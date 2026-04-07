„Egy ország büszke rád!” – Orbán Viktor is üzent Rubint Rékának

Rubint Réka elárulta: Orbán Viktort fogja támogatni – azt is megindokolta, miért (VIDEÓ)
Özönlenek a támogató üzenetek, a miniszterelnök is megszólalt a fitneszedző megrázó vallomása után.
Megrázta az országot Rubint Réka vallomása: a népszerű fitneszedző a napokban beszélt arról, hogy daganatos betegséggel küzd. A közösségi oldalait azóta elárasztották a jókívánságok – köztük egy kiemelt megszólalás is érkezett – számolt be a Blikk.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor ugyanis személyesen üzent Rékának, és nem is akárhogyan:
Veled vagyunk, Réka! Fantasztikus az erőd, egy ország büszke rád!”
A kommentfolyamban számos ismert közéleti és médiaszereplő is megszólalt, sokan fejezték ki együttérzésüket és támogatásukat a fitneszedző felé.
Rubint Réka a nyilvánosság előtt, egy őszinte beszélgetésben mesélt arról, hogy már közel négy éve küzd a betegséggel, ráadásul annak egy ritkább formájával.
A nehézségek ellenére sem adja fel: közösségi oldalán maga is megszólalt, és hangsúlyozta, mennyire fontos számára a körülötte lévők támogatása.
Egy valami biztos: az én gyógyulásomban a családom, az orvosaim, a lelki segítőim és a Ti szeretetetek és energiátok mellett óriási szerepet játszanak az igaz BARÁTAIM … és végtelenül hálás vagyok a Sorsnak, hogy ŐK vannak nekem”
