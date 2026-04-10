Botrány Kecskeméten: csalás miatt távozhatott korábbi munkahelyéről Magyar Péter jelöltje

Súlyos állítások láttak napvilágot a Tisza Párt kecskeméti jelöltjéről: a sajtóinformációk szerint nem önszántából hagyta ott korábbi munkahelyét, hanem egy belső vizsgálat után kellett távoznia. Az Ellenpont beszámolója alapján Molnár János önéletrajzában azt állította, hogy 27 év után azért hagyta ott állását, hogy teljes mértékben a politikai munkára koncentráljon. A portál szerint azonban a háttérben egy komoly szabálytalanság állhatott.

A cikk szerint Molnár korábbi munkahelyén, az IKR Agrár Zrt.-nél belső vizsgálat indult, amelynek során azt állapíthatták meg, hogy egy fiatal munkavállalót fiktíven foglalkoztattak az általa felügyelt területen. A nő papíron takarítóként szerepelt, a munkát azonban a beszámoló szerint ténylegesen nem, vagy csak ritkán végezte el, miközben a fizetését rendszeresen felvette.