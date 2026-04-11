Gusztustalan, felháborító és veszélyes – ezekkel a szavakkal jellemezte Szijjártó Péter a péntek este eseményeit (VIDEÓ)

A szombati országjárás során Lázár János mellett Szijjártó Pétert is megkérdeztük, mit gondol az ellenzék botrányos péntek esti nagykoncertjéről.

„Először is gusztustalanság nem is szervekről ordibálni egy olyan rendezvényen, ahol a közönségben ott van egy csomó kiskorú” – kezdte válaszát a külügyminiszter, majd hozzátette, ami még ennél is aggasztóbb, az az, hogy egy többmilliós közösséget nyilvánosan halállal lehet fenyegetni.