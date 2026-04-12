Kocsis Máté szétcincálta a Tisza narratíváját a választás elhalasztásáról

Kocsis Máté: Szervezett beavatkozás áll a kampány mögött
Kocsis Máté is megszólalt a Patrióta és a Mandiner közös választási műsorában, ahol a kampány hajrájának legfeszültebb kérdéseit vették végig.
A Fidesz frakcióvezetője feltette a költői kérdést.
Kocsis Máté a választás napján közzétett Facebook-bejegyzésében kérte számon a Tisza Párt korábbi állítását, amely szerint a kormány az április 12-i országgyűlési választás elhalasztására készülne.
A Fidesz frakcióvezetője tiszás hazugságnak nevezte az ellenzéki feltételezéseket, és bejegyzésében így fogalmazott:
„Apropó! Mi lett azzal a tiszás hazugsággal, hogy elhalasztjuk a választást?”
Az ügy előzménye, hogy Tanács Zoltán, a Tisza Párt programalkotásért felelős politikusa korábban Orbán Viktor egyik bejelentésére reagálva vetette fel a választások elhalasztásának lehetőségét. A miniszterelnök április 5-én arról beszélt, hogy a szerb hatóságok robbanószert találtak a Magyarországot és Szerbiát összekötő gázinfrastruktúránál, amire válaszul az ellenzéki politikus azt állította: „Veszélyhelyzetre, terrorizmusra, ezekre a megrendezett támadásokra hivatkozva megpróbálhatják elhalasztani a választást.”
