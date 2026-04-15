Fordulat Till Tamás gyilkosa ügyében: a férfi vádindítványt terjesztett elő három rendőrtiszt ellen

Az ügyben a gyilkossággal vádolt férfi csoportosan elkövetett kényszervallatás miatt tett feljelentést, de azt a Központi Nyomozó Fűügyészség elutasította, így került pótmagánvádas eljárásban az ügy a katonai tanács elé. A bíróság elé azonban csak három rendőrtiszt állt, mert az eljáró ügyész mentelmi jogát a legfőbb ügyész nem függesztette föl.

A rendőrtisztek tagadnak

A rendőrtisztek mindegyike tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Az elsőrendű vádlott, Petőfi Attila címzetes vezérőrnagy elmondta, a férfi a kihallgatások között is kapcsolatot tartott vele, köztük bizalmi viszony alakult. A férfi a beismerést követően is számtalanszor felhívta, szavai szerint óriási közlési vád volt benne, beszélt a motivációjáról, a bűncselekményt követő életéről, fényképeket, sms-eket küldött neki, az egyikben arról írt, mennyire megkönnyebbült a lelkiismerete. Ezeket az üzeneteket, képeket a tábornok bizonyítékként átadta a bíróságnak.

Tóth Géza, a vezérőrnagy ügyvédje a vádindítvány elutasítására tett javaslatot, álláspontja szerint nemhogy a pótmagánvádhoz szükséges megalapozott gyanú, de a bűncselekmény egyszerű gyanúja sem áll fenn. A védő hangsúlyozta, a férfit november 28-át követően is többször meghallgatták, egyik vallomásában tíz oldalon keresztül részletezte, mi volt tetteinek motívuma.