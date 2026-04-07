Bármit is hoz a választás, egy dolog biztos: több politikus is távozik a közéletből

Vannak, akik több évtizednyi politizálás után adják vissza képviselőkártyájukat.
Az Index összeszedte azokat a politikusokat, akik biztosan távoznak az országos politikából, függetlenül az országgyűlési választások eredményétől. Harrach Péter majdnem harminc év után hagyja el az Országgyűlést. A politikus 1998-tól országgyűlési képviselő, ötször nyert egyéniben Pest vármegyében, viszont a legutóbbi két alkalommal listáról jutott mandátumhoz.
Távozik Pánczél Károly is, aki szintén 1998 óta országgyűlési képviselő, 1990 óta pedig Fidesz-tag. A politikus kétszer listáról, ötször egyéni választókerületből jutott a parlamentbe. A legutóbbi három választáson Pest vármegye 11-es számú választókerületében nyert. 2026-ban nem indul újra egyéniben, és a kormánypártok listáján sem szerepel. Orbán Viktor március 31-i, Ócsán tartott kampánygyűlésén felhívta a színpadra, hogy köszönetet mondjon a több évtizedes munkájáért.
Riz Gábor sem indul sem egyéniben, sem a Fidesz-KDNP országos listáján.
A politikus 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban, valamint 2022-ben is egyéni mandátumot nyert. A politikus négyszer állt rajhoz Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében – először az ötös, aztán háromszor a hármas választókerületben –, és valamennyi alkalommal el is vitte a mandátumot, 2022-ben majdnem 60 százalékot kapott.
Az MSZP volt erős embere, Molnár Zsolt húsz év után adta vissza parlamenti belépőkártyáját.
Molnár 2006 óta valamennyi választáson a Magyar Szocialista Párt listájáról jutott mandátumhoz. A politikus sokáig a szocialisták egyik legbefolyásosabb embere volt, betöltötte a frakcióvezető-helyettesi, a budapesti elnöki, valamint a pártigazgatói pozíciót is.
Három győzelem után önként lép vissza a szegedi szocialista Szabó Sándor, aki 2014 óta országgyűlési képviselő, zsinórban háromszor nyert egyéni mandátumot Csongrád-Csanád vármegye 1-es számú, szegedi központú választókerületében. Az MSZP-s politikus 2022-ben, a hatpárt ellenzék jelöltjeként 49,51 százalékot szerzett.
A képviselő még tavaly novemberben indulni készült a választáson, aztán idén márciusban már azt közölte, hogy mégsem áll rajthoz a választáson. „Most valóban történelmi lehetőség van a változásra, hogy megvalósuljon a kormányváltás! Tegyünk meg mindent érte” – írta posztjában.
Ungár Péter is visszavonult, de a mandátuma még nem járt le. Ungár LMP-s politikusként 2018-ban és 2022-ben is a listás helyének köszönhetően kapott országgyűlési mandátumot. Schmidt Mária fia 2010-ben lett a Lehet Más a Politika aktivistája, 2013 óta párttag, hivatalosan ma is az LMP társelnöke, valamint országgyűlési mandátum birtokosa. A 2018-ban még az Országgyűlés legfiatalabb képviselője címet birtokló politikus szinte teljesen visszavonult a közélettől, legutóbb januárban nyilatkozott, akkor a HVG-nek elárulta: 2024 novembere óta önkéntesként dolgozik egy fővárosi gyermekvédelmi intézményben, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gondoskodáspolitikai mesterképzésére jár. A választáson Ungár Péter és az LMP sem indul.
