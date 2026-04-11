Kifakadt Terézváros polgármestere: elárasztotta a szemét és a vizelet az utcákat Puzsérék rendezvénye után

Ez nagyon ocsmány volt: budapesti herekampány a Tiszának – Puzsér Róberttel, zenével és bulival
Így mulattak a tiszás fiatalok a Hősök terén. Kacsoh Dániel írása.
Soproni Tamás polgármester arról számolt be, hogy a kerület köztisztasági kollégái hajnalig dolgoztak a terepen, hogy reggelre rend legyen.
Soproni Tamás, Terézváros polgármestere közösségi oldalán arról írt, hogy pénteken az Andrássy úton és a Nagy-Terézvároshoz tartozó Hősök terén több ezer fiatal őrjöngött a rendszerbontó nagykoncerten, és „az utólagos benyomás az, hogy nagyjából ugyanennyi sör is elfogyott”.
A kerületvezető hozzátette, hogy ennek eredményeként
nemcsak szemétből volt sok az utcán, hanem sajnos a házak tövébe és a növényekre is jutott bőven abból, aminek nem ott lenne a helye”.
Soproni ismertette, hogy a szervezők tisztességesen szedték a szemetet, de közben a kerület köztisztasági kollégái is munkába álltak, és 23 órától több mint húszan dolgoztak hajnalig a terepen., melyért külön köszönetet mondott nekik! Sőt, mint kiderült volt pár olyan bulizó is, aki csatlakozott a takarítókhoz.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Puzsér Róberték rendszerbontó nagykoncertjére ráégett a kormánykritikus rapper, Eckü „produkciója”, aki fellépése során megvillantotta a közönség előtt a heréjét, miközben Gulyás Gergely miniszternek és a Megafon stábjának üzent.
De a rendezvény körüli problémák itt még nem értek véget, ugyanis az esemény után a távozó résztvevők megannyi választási plakátot megrongáltak, széttéptek, sőt, fel is gyújtottak.
Nyitókép: Soproni Tamás Facebook-oldala
Vasárnap kinyírjuk őket! – egyebek mellett ez az üzenet is elhangzott a Hősök terén megrendezett „rendszerbontó nagykoncert” színpadán.