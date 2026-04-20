04. 20.
hétfő
balatonfüreden forsthoffer ágnes országgyűlés Magyar Péter

Milliárdos üzletek, állami megrendelések – íme a Tisza Párt új házelnöke

2026. április 20. 10:49

Forsthoffer Ágnest jelölte az Országgyűlés elnökének a Tisza Párt. A 45 éves, Balatonfüreden élő közgazdász közel húsz éve vezeti családi szállodavállalkozásukat. A leendő házelnök pénzügy-számvitel és marketing szakon végzett, és 2025 ősze óta a Tisza Párt alelnöke. Megválasztásával az európai parlamenti modell érvényesülhet Magyarországon is.

Kovács András
Magyar Péter hétfőn egy bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amiben arról írt, hogy kit szánna Kövér László utódjának az Országgyűlés házelnökeként.

Forsthoffer Ágnes lehet az új házelnök (Forrás: Forsthoffer Ágnes Facebook-oldala)

Bemutatjuk az új házelnököt

Ezt is ajánljuk a témában

Forsthoffer Ágnest jelöljük a rendszerváltás utáni Magyar Országgyűlés elnökének

– írta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter bejelentésével az Európai Parlamentben meglévő modell érvényesülhet Magyarországon is. Mint ismert, az EP-ben Roberta Metsola személyében szintén egy női házelnök vezeti az üléseket. 

2006 óta szállodaigazgató Forsthoffer 

Forsthoffer Ágnes 1980-ban született, majd Balatonfüreden, Arácson nőtt fel, középiskolai tanulmányait a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban végezte. 1998-ban a balatonfüredi Anna-bál Szépe verseny győztese volt. Felsőfokú tanulmányait 1998 és 2002 között a Budapesti Gazdasági Főiskolán (pénzügy–számvitel BSc) és 2002 és 2004 között a Pécsi Tudományegyetemen (marketing MSc) folytatta és szerzett közgazdász diplomát. 2001 szeptemberétől 10 hónapot dolgozott a Deloitte tanácsadó cégnél audit asszisztensi munkakörben.

2002-től a pápai székhelyű hulladékgazdálkodással is foglalkozó Talajerőgazdálkodási Kft. pénzügyi igazgatója volt. 

2002–2010 között a cég 212 millió forint összértékű beruházásokat hajtott végre, melyhez 100 millió forint értékű vissza nem térítendő állami támogatást nyertek el.

 Ezen társaságnak 2012 óta ügyvezetője, mellette édesanyja, valamint öccse, Ferenc a vállalat vezetői.

A családja 2006 őszén a korábbi tulajdonostól átvette a balatonfüredi Hotel Margaréta szállodát, ahol 2006 óta dolgozik és amelynek igazgatója, illetve a négycsillagos hotelt üzemeltető Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft.-nek (átvételkor még Xing Long Kft) ügyvezetője. 2023. január 1-je óta Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) a balatoni régióvezetője.

2024-ben lépett be a politikába

2024-ben független önkormányzati képviselőjelöltként indult Balatonfüred 8. számú egyéni választókerületében, helyi fejlesztési programját képviselve, de nem őt választották meg. Közösségi aktivitásával és szakmai hátterével a turizmus, a vendéglátás, valamint a településfejlesztés területén vált ismertté. A füredi Tiszta Víz Tisza Sziget kapcsolattartója. 2025. szeptember 7-én Kötcsén a Tisza Párt részéről hivatalosan bejelentették, hogy ő fogja harmadik személyként betölteni a Tisza Párt alelnöki posztját.

Összességében

  • a Forsthoffer-család már a múlt rendszerben is jó pozícióban volt, de az Ellenpont korábbi értesülései szerint a privatizációból jött ki csak igazán nyertesként.
  • Az új tiszás alelnök édesanyja szállodaigazgató, főkönyvelő - édesapja a füredi hajógyár igazgatója, majd annak csődbe menetele után a felszámoló helyi megbízottja volt. Az édesapa később egy pápai hulladékgazdálkodási cégbe is beszállt, amit aztán szintén megszereztek a családdal, és a szocialista kormány alatt az országban elsőként végezhették konyhai hulladék gyűjtését, kezelését.
  • A Forsthoffer-család cégei az elmúlt évtizedekben százmilliós nagyságrendben nyertek EU-s pályázatokon, közbeszerzésen – és folyamatosan növekvő árbevétel mellett most is stabilan termelik a nyereséget.
  • A család Balatonfüreden és környékén több házzal is rendelkezik, Tihanyban is üzemeltettek saját tulajdonú vendégházat. De övék a Hotel Margaréta is.
     

Nagyon jól ment a cég

Érdemes felidézni, hogy a Margaréta Hotelt tulajdonló cég

  • 2017-ben 23 millió forint értékben nyert el közbeszerzést (még XING LONG Kft. néven), 
  • 2018 óta pedig EU-s pályázatokon (GINOP) kb. 40 millió forint támogatásra illetve kamatmentes hitelre tett szert a cégadatbázis tanúsága szerint.

A Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft. bevételeit tekintve is rendkívül sikeresnek mondható: az utóbbi öt évben 300 és 500 milliós árbevétel mellett átlagosan 100 millió forint körüli adózott eredményt mondhatott magáénak – még a 2020-as és 2021-es, Covid által sújtott években is tudta tartani ezt a szintet.

 

A Fortrend Kft. főbb pénzügyi mutatói 2021 óta. - Forrás: OPTEN cégadatbázis

A kft. szintén 100 százalékban a család tulajdonában áll, minimálisan Forsthoffer Ágnes a többségi tulajdonos. A tulajdonosok rendre 30-30, majd 40 milliós osztalékot ki is vettek évről évre a cégből, a többit a masszív, mostanra már 763 milliósra duzzadt eredménytartalékba helyezték. Készpénzállományuk is folyamatosan nő: 2024 végére már 302 millió forintnyi pénzeszközzel rendelkezett a cég.

Milliárdos családi fészek, százmilliós vendégházak

A felvázolt céges vagyonok mellett nem meglepő, hogy a Forsthoffer család számos magáningatlannal is rendelkezik a Balaton part legdrágább településén. Furcsaságairól kollégánk, Gulyás Virág is posztolt

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Most akkor Forsthoffer Ágnes nem NER-es? Villák Balatonfüreden, cégháló, állami támogatások...

Külön taps a megvezetett tiszásoknak.

A cégnyilvántartás adatai szerint Forsthoffer Ágnes hosszú ideig a hegyen fekvő, a Balatonra teljes panorámát nyújtó Péterhegyi utcában élt. Ma már csak a szülei lakják az ott található, 1184 négyzetméteres telken álló házat. Az ingatlan.com kínálatában hasonló méretű házak ára a környéken akár az 500 millió forintot is elérheti.

A Tisza Párt harmadik alelnöke 2013-ban egy közeli utcába jelentkezett át, közvetlenül az erdő peremére, ahol szintén zavartalan kilátás nyílik a tóra. Érdekesség, hogy az ingatlant 2023 áprilisát követően majdnem két éven át 60 millió forintos jelzálog terhelte, amelyet csak 2025. augusztus 13-án töröltek a nyilvántartásból – mindössze két héttel Forsthoffer politikai színre lépése előtt. 2017-ben a szomszédos telek hozzácsatolásával a birtok mérete közel a duplájára, összesen 1503 négyzetméterre nőtt. Az eladási irányárak itt is hasonlóak, mint a szülői ház esetében: jellemzően 300–400 millió forint, de akár 500 millió forintig is felkúszhatnak.

Van akinek egy bicikli, van akinek több milliárdos vagyon. Ki mire lehet büszke... - Forrás: Facebbok

A család ingatlanérdekeltsége azonban nem korlátozódik Balatonfüredre. A cégnyilvántartásban több budapesti lakóparki cím is feltűnik, valamint említésre méltó a tihanyi Belső-tóra panorámás „JULI Apartman” vendégház, amely az önkormányzat adatai szerint öt szobában összesen 14 fő számára kínál szállást. A 602 négyzetméteres telekre épült ház 1992 óta Forsthofferné Varró Julianna Gyöngyi, az édesanya kizárólagos tulajdonában van. A hasonló fekvésű és méretű tihanyi ingatlanokat szintén több százmillió forintos áron hirdetik, sőt akad olyan ház is, amelynek ára eléri a 750 millió forintot.

Forsthofferék tihanyi vendégháza, háttérben a Belső-tóval - Forrás: Google Street View

Itt érdemes megjegyezni, hogy Forsthofferné a 80-as években többek között a Hungarohotelsnél főkönyvelő, a 90-es években a Danubius Hotels Rt. felügyelőbizottságának tagja és a füredi Hotel Marina igazgatója is volt.
 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook oldala

 

id. Horváth József
2026. április 20. 12:05
Az elmúlt szép idők népi demokráciájában sokkal rövidebb életrajzok voltak! Kádár János, munkás-paraszt Biszku béla, munkás-paraszt Stb. , stb. , ...
Nemtulokos
2026. április 20. 12:03
A hölgy olyan gazdag mintha idáig tűzközeli Fidesz párttag lett volna.
balatontihany-25
2026. április 20. 12:02
Jesszusom és atyaég! Kövér László után egy politikai dilettáns, nulla jogi hozzáértéssel. Szolid kérdésem: ezt a magas pozíciót is "megvette" tán', mint anno 1998-ban a mama-papa "elintézte" - ahogy akkor hírelték, több újság is megszellőztette - a füredi Anna-báli szépségkirálynői címet?
chief Bromden
2026. április 20. 12:01
Lehet törleszteni a sok mocsokért, amit kapott a nyakába. Megtartani elődje bírságolási szokását és mértékét. Annyi változás nem ártana, hogy elzárással lehessen törleszteni, mivel eddig nem érte el célját a bírságolás, ugyanis kifizették az érintett helyett. + a rezsi.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!