04. 12.
vasárnap
04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
országgyűlési választás 2026 Bayer Zsolt szavazás

INDULJATOK!

2026. április 12. 12:12

Ma az dől el, hogy marad-e esély visszaszerezni azt az Európát.

2026. április 12. 12:12
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
„INDULJATOK!

Induljatok, mert a hazánk a tét! Nem, nem »kelet vagy nyugat«, nem »Brüsszel vagy Moszkva« között kell ma választani, ez a hamis próféták és a farizeusok hazugsága.

Ma az dől el, hogy marad-e esély visszaszerezni azt az Európát, ahová mi mindannyian oly' sokáig vágyakoztunk, és ahová 2004-ben csatlakoztunk, vagy végképp győzedelmeskedik az identitásnélküliség, az üresség és a széthullás.

És persze, ez a legfontosabb. Mellette pedig ott van a háború vagy béke és a pénztárcánk kérdése is.

Induljatok, szavazzatok, csak a Fidesz-KDNP!

Petőfi üzen:

»(...) Átok reá, ki gyávaságból

Vagy lomhaságból elmarad,

Hogy, míg a nép küzd, fárad, izzad,

Pihenjen ő árnyék alatt!«”

barna.gabor
2026. április 12. 13:17
Voltam! Ha tehetném 3.000.000 szor is mennék . Utána a misén a jóisten kezébe adtam a sorsom , sorsunk
csulak
2026. április 12. 13:10
Unod már, hogy túl jó dolgod van? Szeretnél több adót fizetni? Szeretnél kétszeres, háromszoros rezsit fizetni? Szeretnél dupla áron tankolni? Szeretnéd, ha megszűnne a 13. havi, 14. havi nyugdíj? Szeretnéd, hogy a családi adókedvezményeket megszüntessék? Szeretnéd ha megszüntetnék az anyák adómentességét? Szeretnéd hogy leálljanak az építkezések és felújítások? Szeretnél munkanélküliséget? Szeretnél brutális megszorításokat? Szeretnéd újra az IMF-et? Szeretnél illegális migránsokat, menekülttáborokat? Szeretnéd, hogy a nemzeti vagyont ismét külföldi kézre játsszák? Önsorsrontó vagy? Akkor szavazz a Tiszára!
akitiosz
2026. április 12. 12:48
Európa sohasem tartozott Magyarországhoz, így visszaszerezni sem lehet. A Trianonban elveszített Magyarországot sem tudja visszaszerezni a rezsim. Azt eleve nem is akarja
Gubbio
2026. április 12. 12:27
Hajrá, mindent bele! A közvéleménykutató cégek már négyszer mondták a választások előtt, hogy az ELLENZÉK 20-25%-kal vezet a a Fidesz előtt. MOST is ezt mondják. Négy év múlva is ezt fogják mondani! Hajrá, Magyarország - de nem "Magyar" ország!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!