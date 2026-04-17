bayer zsolt ambrózy áron munkatárs fidesz vereség választás

Bayer Zsolt a Pikkben: „Most nem szabad magukra hagyni a törzsszavazókat” (VIDEÓ)

2026. április 17. 14:33

Ambrózy Áron, a Pesti Srácok munkatársa szerint most „a megfáradt arcok és a hatalomtechnikusok helyett parlamenti képviselőkre van szükség”.

Csütörtök este a Magyar Nemzet podcastjében Bayer Zsolt és Ambrózy Áron, a pestisracok.hu munkatársa elemezte a Fidesz választási vereségének okait. A publicista műsorvezető a beszélgetés legelején azt a kérdést tette fel, hogy

milyen buborékban ülünk egy éve minimum”.

Ambrózy erre úgy reagált, hogy nemsokkal a választás előtt egy véleménycikkében úgy fogalmazott, hogy nemsoká kiderül, hogy „melyik valóság az igazi”. Felidézte, hogy az elmúlt időszakban nem érezte a forradalmi hangulatot. Ennek ellenére az lett a vége, hogy az általa valóságnak érzékelt mindennapok bizonyultak buboréknak.

Még vasárnap is úgy tudták, hogy szorosan nyerhet a Fidesz

Bayer Zsolt többek között azzal magyarázta a vereséget, hogy „előkerült 600 ezer ember, akinek az egyik része ugye a 18 éves első szavazó, a másik része meg valószínűleg azok, akik még soha nem mentek el szavazni, 

de most sikítva elmentek már reggel hatkor, hogy ellenünk szavazzanak”.

 A publicista azt is hozzátette, hogy még vasárnap is olyan információkat kapott, amelyek szerint ha szorosan is, de nyer a Fidesz.

Ambrózy ugyanakkor úgy véli, hogy a fiatalok azért nem szavaztak a Fideszre, mert a nagy civilizációs kérdésekben nem értenek velük egyet, erre példaként a melegházasság támogatását említette, illetve hogy a fiatalok egész életükben nemzetközi környezetben vannak, és utazgatnak.

Van-e kiút a „pincéből”?

Valamivel később a  pestisracok.hu munkatársa azt is kiemelte, hogy az elmúlt négy évben a Fidesz nem tudott gazdasági sikerekkel büszkélkedni. De Ambrózy azt is hibának tartotta, hogy a politikusok visszaszorultak a Fideszben. 

Ennél a pontnál Bayer Zsolt elismerte, hogy ezen a választáson

a tetőteraszról lezavartak minket a pincébe. Most ott vagyunk”.

Hogy van-e onnan kiút, arra Ambrózy Áron sem tudott válaszolni. Mindehhez Bayer hozzátette, hogy nem szabad a törzsszavazókat magukra hagyni, mert akkor fásultság és kiábrándultság jön, ha pedig ez bekövetkezik, akkor már egyáltalán nem lesz visszaút.

Ambrózy a beszélgetés vége felé még azt is leszögezte, hogy 

a megfáradt arcok és a hatalomtechnikusok helyett parlamenti képviselőkre van szükség”.

Ez a gondolat pedig egybecseng Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök Patriótának adott interjújával, melyben a pártelnök hangsúlyozta, hogy teljes megújulásra van szükség.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
civilina-2
2026. április 17. 17:03
Nem szeretnék a kakkukos órához hasonlítani, de meggyőződésem, hogy egy genereciós váltás történt. Tulajdonképpen a 3-4. vonalbeli, kirúgott fideszesek győzték le a veteránokat. Mipetink nem csinál mást a kormánya magalakításához, mint a korábban is a FIDESZ körül ólálkodók közül mazsolázik. Ja! És teljesen majmolja doktor Miniszterelnök urat, hogy kerek legyen a történet. A Tisza = FIDESZ 2.0
kata56
2026. április 17. 16:58
Itt egy link....: a 18-19. perctől kezdődően Botond nagyon világosan megfogalmazza a történteket... eznemreszewww.youtube.com/watch?v=A5E4QMDeCJk_ezsem
massivement5
2026. április 17. 16:09
Az lesz a KO a fidesztáliboknak, ha Orbán helyett Magyar megrendezi a budapesti találkozót
Aranykor
2026. április 17. 16:03
Visszafoghatna már egy kicsit magából Bayer, azzal semmi nem lesz jobb, hogy sértegeti az embereket. Miért kell mondani, hogy sikítva mentek el szavazni... MP beetette őket, hogy milyen szuper életük lesz. Lehetne Bayerben együttérzés. Persze ő még mindig csücsül a biztos helyén, a biztos pozicíójában. Egyik ok, amivel MP ordenáré viselkedését mentegették a hívei, az éppen ő. Csúnyán beszél MP, de hát a Bayer is, mondogatják az MP-sek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!