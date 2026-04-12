Kocsis Máté: Szervezett beavatkozás áll a kampány mögött

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Kocsis Máté is megszólalt a Patrióta és a Mandiner közös választási műsorában, ahol a kampány hajrájának legfeszültebb kérdéseit vették végig.
A Fidesz frakcióvezetője szerint nem spontán folyamatok zajlanak, hanem tudatos beavatkozási kísérletek.
A beszélgetés egyik legerősebb állítása, hogy Magyar Péter külföldi forgatókönyvet hajt végre, és a kampány során tapasztalt feszültségek mögött szervezett háttér húzódik.
Kocsis választási visszaélések gyanújáról, növekvő politikai agresszióról és az urnazárás utáni lehetséges forgatókönyvekről is beszélt.