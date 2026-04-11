kerület soproni tamás Puzsér Róbert polgármester Terézváros koncert takarítás

Kifakadt Terézváros polgármestere: elárasztotta a szemét és a vizelet az utcákat Puzsérék rendezvénye után

2026. április 11. 11:17

Soproni Tamás polgármester arról számolt be, hogy a kerület köztisztasági kollégái hajnalig dolgoztak a terepen, hogy reggelre rend legyen.

Soproni Tamás, Terézváros polgármestere közösségi oldalán arról írt, hogy pénteken az Andrássy úton és a Nagy-Terézvároshoz tartozó Hősök terén több ezer fiatal őrjöngött a rendszerbontó nagykoncerten, és „az utólagos benyomás az, hogy nagyjából ugyanennyi sör is elfogyott”.

A kerületvezető hozzátette, hogy ennek eredményeként 

nemcsak szemétből volt sok az utcán, hanem sajnos a házak tövébe és a növényekre is jutott bőven abból, aminek nem ott lenne a helye”.

Soproni ismertette, hogy a szervezők tisztességesen szedték a szemetet, de közben a kerület köztisztasági kollégái is munkába álltak, és 23 órától több mint húszan dolgoztak hajnalig a terepen., melyért külön köszönetet mondott nekik! Sőt, mint kiderült volt pár olyan bulizó is, aki csatlakozott a takarítókhoz.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Ez lenne a tiszás szeretetország?

 Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Puzsér Róberték rendszerbontó nagykoncertjére ráégett a kormánykritikus rapper, Eckü „produkciója”, aki fellépése során megvillantotta a közönség előtt a heréjét, miközben Gulyás Gergely miniszternek és a Megafon stábjának üzent. 

De a rendezvény körüli problémák itt még nem értek véget, ugyanis az esemény után a távozó résztvevők megannyi választási plakátot megrongáltak, széttéptek, sőt, fel is gyújtottak.

Nyitókép: Soproni Tamás Facebook-oldala

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vezker
2026. április 11. 11:53
Szerintem vannak törvényes eszközök a bírságolásra, takarítás költségének áthárítására. Nem hisztizni kell, bazmeg!
Lami
2026. április 11. 11:53
jaj, mint a Soproni rendszer kritikus. Nme tudom, hogy olvasse e a bejegyzésket. Mikor anno ment a moziba dolgozni, ott szidta a buzikat.
londonbaby
2026. április 11. 11:50
mé... puzsér hogy néz ki ápolatlan szemét.. akkor mit várunk ??
csulak
2026. április 11. 11:46
ez a baloldali minosegg !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!