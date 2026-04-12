Orbán Viktor reagált az eddigi rekordrészvételre: egyetlen hazafi sem maradhat otthon!
A kormányfő sem tudott szó nélkül elmenni amellett, hogy milyen sokan vesznek részt a 2026-os választáson.
Ma az dől el, hogy marad-e esély visszaszerezni azt az Európát.
„INDULJATOK!
Induljatok, mert a hazánk a tét! Nem, nem »kelet vagy nyugat«, nem »Brüsszel vagy Moszkva« között kell ma választani, ez a hamis próféták és a farizeusok hazugsága.
Ma az dől el, hogy marad-e esély visszaszerezni azt az Európát, ahová mi mindannyian oly' sokáig vágyakoztunk, és ahová 2004-ben csatlakoztunk, vagy végképp győzedelmeskedik az identitásnélküliség, az üresség és a széthullás.
És persze, ez a legfontosabb. Mellette pedig ott van a háború vagy béke és a pénztárcánk kérdése is.
Induljatok, szavazzatok, csak a Fidesz-KDNP!
Petőfi üzen:
»(...) Átok reá, ki gyávaságból
Vagy lomhaságból elmarad,
Hogy, míg a nép küzd, fárad, izzad,
Pihenjen ő árnyék alatt!«”
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton