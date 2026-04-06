Mert így is lesznek majd utóvédharcok. Így is mindent meg fognak próbálni, hogy az egyébként is csődbe vitt ország új kormányának csapdákat állítsanak, eléjük taposóaknákat telepítsenek, hogy még véletlenül se legyen elég számukra a szekrényekből rájuk omló csontvázak.

Semmitől, senkitől ne féljünk, de gondolkodjunk el azon, hogy méltók-e az ország vezetésére azok, akik a hatalmuk és büntethetetlenségük megőrzése érdekében még arra is képesek lennének, hogy önrobbantást végezzenek el egy gázvezetéken, akik riogatnak, terrorral fenyegetnek, hogy félelemben tartsák, megriasszák a saját népüket, illetve azok egyszerűbben élő és tájékozatlanabb tagjait, köztük a legvédtelenebb gyermekeket, mert a ránk ömlesztett aljas, hazug propagandájuk alól ők sem menekülhetnek.

Azoktól óvakodjunk, akiknek semmi sem drága, akik még Magyarországot is képesek lennének beáldozni csak azért, hogy a hatalmuk és a büntethetetlenségük megmaradjon!

No, ők a veszélyesek, ők a nemzetbiztonsági kockázat Magyarország jövőjére, szuverenitására nézve!