Kiszelly Zoltán radics béla szentkirályi alexandra gulyás gergely fidesz frakció századvég

Fiatalítás és tapasztalat egyszerre – az elemző szerint a teljes társadalmat képviseli a Fidesz-frakció

2026. április 27. 17:17

A Fidesz továbbra is néppárt, és nem engedte el Budapestet Kiszelly Zoltán szerint.

„A névsor kifejezi, hogy 

a Fidesz mindenképpen meg akarja őrizni a néppárti formáját, 

tehát képviselni kívánja a teljes társadalmat és annak minden csoportját” – mondta a Mandinernek Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója azzal kapcsolatban, hogy nyilvánosságra hozták, kikből fog állni a jobboldali szövetség nagyobbik pártjának frakciója.

Kiszelly Zoltán megjegyezte, a Fidesz-frakcióban olyanok kapnak lehetőséget, mint Szentkirályi Alexandra, Németh Balázs és Radics Béla, akik eddig főként fővárosi ügyekkel foglalkoztak. Ez is azt mutatja a szakértő szerint, hogy 

a jobboldal nem engedte el Budapestet.

A politológus arra is rámutatott, 

a fiatalítás – amelyet például Lezsák Anna képvisel – mellett megőriztek több tapasztalt politikust is, 

olyanokat, akik kormányzati szerepet is vállaltak, tehát jól ismerik, belülről hogyan néz ki a kormányzás. Ilyen például Lázár János, Szijjártó Péter, de Gulyás Gergely frakcióvezető is.

Kiszelly Zoltán kitért arra is, hogy Szalai Piroska közgazdász, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó is a Fidesz-frakció tagja lesz, aki az elmúlt 16 év eredményeit hitelesen, számokkal tudja majd hangsúlyozni, és egyben arra is rá fog tudni mutatni, hogy ehhez képest merre mozdult el az ország gazdasági állapota.

A Századvég politikai elemzési igazgatója a KDNP frakciójára térve kiemelte Máthé Zsuzsát, mint új arcot, aki a párt szellemi holdudvarából jött, hiszen a Szent István Intézet vezetője. Ez az elemző szerint arra utal, hogy a KDNP, mint keresztény világnézeti párt, továbbra is kiemelt feladatának fogja tekinteni, hogy szellemi síkon harcoljon a jobboldali értékekért.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétfő délután nyilvánosságra hozták, kik fognak ülni a Fidesz frakciójában, nem sokkal korábban pedig a KDNP képviselőcsoportjának névsorát is bejelentették.

Célunk a megújulás: egyensúlyt tartunk a régi és az új között. Feladatunk, hogy az elmúlt 16 eredményeit megvédjük, az ország egészének érdekeit képviseljük, a kormánypárt önkényes döntéseivel szemben fellépjünk. A Fidesz-KDNP normális ellenzék lesz”

– írta a bejelentő videót tartalmazó poszthoz Gulyás.

A frakcióvezető-helyettes Kocsis Máté lesz.

A Fidesz parlamenti képviselőinek névsora:

  1. Ágh Péter
  2. Balla György
  3. Balla Mihály
  4. Bencsik János
  5. Bóka János
  6. Czirbus Gábor
  7. Dr. Budai Gyula
  8. Dr. Csibi Krisztina
  9. Dr. Csuzda Gábor
  10. Dr. Hankó Balázs
  11. Dr. Hegedűs Barbara
  12. Dr. Koncz Zsófia
  13. Dr. Takács Árpád
  14. Dr. Tilki Attila
  15. Dr. Vitályos Eszter
  16. Dr. Vitányi István
  17. F. Kovács Sándor
  18. Gulyás Gergely
  19. Gyopáros Alpár
  20. Héjj Dávid
  21. Hidvéghi Balázs
  22. Kocsis Máté
  23. Kovács Sándor
  24. Lázár János
  25. Molnárné dr. Lezsák Anna
  26. Nagy Bálint
  27. Németh Balázs
  28. Németh Zsolt
  29. Orbán Balázs
  30. Panyi Miklós
  31. Papp Zsolt
  32. Pócs János
  33. Radics Béla
  34. Szécsi Zoltán
  35. Szentkirályi Alexandra
  36. Szijjártó Péter
  37. Szűcs Gábor
  38. Takács Péter
  39. Tuzson Bence
  40. V. Németh Zsolt
  41. Varga Gábor
  42. Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
  43. Witzmann Mihály
  44. Zsigó Róbert

A KDNP parlamenti képviselőinek névsora:

  1. Dr. Kárpátiné Dr. Juhász Hajnalka
  2. Dr. Latorcai Csaba
  3. Dr. Simicskó István
  4. Hargitai János
  5. Máthé Zsuzsa
  6. Nacsa Lőrinc
  7. Rétvári Bence
  8. Seszták Miklós

Nyitókép: MTI/Purger Tamás
 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szim-patikus
2026. április 27. 18:46
Az alvilágot biztosan.
massivement5
2026. április 27. 18:41
Az egész nemzetet képviselik, kivéve azokat, akire a dagadék aznap éppen azt mondja, hogy poloska, mert őket el kell takarítani. OK
narancsliget1
2026. április 27. 18:21
Jó sok mentelmi jogot kell felfüggeszteni
kistv
2026. április 27. 18:14
Nem lehet egyszerű minden nap ilyen marhaságokat írni. De ha majd fogy az állami apanázs, talán sikerült valami értékteremtő munkát is találni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!