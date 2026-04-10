Botrány Kecskeméten: csalás miatt távozhatott korábbi munkahelyéről Magyar Péter jelöltje
2026. április 10. 14:37
Molnár János önéletrajzában nem bontotta ki az igazság minden részletét.
2026. április 10. 14:37
Súlyos állítások láttak napvilágot a Tisza Párt kecskeméti jelöltjéről: a sajtóinformációk szerint nem önszántából hagyta ott korábbi munkahelyét, hanem egy belső vizsgálat után kellett távoznia. Az Ellenpont beszámolója alapján Molnár János önéletrajzában azt állította, hogy 27 év után azért hagyta ott állását, hogy teljes mértékben a politikai munkára koncentráljon. A portál szerint azonban a háttérben egy komoly szabálytalanság állhatott.
A cikk szerint Molnár korábbi munkahelyén, az IKR Agrár Zrt.-nél belső vizsgálat indult, amelynek során azt állapíthatták meg, hogy egy fiatal munkavállalót fiktíven foglalkoztattak az általa felügyelt területen. A nő papíron takarítóként szerepelt, a munkát azonban a beszámoló szerint ténylegesen nem, vagy csak ritkán végezte el, miközben a fizetését rendszeresen felvette.
A feltárt dokumentumok alapján a feladatokat időnként a munkavállaló édesanyja látta el, aki egyben Molnár adminisztrátoraként dolgozott. A cég ezt súlyos bizalomvesztésként értékelhette, és az ügy több éven át is fennállhatott.
A történtek következményeként Molnár János végül 2024 áprilisának végén, közös megegyezéssel távozott a vállalattól. Nem sokkal később az érintett adminisztrátor is kilépett, míg a fiatal munkavállaló felmondott.
A jelölt személye korábban is vitákat váltott ki. Az Magyar Péter vezette pártban betöltött szerepe mellett aktívan részt vett a „Nemzet Hangja” nevű kezdeményezésben, amely a párt egyik kampányakciója volt. A szervezők szerint Molnár ebben kulcsszerepet játszott, különösen Kecskemét térségében.
Az elektromos mobilitás „forradalmi gyorsasággal” fog elterjedni, mert az egész világ megtanulja azt, hogy az olajimport az mekkora kitettség – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel a Mandiner Mesterterv című műsorában.
Újabb üzletember coming outolt a választási kampány finisére időzítve. Az egy éve közel 4 milliárdos állami támogatást bezsebelő Szentkirályi Ásványvíz vezetője, Balogh Levente szerint az Európai Unió, vagy a Fidesz között választhatunk vasárnap.
Újabb üzletember coming outolt a választási kampány finisére időzítve. Az egy éve közel 4 milliárdos állami támogatást bezsebelő Szentkirályi Ásványvíz vezetője, Balogh Levente szerint az Európai Unió, vagy a Fidesz között választhatunk vasárnap.
