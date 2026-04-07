„Egy ország büszke rád!” – Orbán Viktor is üzent Rubint Rékának

A kommentfolyamban számos ismert közéleti és médiaszereplő is megszólalt, sokan fejezték ki együttérzésüket és támogatásukat a fitneszedző felé.

Rubint Réka a nyilvánosság előtt, egy őszinte beszélgetésben mesélt arról, hogy már közel négy éve küzd a betegséggel, ráadásul annak egy ritkább formájával.

A nehézségek ellenére sem adja fel: közösségi oldalán maga is megszólalt, és hangsúlyozta, mennyire fontos számára a körülötte lévők támogatása.

Egy valami biztos: az én gyógyulásomban a családom, az orvosaim, a lelki segítőim és a Ti szeretetetek és energiátok mellett óriási szerepet játszanak az igaz BARÁTAIM … és végtelenül hálás vagyok a Sorsnak, hogy ŐK vannak nekem”

