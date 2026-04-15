Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
04. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 15.
szerda
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
lengyelország tisza párt brüsszel Magyar Péter orbán viktor

Brüsszel már be is nyújtotta a 27 pontos listáját Magyar Péternek, a Tisza miatt új választás jöhet és Európa is elesett

2026. április 15. 05:51

Mutatjuk a kedd legfontosabb híreit.

Brüsszel 27 pontos listával készül a kormányváltásra

A Financial Times diplomáciai források alapján arról ír, hogy

az Európai Bizottság feltételekhez köti a Magyarországnak járó, befagyasztott 35 milliárd euró feloldását.

Szinte azonnal felvette a kapcsolatot az Európai Bizottság Magyar Péterrel, akinek feltett szándéka a befagyasztott EU-s pénzek hazahozatala. Brüsszel azonban tudja, hogy óriási a nyomás a politikusra, ezt pedig meg is próbálják majd kihasználni.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Tovább a cikkhezchevron

A források szerint az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszert dolgozott ki, amit teljesítenie kell az új magyar kormánynak ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót megkapja. Ennek részét képezik az Orbán Viktor által lefektetett intézkedések teljes kigyomlálása, beleértve az uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását. Eközben pedig Brüsszel már elő is készítette az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hadikölcsön tárgyalását is – írják.

Új választás jöhet?

A Magyar Nemzet arról írt, hogy az országgyűlési választási győzelem nyomán rövid időn belül tovább csökkenhet a Tisza Párt tízfős budapesti önkormányzati frakciójának létszáma. Ennek oka, hogy két képviselő – név szerint Bujdosó Andrea és Porcher Áron – mandátumot szerzett a hamarosan megalakuló Országgyűlésben is, azonban az összeférhetetlenségi szabályok nem teszik lehetővé a kettős tisztségviselést.

Európa is elesett

„Peregnek előttem a képek Amerikából...BLM, anti-ICE, no Kings mozgalmak ... mindegyiken mindenféle zászló csak egyre kevesebb amerikai. Az összes Tisza ellentüntetésen nem a magyar zászló volt, hanem az EUs.” 

„Az egész olyan egyértelmű, hogy ami igazán fáj  az az, hogy egy funkcionálisan analfabéta első szavazó bázis a minap elindította Magyarország függetlenségének teljes felszámolását. Az EU föderációs vágyálmainak utolsó bástyája is elesett” – írja véleménycikkében Gulyás Virág influenszer. 

Idézőjel

Nem csak Magyarország esett el, hanem az egész EU

Jöhet az EU hadsereg, mert ez volt a cél.

Az oroszok már látják a magyar jövőt

A Reuters beszámolója szerint a forint árfolyama négyéves csúcsra emelkedett, miután az ellenzéki Tisza Párt, Magyar Péter vezetésével, meggyőző győzelmet aratott a parlamenti választásokon – írja a Lenta.

Elemzők szerint a hatalomváltás lehetővé teheti az uniós támogatások felszabadítását (19 milliárd euró), ami élénkítheti a gazdaságot.

Magyar Péter várhatóan javítaná az Európai Unióval való kapcsolatokat és fontolóra venné az euró bevezetését, ugyanakkor hangsúlyozta: továbbra is szükséges tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Magyarország energiafüggősége miatt.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. április 15. 09:18
Ez a 90 milliárd is biztosítja Ukrajna teljes pusztulását. Felkészül Lengyelország, Magyarország elcsatolt részeivel új gazdáikkal és a Balti országok. :(
Válasz erre
0
0
kovijozsi
2026. április 15. 08:59
Az EU nem azért örül, mert a barátunk. Csak még jobban ki akarnak használni. Egy csavar az EU diktatúrában.
Válasz erre
2
0
states-2
2026. április 15. 07:38
Jön a komcsi feketeleves, amit magunknak főztünk. Jó étvágyat, magyarok.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!