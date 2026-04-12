Dunaföldváron egy nő bezárta édesanyját és elvette a igazolványait, hogy az ne tudjon szavazni

Kovács Zoltán a közösségi oldalán arról írt, hogy a Tisza Párt hónapok óta arra buzdította szavazóit, hogy ne engedjék idős hozzátartozóikat szavazni. Bejegyzése szerint ennek következményeként több szabálytalanság is történt a választás napján.

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár példaként említette, hogy Dunaföldváron egy nő bezárta édesanyját és elvette az iratait, hogy megakadályozza a szavazását, míg Kaposváron egy idős hölgy esetében a hozzátartozó nem engedte be a delegáltakat. Kovács Zoltán szerint több hasonló bejelentés is érkezett a Fidesz Demokrácia Központjához, és úgy fogalmazott: „Ez felháborító! A Tisza felelőssége, hogy szavazóit választási csalásra buzdítja!”