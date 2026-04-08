Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
kárpát-medence fidesz - kdnp - Választás 2026 magyarország üzenet szavazat orbán viktor

Egy szavazaton is sok múlhat – fontos üzenetet küldött a határontúli magyaroknak Orbán Viktor (VIDEÓ)

2026. április 08. 08:23

„Ne hagyjuk, hogy bárki megkérdőjelezze az Önök szavazati jogát, és ne engedjük, hogy szétválasszák azt, ami éppen összenő a Kárpát-medencében” – húzta alá a miniszterelnök.

null

Orbán Viktor szerda reggel üzenetet küldött a határontúli magyaroknak, amelyben hangsúlyozta: a magyar nemzet fontos döntés előtt áll. 

A miniszterelnök úgy fogalmazott, „határon innen és határontúl olyan veszélyekkel és válságokkal kell szembenéznünk, amelyre régen nem volt példa. 

A nemzetünk sorsáról szóló döntés ott van az Önök kezében is:  arra buzdítom Önöket, hogy éljenek a szavazati jogukkal és védjük meg a 16 év alatt elért közös eredményeinket”. 

Orbán Viktor azzal folytatta, hogy „ne hagyjuk, hogy véget vessenek a határon túli magyarság megmaradásáért indított programjainknak. Ne hagyjuk, hogy bárki megkérdőjelezze az Önök szavazati jogát, és ne engedjük, hogy szétválasszák azt, ami éppen összenő a Kárpát-medencében” – húzta alá.

A videóüzenetben az is elhangzott, hogy tudjuk és hisszük, hogy minden magyar felelős minden magyarért. 

Minden szavazat számít

Végül a kormányfő leszögezte, hogy minden szavazat számít, mivel egyetlen szavazaton is múlhat merre fordul Magyarország. „Ezért kérem, ismét támogassák a Fidesz-KDNP-t. Mi vagyunk a biztos választás egy bizonytalan világban. Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!” – zárta üzenetét Orbán Viktor.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 08. 10:22
mar szavaztunk es elkuldtuk a boritekot. a biztonsagra es a bekere szavaztunk. SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
2
0
Fck fcbk
2026. április 08. 10:09
Matolcsyért ki a felelős?
Válasz erre
0
3
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 08. 09:37
A kárpátaljaiak vajon egy olyanra szavaznak, aki hűségesküt tett Putyinnak, hogy amiben tudja mindenben segíti? 🐭 És az erdélyiek egy olyanra, aki a magyarok sírján vizelő Simionnak kampányolt? A felvidékiek egy olyanra, aki egy szót nem szólt a Benes dekrétumok tagadását büntető törvény ellen?
Válasz erre
2
5
google-2
2026. április 08. 09:27
Magyarnak sikerült a határon túliakat is megmérgezni, igaz, kisebb mértékben. Az ördög nem alszik, amit tud, szétdobál.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!