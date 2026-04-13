04. 13.
hétfő
magyar kormány választas országgyűlési választás 2026 Választás 2026 választási megfigyelők

Hivatalos: demokratikus és szabad volt a magyar választás

2026. április 13. 16:51

Hiába támadta az ellenzék korábban a magyar kormányt a választások elcsalásával, erről szó sem volt.

null

A magyar választópolgárok – rekordmagas részvétel mellett – demokratikus és szabad választások keretében adhatták le szavazataikat a következő Országgyűlés tagjaira. Ez tükrözi a magyar választópolgárok demokráciába és a választási rendszer tisztaságába vetett bizalmát – ezt közölte a nemzetközi választási megfigyelő szervezet, a Liberty Coalition for Free and Fair Elections (LCFFE).

A hirado.hu azt írja, hogy több hétig követték az előkészítő munkát, majd magát a választás napját is, több mint 80 megfigyelővel az egész ország területén. 

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Utóbbiak a munkájuk során 45 országgyűlési egyéni választókerületben több mint 70 szavazókört ellenőriztek.

A választási megfigyelők összességében pozitívan értékelték a választások általános lebonyolítását és a szavazókörökben látottakat, és nem tapasztaltak olyan jelentős incidenst, amely érdemben befolyásolta volna a választási eljárás integritását, szabályszerű lebonyolítását.

Mint ismert: korábban az ellenzék folyamatosan azzal támadta a magyar kormányt, hogy elcsalják a választásokat, beavatkoznak a voksolásba és szavazatokat vásárolnak. Ebből tehát semmi nem volt igaz. 

Közölték: a választási megfigyelők munkájuk során tapasztaltak incidenseket, de azok sem egyenként, sem összességükben nem jelentették azt, hogy ne teljesülnének az európai választási sztenderdek. A sajtóhírek és a választási szervek tájékoztatása alapján kis számban előfordultak jelentősebb incidensek is, 

többnyire az ellenzéki pártokhoz köthetők – például egy vezető ellenzéki jelölt testőre pártjelvénnyel lépett be egy szavazókörbe –, azonban ezek sem befolyásolták érdemben a választások szakszerű lebonyolítását.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

 

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
vérgőz
2026. április 13. 17:55
mindig ez van... unalmas (ásít) de majd a kövi választásnál megnézhetjük magunkat! persze a nyugat megint ez fogja mondani, de előtte és utána is, miután jól elcsaltak mindent Pisáék
Ízisz
2026. április 13. 17:21
🧡🇭🇺 Megvagyok győződve róla, hogy Orbán Viktort megzsarolták, megfenyegették a családjával együtt, a globalista brüsszeli rezsim, hogy adja át a hatalmat!!! Nem tehetett mást!!! Ezer százalékig biztos vagyok benne!!! Ilike sem véletlenül van most világkörüli úton!!! Valamit tud!!! Ami kék szín a térképen, az narancssárga volt, egy az egyben meg lett cserélve!!! Gyakorlatban nem mutatkozott meg ez a többlet létszám az országjáráson a tiszának!!! 💯😐🤬❗
johannluipigus
2026. április 13. 17:05
Most már poloska is megnyugodhat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!