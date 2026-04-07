Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendszer érdemes egyszer magyar

Érdemes egyszer és mindenkorra tisztázni: a magyar választási rendszerben csalni nem lehet

2026. április 07. 21:44

Ez a félelem egy hamis illúzió, ami hosszú ideje mérgezi a közbeszédet.

Fodor Gábor
Facebook

“Érdemes egyszer és mindenkorra tisztázni: a magyar választási rendszerben csalni nem lehet. 

Ez a félelem egy hamis illúzió, ami hosszú ideje mérgezi a közbeszédet. Politikai tapasztalatom és a rendszer ismerete alapján mondhatom, hogy bár apróbb technikai részleteken lehet vitatkozni és előzetesen a szavazókat tudják a politikai erők befolyásolni, maga a szavazás folyamata, majd az összeszámlálás is biztonságos. A garanciát éppen az adja, hogy minden szavazókörben ott ülnek az ellenzéki és a kormánypárti delegáltak is, akik árgus szemekkel figyelik egymást. Fontos tisztában lennünk a valósággal: a vereséget nem a választójogi rendszer hibája, hanem a polgárok akarata okozza.”

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
santer-2
2026. április 08. 12:03
Jó lenne ezt a lyukaszoknis gazemberrel is megértetni,mert 12-én este biztos lezár valamit a csürhével.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. április 08. 10:44
ugy legyen !
Válasz erre
1
0
T. Péter
2026. április 08. 10:04
Kivéve a levélszavazatokat. Ott valóban lehet. Az itthoni választásnál tényleg nem lehet.
Válasz erre
0
4
Héja
2026. április 08. 09:51
A vesztesek folyvást csalást visonganak. A tiszások jóelőre. Holott időközi választáson nem is indultak. Nem merték megkockáztatni a pofára esést.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!