevezettek voltak, erős pártháttérrel. Az akkori helyzetet bonyolította, hogy hárompárti koalíció (MDF, FKGP, KDNP) alkotta parlamenti többséget, mindez pedig folyamatos egyeztetéseket indokolt.
A tényleges kormányzati döntéshozatal több szinten zajlott: a Miniszterelnöki Kabinetben, ami egy meglehetősen szűk kör volt. Itt születtek a stratégiai döntések, ez volt a valódi politikai központ.
Erősen centralizált stratégiai irányításvolt Antall személye körül. A tanácsadóknak lényegesen nagyobb szerepe volt, mivel a döntések egy része nem a minisztériumi szinten dőlt el.
Boross Péter alatt a kabinet a neki rendelt rövid idő alatt egy adminisztratív működésre állt át. A stabilitás fenntartása volt a cél, a döntéshozatal valamivel bürokratikusabbá és formalizáltabbá vált. A miniszterelnöki dominancia megmaradt, de kevésbé karizmatikus formában. Mivel csak pár hónapig volt hivatalban ez a kabinet, így jelentős nyomot nem hagyott a hazai kormányzati politikában.
Összetett helyzet volt a Horn-kormányban
A Horn Gyula vezette kormány (1994–1998) már egy konszolidáltabb, intézményesebb működésű rendszer volt, mint az Antall–Boross-időszak. Bár formálisan ugyanúgy parlamentáris kormány maradt, a döntéshozatal szerkezete és súlypontjai több ponton eltértek. Formálisan a döntések szintje a kormányüléseken volt, az előterjesztések a minisztériumokból érkeztek, így már jóval professzionálisabb előkészítés zajlott, mint 1990–94 között. A valós döntési központ a miniszterelnök és a szűk politikai körében volt.
Horn Gyula erős, de pragmatikus vezető volt, de nem szabad elfelejteni, hogy az MSZP elnöksége is komoly hatalmi tényező volt.
Sok lényegi döntés nem a kormányban, hanem a pártban dőlt el.
Ez egy komoly különbség volt az Antall-kormányhoz képest. Mindezt pedig tovább bonyolította, hogy a koalíciós társnak, az SZDSZ-nek vétószerepe volt bizonyos ügyekben.
A Horn-kormány egyik sajátossága volt, hogy a gazdaságpolitika kiemelt ügy lett. A gazdasági döntések gyakran szűk körben születtek meg, főleg Bokros Lajos pénzügyminisztersége alatt. Összességében a döntések középpontja nem egyetlen helyen, hanem több szinten volt, de Horn Gyula központi szerepe végig megmaradt.
Hatalmas változást hozott Orbán Viktor
Az Orbán Viktor vezette első kormány (1998–2002) működése markáns fordulatot jelentett a rendszerváltás utáni kormányzati modellek fejlődésében. Míg az Antall–Boross-időszak inkább személyes tekintélyre épülő, de intézményileg még kialakuló rendszer volt, a Horn-kormány pedig egy pártközpontú, pragmatikus, technokrata irányba mozdult el, addig az első Orbán-kormány egy tudatosan felépített, erősen centralizált, politikailag vezérelt kormányzati modellt honosított meg.
A kormány formális felépítése illeszkedett a parlamentáris demokráciák klasszikus sémájához. A végrehajtó hatalom élén a miniszterelnök állt, mellette a minisztériumok rendszere működött, élükön a miniszterekkel. A kabinet koalíciós alapon jött létre: a vezető erőt a Fidesz adta, mellette a Független Kisgazdapárt és a Magyar Demokrata Fórum voltak a partnerek. Ugyanakkor ez a koalíció már nem a klasszikus alku-kényszer logikája szerint működött: a Fidesz dominanciája világos volt, és a koalíciós partnerek mozgástere fokozatosan szűkült.
A kormányzás lényegi szerkezete nem a minisztériumok horizontális együttműködésére épült, hanem egy vertikálisan szervezett, központ felé húzó rendszerre. Ennek a központnak a magja a miniszterelnök és közvetlen politikai környezete volt. Orbán Viktor nem pusztán koordinálta a kormány munkáját, hanem aktív stratégiai irányítóként lépett fel: a politikai prioritások, a kommunikációs irányok és a kulcsfontosságú döntések mind az ő környezetében formálódtak ki.
A döntéshozatal egyik legfontosabb újítása az volt, hogy intézményesült a miniszterelnöki központ. A Miniszterelnöki Hivatal szerepe jelentősen megerősödött, és nem csupán adminisztratív koordinációt végzett, hanem politikai döntés-előkészítő és irányító funkciót is ellátott.
A kormányülések így sok esetben inkább formalizált jóváhagyási fórumokká váltak: a valódi döntések már korábban megszülettek a szűkebb körben zajló egyeztetéseken. Ez a működésmód együtt járt a „kabinetrendszer” megerősödésével is. A teljes kormány helyett egy kisebb, informálisabb döntéshozó kör – a miniszterelnök és néhány kulcsminiszter, illetve bizalmi politikus – vált a tényleges hatalmi centrummá. A minisztériumok szerepe ezzel párhuzamosan részben végrehajtó jellegűvé alakult: feladatuk a központban meghatározott politikák implementálása lett, nem pedig autonóm szakpolitikai kezdeményezések kidolgozása.
A párt és a kormány viszonya is átalakult. Míg a Horn-kormány idején a Magyar Szocialista Párt szervezeti struktúrái jelentős befolyással bírtak a kormányzati döntésekre, addig az első Orbán-kormány alatt a Fidesz inkább a kormányzati központ politikai hátországaként működött. A döntések nem a pártfórumokon születtek meg elsődlegesen, hanem a kormányzati centrum körül, majd ezekhez igazodott a párt működése is. Ez a modell a párt és az állam közötti határvonal sajátos elmosódását eredményezte, de nem a párt dominanciája, hanem a végrehajtó hatalom központosítása irányába.
Összességében az első Orbán-kormány egy olyan modellt alakított ki, amelyet leginkább „centralizált miniszterelnöki kormányzásként” lehet leírni.
A formális intézményi keretek megmaradtak, de a tényleges hatalomgyakorlás egy szűk, politikailag erősen kontrollált központba koncentrálódott. Ez a modell később – különböző módosulásokkal – meghatározó referenciaponttá vált a magyar kormányzati rendszer további fejlődése szempontjából.
Medgyessy Péter egy átmeneti időszakot hozott
A Medgyessy Péter vezette kormány működése sajátos átmenetet képviselt a korábbi, erősen centralizált miniszterelnöki modellek és egy kiegyensúlyozottabb, koalíciós–intézményi logikára épülő kormányzás között. Bár formálisan ugyanaz a parlamentáris keret érvényesült, mint elődeinél, a hatalomgyakorlás tényleges szerkezete kevésbé volt koncentrált, és több pólus között oszlott meg. A kormány felépítése klasszikus koalíciós struktúrát követett. A kabinetet a Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége együtt alkotta, ám ez a partnerség jóval kiegyensúlyozottabb volt, mint a Horn-kormány idején. Bár az MSZP maradt a domináns erő, az SZDSZ nem csupán kiegészítő szereplőként jelent meg, hanem tényleges tárgyalófélként, amely bizonyos kulcsterületeken – különösen a gazdaságpolitika és az intézményi reformok terén – érdemi befolyással bírt. Ez a helyzet eleve korlátozta a miniszterelnök mozgásterét, és a döntéshozatalt folyamatos egyeztetésekhez kötötte.
A döntések középpontja így nem egyetlen szűk körben összpontosult, hanem több, egymással versengő és együttműködő központ között oszlott meg.
Az egyik ilyen központ maga a miniszterelnök és közvetlen környezete volt, amely elsősorban a kormányzati koordinációért és a stratégiai irányok kijelöléséért felelt.
Ez a központ azonban nem volt kizárólagos: mellette jelentős szerepet játszott a párt, különösen az MSZP vezetése, amely folyamatosan igyekezett politikai kontrollt gyakorolni a kormány felett. A párt és a kormány viszonya ebben az időszakban ismét szorosabbá vált, mint az első Orbán-kormány alatt, de nem a Horn-korszak egyértelmű pártdominanciája tért vissza, hanem inkább egy folyamatos feszültségekkel terhelt együttélés alakult ki.
A koalíciós mechanizmusok szintén meghatározóvá váltak. Az MSZP és az SZDSZ közötti egyeztetések nem pusztán formálisak voltak: számos kérdésben valódi alkuhelyzetek jöttek létre, amelyek késleltették vagy módosították a döntéseket. Ez különösen érzékelhető volt a gazdaságpolitikai és jóléti intézkedések esetében, ahol a két párt eltérő prioritásai gyakran ütköztek. A döntéshozatal így időigényesebbé, ugyanakkor több szempontot integráló folyamattá vált. Ezzel párhuzamosan a minisztériumok szerepe is megerősödött.
A Medgyessy-kormány idején a tárcák nagyobb szakpolitikai autonómiával rendelkeztek, mint a közvetlenül megelőző ciklusban.
A döntés-előkészítés jelentős része valóban a minisztériumokban zajlott, és nem kizárólag egy központi politikai akarat végrehajtására korlátozódott. Ez ugyan növelte a szakpolitikai racionalitás súlyát, de egyben hozzájárult a kormányzati koordináció nehézségeihez is. Összességében a Medgyessy-kormány működése egyfajta „megosztott hatalmi modellként” írható le.
Gyurcsány karaktere nagyon sokat számított
Gyurcsány Ferenc 2004 őszétől lett kormányfő. Az általa vezetett kormányok működése jól érzékelhető elmozdulást jelentett a Medgyessy-korszak megosztott, többpólusú modelljétől egy erősebben centralizált, politikailag vezérelt kormányzás felé.
Ugyanakkor ez a centralizáció nem azonos módon valósult meg, mint az első Orbán-kormány idején: inkább egy dinamikus, konfliktusokkal terhelt, de a miniszterelnök személye köré szerveződő hatalmi struktúra jött létre.
Formálisan a kormány felépítése nem tért el a parlamentáris rendszerek megszokott kereteitől. A végrehajtó hatalom élén a miniszterelnök állt, mellette a minisztériumok rendszere működött, élükön a miniszterekkel. A kabinet koalíciós alapokon nyugodott: a meghatározó erő a Magyar Szocialista Párt volt, amelyhez a Szabad Demokraták Szövetsége csatlakozott partnerként egészen 2008-ig. A koalíciós szerkezet tehát kezdetben hasonlított a Medgyessy-kormányéra, ám a tényleges működés logikája jelentősen átalakult.
Gyurcsány Ferenc politikai karaktere meghatározó volt a rendszer egészére nézve. Nem technokrata menedzserként, hanem kifejezetten politikai vezetőként lépett fel, aki tudatosan törekedett arra, hogy a kormányzás stratégiai és kommunikációs központját a saját kezében tartsa. Ennek megfelelően a döntéshozatal egyre inkább a miniszterelnök és közvetlen környezetének szintjén koncentrálódott.
A Miniszterelnöki Hivatal szerepe megerősödött, és nem csupán koordinációs, hanem politikai irányító funkciót is betöltött.
A kormány működésének egyik kulcsa az volt, hogy a döntések jelentős része nem a teljes kabinet fórumain született meg, hanem szűkebb, informális körökben. Ezekben a körökben a miniszterelnök mellett néhány kulcsminiszter, tanácsadó és politikai bizalmi ember vett részt, akik együtt alakították ki a stratégiai irányokat. A kormányülések így sokszor inkább a már kialakított döntések formális megerősítésének színterei voltak. Ez a működésmód emlékeztetett az első Orbán-kormány centralizált jellegére, de itt erősebb volt a folyamatos politikai vita és a belső konfliktusok szerepe.
Végül szétesett a koalíció
A párt és a kormány viszonya sajátos kettősséget mutatott. Egyfelől a Magyar Szocialista Párt továbbra is fontos háttérbázist jelentett, és a párton belüli erőviszonyok komoly hatással voltak a kormány mozgásterére. Másfelől Gyurcsány Ferenc tudatosan törekedett arra, hogy a pártot is saját politikai vezetése alá vonja, és ne engedje, hogy a döntések elsődlegesen a pártfórumokon szülessenek meg. Ez folyamatos feszültséget eredményezett a kormányfő és a párt különböző csoportjai között, különösen a reformpolitikák időszakában.
A koalíciós mechanizmusok szerepe szintén átalakult. Az SZDSZ-szel való együttműködés kezdetben még fontos egyeztetési fórum volt, de a kormányzás előrehaladtával, különösen 2006 után, a viszony egyre konfliktusosabbá vált.
A reformintézkedések – egészségügy, államigazgatás, költségvetési kiigazítás – gyakran politikai vitákhoz vezettek, amelyek végül a koalíció felbomlásához vezettek 2008-ban.
Ettől kezdve a kormány kisebbségi alapon működött, ami tovább növelte a miniszterelnök szerepét a politikai túlélés és a döntéshozatal koordinálásában.
Összességében a Gyurcsány-kormányok egy „centralizált, de konfliktusos miniszterelnöki modellként” írhatók le. A döntések középpontja egyértelműen a miniszterelnök és szűk politikai környezete volt, ám ez a központ nem volt stabil és zavartalan: folyamatosan alkalmazkodnia kellett a párton belüli erőviszonyokhoz, a koalíciós partnerhez, majd a kisebbségi kormányzás korlátaihoz. A rendszer így egyszerre mutatta a centralizáció és a politikai fragmentáció jegyeit, ami sajátos feszültséget adott a működésének.
Bajnai egy kivétel volt
A Bajnai Gordon vezette kormány (2009–2010) működési modellje sok tekintetben eltért a rendszerváltás utáni magyar kormányok többségének gyakorlatától. Egy válságkezelő, átmeneti kabinet volt, amelynek elsődleges célja nem egy hosszú távú politikai program megvalósítása, hanem a gazdasági stabilizáció biztosítása volt a 2008-as globális pénzügyi válság utóhatásainak közepette. Ez a rendkívüli helyzet alapvetően meghatározta a döntéshozatali mechanizmusokat és azok központját is.
A Bajnai-kormány működésének egyik legfontosabb sajátossága a centralizált, technokrata jellegű irányítás volt.
A politikai legitimitás hiánya – hiszen nem választások útján került hatalomra, hanem parlamenti támogatással, egyfajta „szakértői kormányként” – arra ösztönözte, hogy döntéseit elsősorban szakmai, gazdasági racionalitásra alapozza. Ebben a modellben a döntéshozatal súlypontja egy szűk körben, a miniszterelnök és közvetlen stábja körül összpontosult. Bajnai Gordon személye kulcsszerepet játszott: nemcsak koordinátor volt, hanem aktív döntéshozó is, aki erősen támaszkodott a pénzügyi és gazdasági szakértőkre.
A kormányzás központja így lényegében a Miniszterelnöki Hivatal és a hozzá kapcsolódó informális döntési hálózat lett.
A klasszikus minisztériumi autonómia ebben az időszakban háttérbe szorult: a tárcák inkább végrehajtó szerepet töltöttek be, mintsem önálló politikai kezdeményezők lettek volna. A kulcsfontosságú gazdaságpolitikai döntések egy szűk, koordinált magban születtek meg, amelyben meghatározó szerep jutott a pénzügyi tárcának és a költségvetési politikát formáló szakembereknek.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez a modell tudatosan kerülte a klasszikus politikai konfliktusokat. A kormány nem törekedett széles társadalmi támogatás kiépítésére vagy ideológiai program megvalósítására; helyette rövid távú, gyakran megszorító intézkedéseket hozott, amelyek célja a pénzügyi egyensúly helyreállítása volt. A döntéshozatal gyorsasága és koncentráltsága ennek az eszköze volt.
Összességében a Bajnai-kormány egy erősen központosított, szakértői alapú, válságkezelő modellt valósított meg. A döntéshozatal központja a miniszterelnök köré szerveződő szűk vezetői kör volt, amely a nemzetközi pénzügyi intézményekkel együttműködve, korlátozott politikai mozgástérben hozta meg a kulcsfontosságú döntéseket.
Jöttek a szuperminisztériumok
2010-ben kétharmados sikert aratott a Fidesz-KDNP szövetség. Ezt követően az Orbán Viktor vezette kormányok működése a magyar kormányzati rendszer addigi fejlődésének legkövetkezetesebb és leginkább kiépített centralizációját hozta létre. Bár a formális intézményi keretek – parlamentáris rendszer, kormány, minisztériumok – változatlanul fennmaradtak, a tényleges hatalomgyakorlás logikája egy olyan politikai modell irányába tolódott el, amelyben a döntések középpontja tartósan és tudatosan a miniszterelnök köré szerveződött. A végrehajtó hatalom élén a miniszterelnök állt, alatta a minisztériumok rendszere működött, amelyek élén a miniszterek álltak.
A 2010 utáni időszak egyik sajátossága azonban az volt, hogy a minisztériumi struktúrát többször is átalakították, gyakran nagy, összevont „szuperminisztériumok” létrehozásával.
Ez a szervezeti forma nem pusztán adminisztratív racionalizálást jelentett, hanem a politikai irányítás koncentrációját is szolgálta: kevesebb, de erősebb miniszter, szorosabb központi kontroll mellett.
A koalíciós szerkezet formálisan fennmaradt – a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt együtt alkotta a kormányt –, ám ez a viszony lényegében nem klasszikus koalícióként működött. A KDNP politikai mozgástere korlátozott volt, a stratégiai döntések súlypontja egyértelműen a Fideszen belül, azon belül is a miniszterelnök környezetében helyezkedett el. A parlamenti kétharmados többség – különösen a 2010–2014-es ciklusban – lehetővé tette, hogy a kormányzat ne csupán végrehajtó hatalomként működjön, hanem az alkotmányos és intézményi kereteket is saját politikai céljaihoz igazítsa.
A döntéshozatal szerkezete ebben a modellben erősen vertikálissá vált. A minisztériumok szerepe elsősorban a központban meghatározott politikai irányok végrehajtása lett.
Bár a szakpolitikai előkészítés továbbra is a tárcákban zajlott, a stratégiai döntések nem ott születtek meg. A hangsúly a központi koordináción és a politikai kontrollon volt, amelyet több, egymással összekapcsolt intézmény biztosított.
Középpontban a Miniszterelnökség
A Miniszterelnökség és a miniszterelnökhöz közvetlenül kötődő szervezetek kulcsszereplőkké váltak. Ezek nem csupán adminisztratív egységek voltak, hanem a kormányzati működés idegrendszereként funkcionáltak: itt zajlott a döntések előkészítése, a politikai koordináció és a végrehajtás ellenőrzése. A kormányülések ebben a rendszerben sok esetben inkább a már kialakított döntések formalizálását szolgálták, mintsem azok elsődleges színterei voltak.
A tényleges döntési központ egy szűk, informális, de rendkívül erős körben helyezkedett el. Ez a kör a miniszterelnökből, néhány kulcsminiszterből és politikai-stratégiai tanácsadóból állt.
Itt dőltek el a legfontosabb kérdések: gazdaságpolitikai irányok, intézményi átalakítások, politikai stratégiák és kommunikációs prioritások. A rendszer egyik sajátossága éppen az volt, hogy a politikai, gazdasági és kommunikációs döntéshozatal nem vált szét élesen, hanem egy integrált központban összpontosult.
A párt és a kormány viszonya szintén szorosan összefonódott. A Fidesz nem pusztán háttérszervezetként működött, hanem a kormányzati akarat politikai kiterjesztéseként. Ugyanakkor a döntések elsődleges fóruma nem a párt intézményrendszere volt, hanem a kormányzati centrum. A párt inkább mobilizációs, legitimációs és politikai szervező szerepet töltött be, miközben a stratégiai irányok a miniszterelnök környezetében formálódtak.
Összességében a 2010 és 2026 közötti Orbán-kormányok esetében a döntések középpontja egyértelműen a miniszterelnök és közvetlen környezete volt, amely egyszerre irányította a kormányzati struktúrát, a politikai stratégiát és a kommunikációt. Ez a modell hosszú távon stabilnak bizonyult, és alapvetően meghatározta a magyar kormányzás karakterét ebben az időszakban.
Ez itt a legfőbb kérdés
Magyar Péter tehát a fenti étlapból választhat kormányzati modellt. Ami teljesen biztos, nem kell visszanyúlni egyetlen korábbi koalíciós modellhez sem, mivel most sem koalíciós kormányzás következik. Mivel 1990 óta formailag csupán 2008-2010 között volt egypárti kormány (Gyurcsány-, és Bajnai-kormányok), de a várhatóan nem ahhoz az időszakhoz szeretne visszanyúlni a következő kabinet.
Magyar korábbi nyilatkozatait, és az eddig ismert szereplők arcélét ismerve az első Orbán-kormány, valamint az Antall-kormány idejéhez hasonló modell jöhet létre.
Mindezzel az első időszakban mindenképpen egy erőteljes miniszterelnöki aktivitás lesz látható majd.
A legfőbb kérdés, hogy a 16 tárca hogyan fog mozogni ebben az új rendszerben. Vajon a miniszterelnöki akarat fog dominálni velük szemben, vagy pedig képesek lesznek önálló arcélt kialakítani? Vajon a felállítandó Miniszterelnöki Hivatal mennyiben fogja dominálni a döntéselőkészítést, és magát a döntéseket? Vajon a tárcáknak nemcsak önálló arcélük lesz-e, hanem szövetségeket is tudnak-e kötni egymással, majd pedig adott esetben a kormányfővel szemben? Milyen szerepe lesz a 141 fős Tisza-frakciónak? Ezekre a kérdésekre értelemszerűen még nem tudjuk a választ.
Több érdekes példa volt a kormányzati működésre a mögöttünk hagyott 36 évben. Gyurcsány Ferenc miniszterként nemcsak önálló arcélt tudott kiépíteni, hanem szövetségeket is kötött mind a miniszterek között, mind párton belül, majd pedig egy ügyes manőverrel Medgyessy Pétert is le tudta váltani. Az általános miniszteri viselkedési minta egy kormányzati munkában azonban nem a gyurcsányi-modell. Eddig a miniszterelnökök hol erőteljesen, hol kevésbé erőteljesen dominálták az adott kormányokat, de az irányítás a kezükben volt, így a minisztereknek sok esetben nem sok érdemi szerep jutott.
Magyar Péter eddigi viselkedését látva biztosnak tűnik, hogy ő lesz a domináns szereplő a következő kormányban is.
Amit nem tudunk, hogy a leendő kormánytagok mekkora autonómiát tudnak maguknak kialakítani, egyáltalán akarnak-e autonóm szereplők lenni. Ezekre a kérdésekre a következő hetek-hónapok fognak csak váalszt adni, de az sem zárható ki, hogy csak évek múlva tudunk pontos meghatározást adni.
Magyar Péter egyszerre utasítja el a migrációs paktumot és keres kompromisszumot az EU-val, miközben milliárdos bírság és befagyott források nehezítik a helyzetet. Az új kormány előtt kemény döntés áll: engedmény vagy konfrontáció Brüsszellel. De mi is az a migrációs paktum? Most mindent elmondunk!