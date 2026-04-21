gyermekvasút bp műhely fogaskerekű bkv pálya állapot felújítás budapest

Ebből baj lesz: kritikus állapotban van Budapest ikonikus járműve, így csak az enyészeté lesz

2026. április 21. 10:00

Tavaly egy érdekes, de roppant veszélyes kísérletet is elvégeztek a Fogaskerekű kapcsán, de a legenda jövője így is kérdéses.

A BP Műhely közösségi oldalán hívta fel arra a figyelmet, 

felújítás nélkül lassú elmúlás vár a Fogaskerekűre.

Mint írták, az 1874-ben átadott Fogaskerekű vasutat – becenevén a Fogast (60-as villamos) – több mint 150 éve használják a budapestiek. A Városmajor és Széchenyi-hegy, Gyermekvasút állomások között közlekedő különleges vasút szerves része Budapest közösségi közlekedésének – tették hozzá.

A szerelvények és a pálya állapota is kritikus

A bejegyzésben rámutattak, hogy a meredek vonalvezetés miatt speciális, fogaskerékkel ellátott járművek teljesítenek rajta szolgálatot, ám 

a jelenlegi flotta már 1973 óta fut, így igencsak ráférne egy felújítás, de inkább a teljes csere.

Tavaly novemberben éppen ezért a BKV egy érdekes, de igen veszélyes kísérletet végzett a Fogaskerekű vasúton, amikor egy fogaskerékkel nem rendelkező Tátra villamost próbált feljuttatni a vonalon, mérsékelt sikerrel. A jármű nem meglepő mód nem tudott végigmenni a pályán – idézték fel.

A BP Műhely posztjában azt is kiemelte, hogy 

nemcsak a szerelvények, de a Fogaskerekű pályájának az állapota is kritikus.

Arra is kitértek, hogy bár az elmúlt években több helyen végeztek karbantartást, az alapos rekonstrukció elkerülhetetlenné vált. Emellett évek óta napirenden van a vonal meghosszabbítása a Normafa és a Széll Kálmán tér irányába is – utóbbinál a tér 2016-os felújításakor már ki is hagyták a helyet a leendő végállomásnak – tették hozzá.

Bejegyzésüket azzal zárták, hogy annak ellenére, hogy a projekt 2021-ben már engedélyes és kivitelezési tervekkel is rendelkezett, az építkezés a mai napig nem indult el.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Gubbio
2026. április 21. 13:26
Ez nem a mi gondunk, hanem azoké. akik arra szavaztak, akire. Mind Budapesten, mind Magyarországon.
altercat1
2026. április 21. 12:34
Szemtanúja voltam anno a képen látható osztrák kocsik beüzemelésének. A kocsikkal jött mérnöknek a párttitkár irodájában terítettek meg... (Akkoriban mérték fel a fogas vagyonát, s kiderült, hogy a vonaltól jobbra-balra milyen értékes telkek vannak. Némelyiket illegálisan belakták.)
csulak
2026. április 21. 11:48
a baloldal mindent tonkretesz, de BUTApest valasztott
T. Péter
2026. április 21. 10:28
Érdekes volt valóban, veszélyes nem volt, elég sokfelé beszámolt róla a sajtó. facebook.com/bkvzrt1/posts/1171975301746286
