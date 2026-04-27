Fiatalítás és tapasztalat egyszerre – az elemző szerint a teljes társadalmat képviseli a Fidesz-frakció

Itt a teljes névsor: ők alkotják a Fidesz új parlamenti frakcióját (VIDEÓ)
„A Fidesz-KDNP normális ellenzék lesz” – fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videóban Gulyás Gergely.
A Fidesz továbbra is néppárt, és nem engedte el Budapestet Kiszelly Zoltán szerint.
„A névsor kifejezi, hogy
a Fidesz mindenképpen meg akarja őrizni a néppárti formáját,
tehát képviselni kívánja a teljes társadalmat és annak minden csoportját” – mondta a Mandinernek Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója azzal kapcsolatban, hogy nyilvánosságra hozták, kikből fog állni a jobboldali szövetség nagyobbik pártjának frakciója.
Kiszelly Zoltán megjegyezte, a Fidesz-frakcióban olyanok kapnak lehetőséget, mint Szentkirályi Alexandra, Németh Balázs és Radics Béla, akik eddig főként fővárosi ügyekkel foglalkoztak. Ez is azt mutatja a szakértő szerint, hogy
a jobboldal nem engedte el Budapestet.
A politológus arra is rámutatott,
a fiatalítás – amelyet például Lezsák Anna képvisel – mellett megőriztek több tapasztalt politikust is,
olyanokat, akik kormányzati szerepet is vállaltak, tehát jól ismerik, belülről hogyan néz ki a kormányzás. Ilyen például Lázár János, Szijjártó Péter, de Gulyás Gergely frakcióvezető is.
Kiszelly Zoltán kitért arra is, hogy Szalai Piroska közgazdász, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó is a Fidesz-frakció tagja lesz, aki az elmúlt 16 év eredményeit hitelesen, számokkal tudja majd hangsúlyozni, és egyben arra is rá fog tudni mutatni, hogy ehhez képest merre mozdult el az ország gazdasági állapota.
A Századvég politikai elemzési igazgatója a KDNP frakciójára térve kiemelte Máthé Zsuzsát, mint új arcot, aki a párt szellemi holdudvarából jött, hiszen a Szent István Intézet vezetője. Ez az elemző szerint arra utal, hogy a KDNP, mint keresztény világnézeti párt, továbbra is kiemelt feladatának fogja tekinteni, hogy szellemi síkon harcoljon a jobboldali értékekért.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétfő délután nyilvánosságra hozták, kik fognak ülni a Fidesz frakciójában, nem sokkal korábban pedig a KDNP képviselőcsoportjának névsorát is bejelentették.
Célunk a megújulás: egyensúlyt tartunk a régi és az új között. Feladatunk, hogy az elmúlt 16 eredményeit megvédjük, az ország egészének érdekeit képviseljük, a kormánypárt önkényes döntéseivel szemben fellépjünk. A Fidesz-KDNP normális ellenzék lesz”
– írta a bejelentő videót tartalmazó poszthoz Gulyás.
A frakcióvezető-helyettes Kocsis Máté lesz.
A Fidesz parlamenti képviselőinek névsora:
A KDNP parlamenti képviselőinek névsora:
