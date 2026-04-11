Gusztustalan, felháborító és veszélyes – ezekkel a szavakkal jellemezte Szijjártó Péter a péntek este eseményeit (VIDEÓ)

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Az sem rejtették véka alá: mennyire valószínű, hogy végső eredményt lehet majd hirdetni vasárnap este.
A külügyminiszter reméli, hogy vasárnap a normalitás győz.
A szombati országjárás során Lázár János mellett Szijjártó Pétert is megkérdeztük, mit gondol az ellenzék botrányos péntek esti nagykoncertjéről.
„Először is gusztustalanság nem is szervekről ordibálni egy olyan rendezvényen, ahol a közönségben ott van egy csomó kiskorú” – kezdte válaszát a külügyminiszter, majd hozzátette, ami még ennél is aggasztóbb, az az, hogy egy többmilliós közösséget nyilvánosan halállal lehet fenyegetni.
„Elképesztően felháborítónak és veszélyesnek tartom azt, hogy egy rendezvényen egy többmilliós közösséget halállal lehet megfenyegetni úgy, hogy arra a tömeg őrjöngéssel válaszol.
Ez nagyon veszélyes. Ez a normalitáson, az elfogadhatóságon bőven túl van” – vélekedett, majd hozzátette, reményei szerint a vasárnapi választáson a normalitás győz majd.
