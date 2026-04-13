Ezt válaszolta Magyar Péter a köztársasági elnök üzenetére

Sulyok Tamás üzent: személyes találkozóra hívta Orbán Viktort, Magyar Pétert és Toroczkai Lászlót
Szerdán friss információk érkezhetnek az új országgyűlési felállásról.
Kiderült, pontosan mikor találkozik Sulyok Tamás a parlamentbe jutott pártok vezetőivel.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Sulyok Tamás köztársasági elnök a szerdai napra személyes egyeztetésre hívta az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit.
A délelőtt 10 órakor kezdődő találkozóra Orbán Viktor, Magyar Péter és Toroczkai László kapott meghívást.
A Tisza Párt vezetője, aki a választási eredmények után lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, Facebook-oldalán osztotta meg Sulyok Tamás levelét, és azt írta: „Ott leszek szerdán.”
Hozzátette, szerinte „Magyarország érdeke a mielőbbi kormányzati átadás-átvétel és az új kormány beiktatása”.
Fotó: MTI/Illyés Tibor