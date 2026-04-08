Bekiabáltak Orbán Viktor beszéde közben: nem maradt adós a válasszal a miniszterelnök (VIDEÓ)

Ahogy megírtuk, a Magyarországra látogató

JD Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban tartott nemzetközi sajtótájékoztatót.

A mostani csúcstalálkozó egyébként is intenzív magyar-amerikai diplomáciai érintkezést tetőz be közvetlenül az április 12-i választások előtt. Az eseményre Donald Trump amerikai elnök is élőben bejelentkezett, hogy biztosítsa az Egyesült Államok támogatását hazánk felé.