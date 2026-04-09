Gulyás Gergely világosan elmondta az igazságot a Magyar Péterről kiszivárgott felvételről (VIDEÓ)

Itt van a Tisza kiszivárgott brutális terve: ennek Zelenszkijék is örülni fognak
Nagyon ráfáznának a magyar családok, ha ez megvalósulna.
Magyarország az energiaellátás szempontjából számtalan kockázattal szembesül, de pillanatnyilag mind az ország gáz- és áramellátása, mind az üzemanyagellátás biztosított - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta: ez azoknak a jelentős tartalékoknak köszönhető, amelyeket stratégiai készletként felhalmoztak.
Csütörtökön délelőtt tíz órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a szerdai kormányülésről azt mondta, az energiahelyzetet tekintették át. Magyarország gáz-és üzemanyagellátás tekintetében biztonságban van – ismertette. A védett üzemanyagárakat továbbra is fenn lehet tartani – mondta Gulyás. A miniszter elutasította a brüsszeli követeléseket, amelyek a védett árak megszüntetését szeretné.
Ismételten a magyar családokat terhelné az infláció, ha Brüsszel tervei életbe lépnének.
Mindezek mellett a rezsicsökkentést fenn kell tartani – mondta. 95 ezer forintos havi többletet jelentene a magyar családoknak, ha a brüsszeli tervek életbe lépnének – ismertette.
Nagyon ráfáznának a magyar családok, ha ez megvalósulna.
Zajlik a nyomozás a Török Áramlat elleni tervezett merénylet ügyében. Magyarország érdeke, hogy ez a vezeték működjön –
mondta a miniszter. Gulyás arról is szólt, hogy Magyarország energiabiztonsága szempontjából döntő a Török Áramlat működése.
400 milliárd forint értékben adtak át és készítettek elő beruházásokat az elmúlt héten – mondta Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A Mol kőoalajat fog vásárolni az Egyesült Államoktól 500 millió dollár értékben a következő hetekben-hónapokban – mondta egy kérdésre Gulyás Gergely.
Soha nem volt példa a magyar történelemben, hogy 5 nappal a választás előtt egy amerikai alelnök Budapestre jöjjön, és kiálljon egy magyar kormányfő mellett – mondta egy másik kérdésre a Miniszterelnökség vezetője.
Gulyás Gergely egy másik kérdésre közölte, a választásokra időzítve titkosszolgálati akciók zajlanak Magyarország ellen, és ennek ékes bizonyítéka, hogy a külügyminiszter magánbeszélgetéseit nyilvánosságra hozzá. Mindez törvénytelen – tette hozzá. A magyar diplomácia az ország érdekeit képviseli minden vonatkozásban a felvételek alapján is – közölte a miniszter.
Három nap múlva mindenki látni fogja, hogy a Medián számai hazugságok – mondta egy másik kérdésre Gulyás.
A kormánypártoknak van jó esélye arra, hogy többséget szerezzenek, de várjuk meg a választópolgárok döntését –
tette hozzá.
A Magyar Péterről nyilvánosságra került hangfelvétel kapcsán közölte, a kormánypártok mindig világosan fogalmaztak. Gulyás elmondta, Brüsszel politikája a háborúba sodródás politikája, míg a jelenlegi kormány nemet tud mondani a háborúba sodródásra.
Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel.
Mivel a DK és a Tisza brüsszeli köldökzsinóron lóg, ezért mindig azt mondták, hogy nincs háborús veszély. Innentől csak az a kérdés, hogy ki tud ellenállni a háborúba sodródás politikájának.
A Tisza, amely a háborúpárti Európai Néppártnak a tagja, az nem lesz képes ellenállni a háborúpárti – jegyezte meg Gulyás.
Erős a gyanú, hogy távolról sem volt minden jogszerű az ukrán aranykonvoj esetében – mondta egy másik kérdésre a miniszter. Jó lenne, ha Brüsszel Ukrajna ügyében végre a béke oldalára állna – tette hozzá Gulyás.
Pontos tudomásunk van arról, hogy a Barátság vezeték ép, és nincsen sérülés rajta – mondta egy másik kérdésre a miniszter.
A Tisza Párt azt gondolja, hogy egy gyűlöletkeltő stílussal sikert tud elérni, vasárnap kiderül, hogy a választók többsége nyitott-e erre az erőszakra – mondta egy másik kérdésre Gulyás.
Nagyon élveztem ezt a kampányidőszakot, mert a legizgalmasabb, amikor rólunk szavaznak –
mondta egy másik kérdésre Gulyás.
Gulyás Gergely Dobrev Klára kémsztorijáról azt mondta, hogy nincsen orbáni titkosszolgálat, de sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarja az információt.
A Tisza Párt szegedi jelöltjével szemben korábban eljárás folyt kiskorú sérelmére elkövetett cselekmény miatt, ha ez igaz, akkor takarodnia kell a közéletből – mondta egy másik kérdésre a miniszter.
Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI