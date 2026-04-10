Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 10.
péntek
országgyűlési választás 2026 munkahely párt

Botrány Kecskeméten: csalás miatt távozhatott korábbi munkahelyéről Magyar Péter jelöltje

2026. április 10. 14:37

Molnár János önéletrajzában nem bontotta ki az igazság minden részletét.

null

Súlyos állítások láttak napvilágot a Tisza Párt kecskeméti jelöltjéről: a sajtóinformációk szerint nem önszántából hagyta ott korábbi munkahelyét, hanem egy belső vizsgálat után kellett távoznia. Az Ellenpont beszámolója alapján Molnár János önéletrajzában azt állította, hogy 27 év után azért hagyta ott állását, hogy teljes mértékben a politikai munkára koncentráljon. A portál szerint azonban a háttérben egy komoly szabálytalanság állhatott.

A cikk szerint Molnár korábbi munkahelyén, az IKR Agrár Zrt.-nél belső vizsgálat indult, amelynek során azt állapíthatták meg, hogy egy fiatal munkavállalót fiktíven foglalkoztattak az általa felügyelt területen. A nő papíron takarítóként szerepelt, a munkát azonban a beszámoló szerint ténylegesen nem, vagy csak ritkán végezte el, miközben a fizetését rendszeresen felvette.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A feltárt dokumentumok alapján a feladatokat időnként a munkavállaló édesanyja látta el, aki egyben Molnár adminisztrátoraként dolgozott. A cég ezt súlyos bizalomvesztésként értékelhette, és az ügy több éven át is fennállhatott.

A történtek következményeként Molnár János végül 2024 áprilisának végén, közös megegyezéssel távozott a vállalattól. Nem sokkal később az érintett adminisztrátor is kilépett, míg a fiatal munkavállaló felmondott.

A jelölt személye korábban is vitákat váltott ki. Az Magyar Péter vezette pártban betöltött szerepe mellett aktívan részt vett a „Nemzet Hangja” nevű kezdeményezésben, amely a párt egyik kampányakciója volt. A szervezők szerint Molnár ebben kulcsszerepet játszott, különösen Kecskemét térségében.

Nyitókép: Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2026. április 10. 15:53
Pinokkiós viccek: 1. - Mi a különbség Péter és Pinokkió között? - Pinokkiónak fából van az orra. 2. - Hogyan kiáltott föl Dzsepettó, amikor Pinokkió életre kelt? - Te vagy az... Péter? 3. Dzsepettó 2 év múltán találkozik Pinokkióval: - Mi van veled Kisfiam? - Édesapám, már akkorára nőtt az orrom, hogy nem tudom megtartani. - Jöjj Kisfiam, lefűrészelem, aztán hazudhatsz tovább... 4. Dzsepettó kérdi Pinokkiótól: - Kisfiam, megégetted a kezedet? - Nem, Édesapám, csak elszíneződött. - Mitől Kisfiam? - A fekete pénztől.
Válasz erre
0
0
venceremos
2026. április 10. 15:52
"2026. április 10. péntek Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Magyarország elmozdult az Európai Unió legszegényebb országának pozíciójából, de a pezsgőbontás még várat magára. A vásárlóerő-paritáson mért legfrissebb adatok szerint a magyar gazdaság az uniós átlag 70 és 76 százaléka között mozog. Ez elég volt ahhoz, hogy papíron megelőzzük a bolgárokat és a görögöket, de a kép ennél árnyaltabb. A tényleges egyéni fogyasztás terén ugyanis továbbra is az alsóház tagjai vagyunk. Ahogy az Emerging Europe elemzése rámutat: a magyar gazdaság újraindítása nyögvenyelősen megy, a növekedés vérszegény, a régiós versenytársak – különösen Románia és Lengyelország – pedig látványosan elhúztak mellettünk az elmúlt években" Ennnyi ke
Válasz erre
0
0
zozo1971
2026. április 10. 15:50
Van olyan tiszás képviselő jelölt akinek már most nincs takargatni valója ? Ez van ha egy párt 26 emberből áll és a képviselőket úgy kell az utolsó pillanatban castingolni Honnan lesz kormány?
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. április 10. 15:43
Poloska, a spicli pofaja mar torzul a drogtól!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!