Milliárdos üzletek, állami megrendelések – íme a Tisza Párt új házelnöke

Magyar Péter bejelentette, ki lesz Kövér László utódja
A leendő miniszterelnök közölte, kit jelölnek a Magyar Országgyűlés elnökének.
Forsthoffer Ágnest jelölte az Országgyűlés elnökének a Tisza Párt. A 45 éves, Balatonfüreden élő közgazdász közel húsz éve vezeti családi szállodavállalkozásukat. A leendő házelnök pénzügy-számvitel és marketing szakon végzett, és 2025 ősze óta a Tisza Párt alelnöke. Megválasztásával az európai parlamenti modell érvényesülhet Magyarországon is.
Magyar Péter hétfőn egy bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amiben arról írt, hogy kit szánna Kövér László utódjának az Országgyűlés házelnökeként.
A leendő miniszterelnök közölte, kit jelölnek a Magyar Országgyűlés elnökének.
Forsthoffer Ágnest jelöljük a rendszerváltás utáni Magyar Országgyűlés elnökének
– írta.
Magyar Péter bejelentésével az Európai Parlamentben meglévő modell érvényesülhet Magyarországon is. Mint ismert, az EP-ben Roberta Metsola személyében szintén egy női házelnök vezeti az üléseket.
Forsthoffer Ágnes 1980-ban született, majd Balatonfüreden, Arácson nőtt fel, középiskolai tanulmányait a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban végezte. 1998-ban a balatonfüredi Anna-bál Szépe verseny győztese volt. Felsőfokú tanulmányait 1998 és 2002 között a Budapesti Gazdasági Főiskolán (pénzügy–számvitel BSc) és 2002 és 2004 között a Pécsi Tudományegyetemen (marketing MSc) folytatta és szerzett közgazdász diplomát. 2001 szeptemberétől 10 hónapot dolgozott a Deloitte tanácsadó cégnél audit asszisztensi munkakörben.
2002-től a pápai székhelyű hulladékgazdálkodással is foglalkozó Talajerőgazdálkodási Kft. pénzügyi igazgatója volt.
2002–2010 között a cég 212 millió forint összértékű beruházásokat hajtott végre, melyhez 100 millió forint értékű vissza nem térítendő állami támogatást nyertek el.
Ezen társaságnak 2012 óta ügyvezetője, mellette édesanyja, valamint öccse, Ferenc a vállalat vezetői.
A családja 2006 őszén a korábbi tulajdonostól átvette a balatonfüredi Hotel Margaréta szállodát, ahol 2006 óta dolgozik és amelynek igazgatója, illetve a négycsillagos hotelt üzemeltető Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft.-nek (átvételkor még Xing Long Kft) ügyvezetője. 2023. január 1-je óta Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) a balatoni régióvezetője.
2024-ben független önkormányzati képviselőjelöltként indult Balatonfüred 8. számú egyéni választókerületében, helyi fejlesztési programját képviselve, de nem őt választották meg. Közösségi aktivitásával és szakmai hátterével a turizmus, a vendéglátás, valamint a településfejlesztés területén vált ismertté. A füredi Tiszta Víz Tisza Sziget kapcsolattartója. 2025. szeptember 7-én Kötcsén a Tisza Párt részéről hivatalosan bejelentették, hogy ő fogja harmadik személyként betölteni a Tisza Párt alelnöki posztját.
Összességében
Érdemes felidézni, hogy a Margaréta Hotelt tulajdonló cég
A Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft. bevételeit tekintve is rendkívül sikeresnek mondható: az utóbbi öt évben 300 és 500 milliós árbevétel mellett átlagosan 100 millió forint körüli adózott eredményt mondhatott magáénak – még a 2020-as és 2021-es, Covid által sújtott években is tudta tartani ezt a szintet.
A kft. szintén 100 százalékban a család tulajdonában áll, minimálisan Forsthoffer Ágnes a többségi tulajdonos. A tulajdonosok rendre 30-30, majd 40 milliós osztalékot ki is vettek évről évre a cégből, a többit a masszív, mostanra már 763 milliósra duzzadt eredménytartalékba helyezték. Készpénzállományuk is folyamatosan nő: 2024 végére már 302 millió forintnyi pénzeszközzel rendelkezett a cég.
A felvázolt céges vagyonok mellett nem meglepő, hogy a Forsthoffer család számos magáningatlannal is rendelkezik a Balaton part legdrágább településén. Furcsaságairól kollégánk, Gulyás Virág is posztolt.
A cégnyilvántartás adatai szerint Forsthoffer Ágnes hosszú ideig a hegyen fekvő, a Balatonra teljes panorámát nyújtó Péterhegyi utcában élt. Ma már csak a szülei lakják az ott található, 1184 négyzetméteres telken álló házat. Az ingatlan.com kínálatában hasonló méretű házak ára a környéken akár az 500 millió forintot is elérheti.
A Tisza Párt harmadik alelnöke 2013-ban egy közeli utcába jelentkezett át, közvetlenül az erdő peremére, ahol szintén zavartalan kilátás nyílik a tóra. Érdekesség, hogy az ingatlant 2023 áprilisát követően majdnem két éven át 60 millió forintos jelzálog terhelte, amelyet csak 2025. augusztus 13-án töröltek a nyilvántartásból – mindössze két héttel Forsthoffer politikai színre lépése előtt. 2017-ben a szomszédos telek hozzácsatolásával a birtok mérete közel a duplájára, összesen 1503 négyzetméterre nőtt. Az eladási irányárak itt is hasonlóak, mint a szülői ház esetében: jellemzően 300–400 millió forint, de akár 500 millió forintig is felkúszhatnak.
A család ingatlanérdekeltsége azonban nem korlátozódik Balatonfüredre. A cégnyilvántartásban több budapesti lakóparki cím is feltűnik, valamint említésre méltó a tihanyi Belső-tóra panorámás „JULI Apartman” vendégház, amely az önkormányzat adatai szerint öt szobában összesen 14 fő számára kínál szállást. A 602 négyzetméteres telekre épült ház 1992 óta Forsthofferné Varró Julianna Gyöngyi, az édesanya kizárólagos tulajdonában van. A hasonló fekvésű és méretű tihanyi ingatlanokat szintén több százmillió forintos áron hirdetik, sőt akad olyan ház is, amelynek ára eléri a 750 millió forintot.
Itt érdemes megjegyezni, hogy Forsthofferné a 80-as években többek között a Hungarohotelsnél főkönyvelő, a 90-es években a Danubius Hotels Rt. felügyelőbizottságának tagja és a füredi Hotel Marina igazgatója is volt.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook oldala