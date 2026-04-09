04. 09.
csütörtök
vitályos eszter gulyás gergely kormányinfó

Gulyás Gergely világosan elmondta az igazságot a Magyar Péterről kiszivárgott felvételről (VIDEÓ)

2026. április 09. 09:42

Magyarország az energiaellátás szempontjából számtalan kockázattal szembesül, de pillanatnyilag mind az ország gáz- és áramellátása, mind az üzemanyagellátás biztosított - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta: ez azoknak a jelentős tartalékoknak köszönhető, amelyeket stratégiai készletként felhalmoztak.

2026. április 09. 09:42
Kovács András
Kovács András

Csütörtökön délelőtt tíz órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. 

GULYÁS Gergely
Gulyás Gergely: Maradnak a védett üzemanyagárak

Gulyás: Biztosított Magyarország energiaellátása

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a szerdai kormányülésről azt mondta, az energiahelyzetet tekintették át. Magyarország gáz-és üzemanyagellátás tekintetében biztonságban van – ismertette. A védett üzemanyagárakat továbbra is fenn lehet tartani – mondta Gulyás. A miniszter elutasította a brüsszeli követeléseket, amelyek a védett árak megszüntetését szeretné.

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

 Ismételten a magyar családokat terhelné az infláció, ha Brüsszel tervei életbe lépnének.

Mindezek mellett a rezsicsökkentést fenn kell tartani – mondta. 95 ezer forintos havi többletet jelentene a magyar családoknak, ha a brüsszeli tervek életbe lépnének – ismertette. 

Zajlik a nyomozás a Török Áramlat elleni tervezett merénylet ügyében. Magyarország érdeke, hogy ez a vezeték működjön –

mondta a miniszter. Gulyás arról is szólt, hogy Magyarország energiabiztonsága szempontjából döntő a Török Áramlat működése. 

400 milliárd forint értékben adtak át és készítettek elő beruházásokat az elmúlt héten – mondta Vitályos Eszter kormányszóvivő. 

Kőolajat vásárol a Mol az USA-tól

A Mol kőoalajat fog vásárolni az Egyesült Államoktól 500 millió dollár értékben a következő hetekben-hónapokban – mondta egy kérdésre Gulyás Gergely. 

Soha nem volt példa a magyar történelemben, hogy 5 nappal a választás előtt egy amerikai alelnök Budapestre jöjjön, és kiálljon egy magyar kormányfő mellett – mondta egy másik kérdésre a Miniszterelnökség vezetője. 

Gulyás Gergely egy másik kérdésre közölte, a választásokra időzítve titkosszolgálati akciók zajlanak Magyarország ellen, és ennek ékes bizonyítéka, hogy a külügyminiszter magánbeszélgetéseit nyilvánosságra hozzá. Mindez törvénytelen – tette hozzá. A magyar diplomácia az ország érdekeit képviseli minden vonatkozásban a felvételek alapján is – közölte a miniszter. 

Három nap múlva mindenki látni fogja, hogy a Medián számai hazugságok – mondta egy másik kérdésre Gulyás. 

A kormánypártoknak van jó esélye arra, hogy többséget szerezzenek, de várjuk meg a választópolgárok döntését – 

tette hozzá. 

A Tisza nem tud ellenállni a háborúnak

A Magyar Péterről nyilvánosságra került hangfelvétel kapcsán közölte, a kormánypártok mindig világosan fogalmaztak. Gulyás elmondta, Brüsszel politikája a háborúba sodródás politikája, míg a jelenlegi kormány nemet tud mondani a háborúba sodródásra. 

Mivel a DK és a Tisza brüsszeli köldökzsinóron lóg, ezért mindig azt mondták, hogy nincs háborús veszély. Innentől csak az a kérdés, hogy ki tud ellenállni a háborúba sodródás politikájának.

A Tisza, amely a háborúpárti Európai Néppártnak a tagja, az nem lesz képes ellenállni a háborúpárti – jegyezte meg Gulyás. 

Erős a gyanú, hogy távolról sem volt minden jogszerű az ukrán aranykonvoj esetében – mondta egy másik kérdésre a miniszter. Jó lenne, ha Brüsszel Ukrajna ügyében végre a béke oldalára állna – tette hozzá Gulyás. 

Pontos tudomásunk van arról, hogy a Barátság vezeték ép, és nincsen sérülés rajta – mondta egy másik kérdésre a miniszter. 

  • Az ukránok egy színjátékot játszanak – tette hozzá. 
  • Még az EU sem tudja kétségbevonni, hogy jogszerűtlenül állították le a szállítást az ukránok – mondta Gulyás. 
  • A Miniszterelnökség vezetője biztos benne, hogyha a jelenlegi nemzeti kormány marad, akkor véget ér az olajblokád, mert Kijev hozzá akar jutni a 90 milliárd euróhoz.  

A Tisza Párt azt gondolja, hogy egy gyűlöletkeltő stílussal sikert tud elérni, vasárnap kiderül, hogy a választók többsége nyitott-e erre az erőszakra – mondta egy másik kérdésre Gulyás. 

Nagyon élveztem ezt a kampányidőszakot, mert a legizgalmasabb, amikor rólunk szavaznak –

mondta egy másik kérdésre Gulyás. 

Gulyás Gergely Dobrev Klára kémsztorijáról azt mondta, hogy nincsen orbáni titkosszolgálat, de sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarja az információt. 

A Tisza Párt szegedi jelöltjével szemben korábban eljárás folyt kiskorú sérelmére elkövetett cselekmény miatt, ha ez igaz, akkor takarodnia kell a közéletből – mondta egy másik kérdésre a miniszter. 

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI

 

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
you-brought-2-too-many
2026. április 09. 11:59
"Tisza adóval kapcsolatban pedig pert nyert MP, mert arról is hazudtatok." Nem nyert pert. tovarisi-konyec 2026. április 09. 11:27 De ha úgy alakulnak h netán kotmànyfő lenne a Vahúr s adót emelne mègis, ugye kifizetitek, Tiszarosok az adótöbbletet azoknak, akik nem erre szavaztak? Sűrű meaculpàzás közepette persze.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 09. 11:41
A magyar kormány az USA alelnökének látogatásakor elfelejtette kitenni a “NEM VESZÜNK SEMMIT!” táblát, és megint a magyarok nyakába varrt egy hatalmas kiadást pár nappal a bukása előtt.
tovarisi-konyec
2026. április 09. 11:27
Ahányszor megkérdezik őket, annyiszor egyre kisebb mandátum számot hazudnak a pedofideszesek 4/5-el kezdtétek még egy éve :D:D:D:D
tovarisi-konyec
2026. április 09. 11:27
"Három nap múlva mindenki látni fogja, hogy a Medián számai hazugságok" Tényleg, gerike? A Szőlő utcánál pedig nincs kiskorú érintett, ugye? Arról kiderült, hogy orbitális kamu. Tisza adóval kapcsolatban pedig pert nyert MP, mert arról is hazudtatok. 3 nap.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!