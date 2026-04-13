Hivatalos: demokratikus és szabad volt a magyar választás

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Hiába támadta az ellenzék korábban a magyar kormányt a választások elcsalásával, erről szó sem volt.
A magyar választópolgárok – rekordmagas részvétel mellett – demokratikus és szabad választások keretében adhatták le szavazataikat a következő Országgyűlés tagjaira. Ez tükrözi a magyar választópolgárok demokráciába és a választási rendszer tisztaságába vetett bizalmát – ezt közölte a nemzetközi választási megfigyelő szervezet, a Liberty Coalition for Free and Fair Elections (LCFFE).
A hirado.hu azt írja, hogy több hétig követték az előkészítő munkát, majd magát a választás napját is, több mint 80 megfigyelővel az egész ország területén.
Utóbbiak a munkájuk során 45 országgyűlési egyéni választókerületben több mint 70 szavazókört ellenőriztek.
A választási megfigyelők összességében pozitívan értékelték a választások általános lebonyolítását és a szavazókörökben látottakat, és nem tapasztaltak olyan jelentős incidenst, amely érdemben befolyásolta volna a választási eljárás integritását, szabályszerű lebonyolítását.
Mint ismert: korábban az ellenzék folyamatosan azzal támadta a magyar kormányt, hogy elcsalják a választásokat, beavatkoznak a voksolásba és szavazatokat vásárolnak. Ebből tehát semmi nem volt igaz.
Közölték: a választási megfigyelők munkájuk során tapasztaltak incidenseket, de azok sem egyenként, sem összességükben nem jelentették azt, hogy ne teljesülnének az európai választási sztenderdek. A sajtóhírek és a választási szervek tájékoztatása alapján kis számban előfordultak jelentősebb incidensek is,
többnyire az ellenzéki pártokhoz köthetők – például egy vezető ellenzéki jelölt testőre pártjelvénnyel lépett be egy szavazókörbe –, azonban ezek sem befolyásolták érdemben a választások szakszerű lebonyolítását.
