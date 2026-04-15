Brüsszel már be is nyújtotta a 27 pontos listáját Magyar Péternek, a Tisza miatt új választás jöhet és Európa is elesett

Kezdődik! Brüsszel benyújtotta a 27 pontos listát Magyar Péternek
Mindenki nagyon figyeljen, indul a behajtás.
Mutatjuk a kedd legfontosabb híreit.
A Financial Times diplomáciai források alapján arról ír, hogy
az Európai Bizottság feltételekhez köti a Magyarországnak járó, befagyasztott 35 milliárd euró feloldását.
Szinte azonnal felvette a kapcsolatot az Európai Bizottság Magyar Péterrel, akinek feltett szándéka a befagyasztott EU-s pénzek hazahozatala. Brüsszel azonban tudja, hogy óriási a nyomás a politikusra, ezt pedig meg is próbálják majd kihasználni.
A források szerint az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszert dolgozott ki, amit teljesítenie kell az új magyar kormánynak ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót megkapja. Ennek részét képezik az Orbán Viktor által lefektetett intézkedések teljes kigyomlálása, beleértve az uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását. Eközben pedig Brüsszel már elő is készítette az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hadikölcsön tárgyalását is – írják.
Mindenki nagyon figyeljen, indul a behajtás.
A Magyar Nemzet arról írt, hogy az országgyűlési választási győzelem nyomán rövid időn belül tovább csökkenhet a Tisza Párt tízfős budapesti önkormányzati frakciójának létszáma. Ennek oka, hogy két képviselő – név szerint Bujdosó Andrea és Porcher Áron – mandátumot szerzett a hamarosan megalakuló Országgyűlésben is, azonban az összeférhetetlenségi szabályok nem teszik lehetővé a kettős tisztségviselést.
Az országgyűlési választási győzelem következtében akár létszámhiány is kialakulhat a Tisza fővárosi frakciójánál.
„Peregnek előttem a képek Amerikából...BLM, anti-ICE, no Kings mozgalmak ... mindegyiken mindenféle zászló csak egyre kevesebb amerikai. Az összes Tisza ellentüntetésen nem a magyar zászló volt, hanem az EUs.”
„Az egész olyan egyértelmű, hogy ami igazán fáj az az, hogy egy funkcionálisan analfabéta első szavazó bázis a minap elindította Magyarország függetlenségének teljes felszámolását. Az EU föderációs vágyálmainak utolsó bástyája is elesett” – írja véleménycikkében Gulyás Virág influenszer.
Jöhet az EU hadsereg, mert ez volt a cél.
A Reuters beszámolója szerint a forint árfolyama négyéves csúcsra emelkedett, miután az ellenzéki Tisza Párt, Magyar Péter vezetésével, meggyőző győzelmet aratott a parlamenti választásokon – írja a Lenta.
Elemzők szerint a hatalomváltás lehetővé teheti az uniós támogatások felszabadítását (19 milliárd euró), ami élénkítheti a gazdaságot.
Magyar Péter várhatóan javítaná az Európai Unióval való kapcsolatokat és fontolóra venné az euró bevezetését, ugyanakkor hangsúlyozta: továbbra is szükséges tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Magyarország energiafüggősége miatt.
Orbán Viktor távozása után Budapest külpolitikai irányváltása várható – írták.
