Bekiabáltak Orbán Viktor beszéde közben: nem maradt adós a válasszal a miniszterelnök (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett! (VIDEÓ)
A Karmelita Kolostorban tartott nemzetközi sajtótájékoztatót az amerikai alelnök és a magyar miniszterelnök.
Mutatjuk az esetet.
Ahogy megírtuk, a Magyarországra látogató
JD Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban tartott nemzetközi sajtótájékoztatót.
A mostani csúcstalálkozó egyébként is intenzív magyar-amerikai diplomáciai érintkezést tetőz be közvetlenül az április 12-i választások előtt. Az eseményre Donald Trump amerikai elnök is élőben bejelentkezett, hogy biztosítsa az Egyesült Államok támogatását hazánk felé.
„Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett! A világ legerősebb országa ma a magyarok szövetségese. Magyarország békéje és biztonsága így garantált” – mondta többek között Orbán Viktor.
Egy felvétel arról tanúskodik, hogy bekiabáltak Orbán Viktornak a beszéde alatt.
Isten áldjon Viktor”
– hangzott el.
A kormányfő nem esett kétségbe.
Köszönöm!”
– válaszolta.
Íme, a jelenet:
A Karmelita Kolostorban tartott nemzetközi sajtótájékoztatót az amerikai alelnök és a magyar miniszterelnök.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos