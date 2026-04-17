Bayer Zsolt a Pikkben: „Most nem szabad magukra hagyni a törzsszavazókat” (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szüksége a jobboldalnak (VIDEÓ)
A miniszterelnök a választási kudarc okai mellett arról is beszélt, hogy ütőképes frakciót kell létrehozni.
Csütörtök este a Magyar Nemzet podcastjében Bayer Zsolt és Ambrózy Áron, a pestisracok.hu munkatársa elemezte a Fidesz választási vereségének okait. A publicista műsorvezető a beszélgetés legelején azt a kérdést tette fel, hogy
milyen buborékban ülünk egy éve minimum”.
Ambrózy erre úgy reagált, hogy nemsokkal a választás előtt egy véleménycikkében úgy fogalmazott, hogy nemsoká kiderül, hogy „melyik valóság az igazi”. Felidézte, hogy az elmúlt időszakban nem érezte a forradalmi hangulatot. Ennek ellenére az lett a vége, hogy az általa valóságnak érzékelt mindennapok bizonyultak buboréknak.
Bayer Zsolt többek között azzal magyarázta a vereséget, hogy „előkerült 600 ezer ember, akinek az egyik része ugye a 18 éves első szavazó, a másik része meg valószínűleg azok, akik még soha nem mentek el szavazni,
de most sikítva elmentek már reggel hatkor, hogy ellenünk szavazzanak”.
A publicista azt is hozzátette, hogy még vasárnap is olyan információkat kapott, amelyek szerint ha szorosan is, de nyer a Fidesz.
Ambrózy ugyanakkor úgy véli, hogy a fiatalok azért nem szavaztak a Fideszre, mert a nagy civilizációs kérdésekben nem értenek velük egyet, erre példaként a melegházasság támogatását említette, illetve hogy a fiatalok egész életükben nemzetközi környezetben vannak, és utazgatnak.
Valamivel később a pestisracok.hu munkatársa azt is kiemelte, hogy az elmúlt négy évben a Fidesz nem tudott gazdasági sikerekkel büszkélkedni. De Ambrózy azt is hibának tartotta, hogy a politikusok visszaszorultak a Fideszben.
Ennél a pontnál Bayer Zsolt elismerte, hogy ezen a választáson
a tetőteraszról lezavartak minket a pincébe. Most ott vagyunk”.
Hogy van-e onnan kiút, arra Ambrózy Áron sem tudott válaszolni. Mindehhez Bayer hozzátette, hogy nem szabad a törzsszavazókat magukra hagyni, mert akkor fásultság és kiábrándultság jön, ha pedig ez bekövetkezik, akkor már egyáltalán nem lesz visszaút.
Ambrózy a beszélgetés vége felé még azt is leszögezte, hogy
a megfáradt arcok és a hatalomtechnikusok helyett parlamenti képviselőkre van szükség”.
Ez a gondolat pedig egybecseng Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök Patriótának adott interjújával, melyben a pártelnök hangsúlyozta, hogy teljes megújulásra van szükség.
