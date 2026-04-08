Egy szavazaton is sok múlhat – fontos üzenetet küldött a határontúli magyaroknak Orbán Viktor (VIDEÓ)

JD Vance jött, látott – és eldöntötte a valóságok Magyarországon zajló csatáját
Nem maradt más a Tiszának, mint a valóság elemi erejű tagadása. Izomból, ahogy a csövön kifér, még négy napig. Kohán Mátyás írása.
„Ne hagyjuk, hogy bárki megkérdőjelezze az Önök szavazati jogát, és ne engedjük, hogy szétválasszák azt, ami éppen összenő a Kárpát-medencében” – húzta alá a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerda reggel üzenetet küldött a határontúli magyaroknak, amelyben hangsúlyozta: a magyar nemzet fontos döntés előtt áll.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, „határon innen és határontúl olyan veszélyekkel és válságokkal kell szembenéznünk, amelyre régen nem volt példa.
A nemzetünk sorsáról szóló döntés ott van az Önök kezében is: arra buzdítom Önöket, hogy éljenek a szavazati jogukkal és védjük meg a 16 év alatt elért közös eredményeinket”.
Orbán Viktor azzal folytatta, hogy „ne hagyjuk, hogy véget vessenek a határon túli magyarság megmaradásáért indított programjainknak. Ne hagyjuk, hogy bárki megkérdőjelezze az Önök szavazati jogát, és ne engedjük, hogy szétválasszák azt, ami éppen összenő a Kárpát-medencében” – húzta alá.
A videóüzenetben az is elhangzott, hogy tudjuk és hisszük, hogy minden magyar felelős minden magyarért.
Végül a kormányfő leszögezte, hogy minden szavazat számít, mivel egyetlen szavazaton is múlhat merre fordul Magyarország. „Ezért kérem, ismét támogassák a Fidesz-KDNP-t. Mi vagyunk a biztos választás egy bizonytalan világban. Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!” – zárta üzenetét Orbán Viktor.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala