Újabb bizonyíték: kommentelő chatrobotok rajonganak ezrével Magyar Péterért (FOTÓ)
Ugyan az AI-nak nincs szavazatai joga, de hangulatteremtésre mindenképpen alkalmas.
„Hogyne! Órák alatt másfél millió magyar megnéz egy hülye politikusról egy hülye propagandafilmet. Bazz', az Egri Csillagokat nem nézték ennyien a televíziós bemutatójakor. Erről írtam ma egy röpkét. Botok nézik és kommentelik a filmet, aztán lesz csodálkozás, mert nekik nincs szavazati joguk.
Volt Amerikában egy csávó, Micheal Smith, aki több ezer dalt generált AI-jal, ezeket feltöltötte különböző oldalakra, Spotify-ra, akármicsodára, és ezeket botokkal lejátszatta sok milliárdszor, a jogdíjat meg beszedte utánuk. Bütyök kicsiben ugyanezt játssza. Botokkal nézeti és kommentelteti minden szarát, a látványos érdeklődésre hivatkozva meg elveszi a többi ellenzéki politikustól a royaltyt (az indulás jogát). Klasszik AI-csalás, a sok ökör pedig megkajálja.”
Képernyőfotó: Youtube