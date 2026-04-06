„Hazaárulók, ostobák, degeneráltak” – Márki-Zay teljesen elborult, ami a csövön kifért, úgy ócsárolta a fideszes szavazókat (VIDEÓ)
A bukott miniszterelnök-jelölt ismét megnyomta a kampányhajrát.
És nem elég győzni. Nagyon győzni kell!
„Egy héttel a választások előtt turbóra kapcsolta Orbán, PetiKÉM és a hozzájuk hasonlóan feslett szerb cimborájuk, illetve tettestársuk az országunk rettegtetését.
Illetve szerették volna.
Végignézve az erről szóló cikkeket és belenézve a kommentekbe, látva a bő kétharmadnyi (sok esetben 90% feletti) röhögő fejet, úgy tűnik, az ország jelentős része már nem veszi be Orbánék tegnapi önmerényletes színjátékát sem.
Aztán persze, hogy mit találnak ki az elkövetkező 6 napra a Kremlben, nem tudom, de minden, amit terveznek, egyre kontraproduktívabbnak látszik.
Hál’ Istennek.
És nem valószínű, hogy 16 év szabadrablásának következményein segíteni fog az elmebeteg, trágár Trump közútálatnak örvendő alelnöke, Vance holnapi vizitje sem, aki éppúgy, mint Putyin, "meg akarja tolni Orbánt" így az utolsó napokra. (Valamelyik lap írta így.)
Jöhet bárki és jöhet bármi, ám ha a választás megtartását akarnák elszabotálni, abból nagy balhé lesz, és nem a Hősök terére megyünk Orbán búcsúztató megakoncertre, hanem a hidakra!
Ennek az aljas rendszernek hat nap múlva véget kell vetnünk!
És nem elég győzni. Nagyon győzni kell!
Mert így is lesznek majd utóvédharcok. Így is mindent meg fognak próbálni, hogy az egyébként is csődbe vitt ország új kormányának csapdákat állítsanak, eléjük taposóaknákat telepítsenek, hogy még véletlenül se legyen elég számukra a szekrényekből rájuk omló csontvázak.
Semmitől, senkitől ne féljünk, de gondolkodjunk el azon, hogy méltók-e az ország vezetésére azok, akik a hatalmuk és büntethetetlenségük megőrzése érdekében még arra is képesek lennének, hogy önrobbantást végezzenek el egy gázvezetéken, akik riogatnak, terrorral fenyegetnek, hogy félelemben tartsák, megriasszák a saját népüket, illetve azok egyszerűbben élő és tájékozatlanabb tagjait, köztük a legvédtelenebb gyermekeket, mert a ránk ömlesztett aljas, hazug propagandájuk alól ők sem menekülhetnek.
Azoktól óvakodjunk, akiknek semmi sem drága, akik még Magyarországot is képesek lennének beáldozni csak azért, hogy a hatalmuk és a büntethetetlenségük megmaradjon!
No, ők a veszélyesek, ők a nemzetbiztonsági kockázat Magyarország jövőjére, szuverenitására nézve!
A bukott miniszterelnök-jelölt ismét megnyomta a kampányhajrát.
Még 6 nap és vége! Ha véletlenül addig nem önrobbantatják fel magukat...
KÉREM, ENGEDJÉK, HOGY 6 NAP MÚLVA, VASÁRNAP ÁRASSZA EL AZ EGÉSZ ORSZÁGOT A TISZA!”