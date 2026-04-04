04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nézőpont intézet Tisza Párt országgyűlési választás 2026 tiszás ügynökbotrány Panyi Szabolcs Ukrajna Magyar Péter Fidesz rádióállomás Szijjártó Péter

Kijev rádióháborúba kezd, Magyar Péter kémekkel diskurál, elsöprő előnyben a Fidesz

2026. április 04. 09:42

Ezek voltak a pénteki nap legolvasottabb hírei a Mandineren.

2026. április 04. 09:42
Ukrajna legújabb kommunikációs hadjárata, a választási esélyek alakulása és egy újabb hangfelvétel körüli botrány is megmozgatta az olvasókat április 3-án.

Kijev rádiót indít a „magyar propaganda” ellen

Komoly visszhangot váltott ki Ukrajnában Szijjártó Péter kijelentése, aki elítélte a Török Áramlat elleni akciót, hangsúlyozva:

Az energiabiztonság elleni támadások a szuverenitás elleni támadásnak minősülnek.”

Az ukrán külügy válaszul egy éjjel-nappal működő rádiócsatornát indít, amely „szisztematikusan tesz közzé tényeket a magyar propaganda cáfolatára”. Közben ukrán szereplők már nyíltan beszélnek arról is, hogy hatni kívánnak a magyar politikai folyamatokra: „A végsőkig kell harcolnunk, és minden eszközt fel kell használnunk a pozitív eredmény eléréséhez”.

Jelentős Fidesz-előny várható az új parlamentben

A Nézőpont Intézet számításai szerint a Fidesz–KDNP ismét abszolút többséget szerezhet:

a 199 fős Országgyűlésben várhatóan 109 mandátumot szerezhet meg.

A becslés alapján a Tisza Párt 80–81, míg a Mi Hazánk 8 képviselői helyhez juthat. Az elemzés szerint a 106 egyéni körzetből 66-ban kormánypárti, 39-ben tiszás győzelem várható, a listás eredmények pedig szintén a Fidesz előnyét erősítik. A számítások több tényezőt –

  • részvétel,
  • külhoni szavazatok,
  • töredékszavazatok –

is figyelembe vettek.

Külföldi szolgálatok a Tisza-spájzban

Egy újabb, a Mandiner által nyilvánosságra hozott hangfelvétel szerint Panyi Szabolcs három európai ország titkosszolgálatával áll kapcsolatban, és saját szavaival élve:

amit ő írt, azt nemzetbiztonsági forrásokra hivatkozta”.

A felvételen az is elhangzik, hogy „három különböző európai országból származó forrás szerint” dolgozik, majd megerősíti: „három európai” szolgálatról van szó. Panyi arról is beszél, hogy találkozott Magyar Péterrel:

Igen, tavaly januárban volt egy órás beszélgetésünk”.

Az újabb bizonyíték csak még jobban alátámasztja a magát független-objektív oknyomozó újságírónak beállító Panyi körül szövődő ügynökvádakat.

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
templar62
2026. április 04. 11:44
A Radio Jerevan pontosít : osztogatnak , vagy fosztogatnak .
turul-895
2026. április 04. 11:40
Természetesen ezt is E.u.-s pénzen üzemeltetitek , mivel már/még a gatyátokra sincs saját forrásotok/pénzetek !
za-firka
2026. április 04. 11:09
Az ukrán magyar iskolákban ukránul szabad csak beszélni. Tessék akkor azt is bevezetni, hogy az un. Magyar Rádió is Csak ukránul szóljon.
martens
2026. április 04. 10:19
Hajrá FIDESZ!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!