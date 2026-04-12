Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza párt kocsis máté országgyűlési választás 2026 fidesz

Kocsis Máté szétcincálta a Tisza narratíváját a választás elhalasztásáról

2026. április 12. 17:27

A Fidesz frakcióvezetője feltette a költői kérdést.

2026. április 12. 17:27
Kocsis Máté a választás napján közzétett Facebook-bejegyzésében kérte számon a Tisza Párt korábbi állítását, amely szerint a kormány az április 12-i országgyűlési választás elhalasztására készülne. 

A Fidesz frakcióvezetője tiszás hazugságnak nevezte az ellenzéki feltételezéseket, és bejegyzésében így fogalmazott: 

„Apropó! Mi lett azzal a tiszás hazugsággal, hogy elhalasztjuk a választást?”

Az ügy előzménye, hogy Tanács Zoltán, a Tisza Párt programalkotásért felelős politikusa korábban Orbán Viktor egyik bejelentésére reagálva vetette fel a választások elhalasztásának lehetőségét. A miniszterelnök április 5-én arról beszélt, hogy a szerb hatóságok robbanószert találtak a Magyarországot és Szerbiát összekötő gázinfrastruktúránál, amire válaszul az ellenzéki politikus azt állította: „Veszélyhelyzetre, terrorizmusra, ezekre a megrendezett támadásokra hivatkozva megpróbálhatják elhalasztani a választást.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 12. 17:43
Unod már, hogy túl jó dolgod van? Szeretnél több adót fizetni? Szeretnél kétszeres, háromszoros rezsit fizetni? Szeretnél dupla áron tankolni? Szeretnéd, ha megszűnne a 13. havi, 14. havi nyugdíj? Szeretnéd, hogy a családi adókedvezményeket megszüntessék? Szeretnéd ha megszüntetnék az anyák adómentességét? Szeretnéd hogy leálljanak az építkezések és felújítások? Szeretnél munkanélküliséget? Szeretnél brutális megszorításokat? Szeretnéd újra az IMF-et? Szeretnél illegális migránsokat, menekülttáborokat? Szeretnéd, hogy a nemzeti vagyont ismét külföldi kézre játsszák? Önsorsrontó vagy? Akkor szavazz a Tiszára!
Válasz erre
1
0
franciscofranco
2026. április 12. 17:33
74,23% 17:00
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!