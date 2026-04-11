Baj van a toronyban: Magyar Péter segítségül hívta Tibi atyát – erre a reakcióra azonban egyikük sem számított

„EZ KOMOOOOLLLYYY?” – darabokra szedik a Tisza Párt kampányát elrontó heremutogatót
„Köszönjük,hogy megmutattátok az országnak, hogy miért kell ezt a csőcseléket távol tartani!”
A vallásgyalázó kocsmáros megpróbálta elviccelni, hogy kiskorúak előtt mutogatta a heréjét a Tisza Pártot támogató Eckü, ám Tibi atya Facebook-oldalát ellepték a dühös hozzászólók, akik szerint nincs mentség a primitív előadásra.
Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a bizonytalan szavazók számára vállalhatatlanná vált, hogy a Tisza Párt támogatása érdekében rendezett koncerten Eckü kiskorúak előtt, a heréjét mutogatva fenyegette a kormányt, Magyar Péter kedvenc aktivistája, Tibi atya is akcióba lendült.
A vallásgyalázó kocsmáros ugyan megpróbálta elviccelni a történteket, ám a Facebook-oldalának követői – már akiknek nem lett elegük a korábban viccesnek tartott Tibi atya állandó politikai okoskodásából – nem osztották a véleményét.
Szánalmas vagy, normális ember nem vállal közösséget ezzel a csürhével
– írta egyikük, más pedig amiatt bosszankodik, mert Tibi atya ezzel a hozzáállásával szabadkártyát ad a „büdös alja prolizmusnak”. Sokan írják, hogy a mémgyárasnak elment az esze, amióta a Tisza Párt aktivistája lett, más Puzsér Róbert felelősségét emlegeti, hogy minek hívta színpadra a Hősök formációját.
Egyesek szerint ennél már nem lehet lejjebb csúszni, a Tisza Párt pedig bizonyította, milyen kultúrát honosítana meg Magyarországon, más pedig arra figyelmeztette Tibi atyát, hogy vélhetően nem lenne ilyen vicces kedvében, ha az ő gyereke előtt mutogatta volna Eckü a heréjét.
Na, ezt hívják vergődésnek, amit most csinálsz, Atyám, ez az igazi izzadságszagú megkeseredett, nagyon elfáradt, ötlettelen hablaty
– közölte egy hozzászóló, más pedig megdöbbent azon, hogy egyesek mentegetnek és viccelődnek a vállalhatatlan műsor után. Valaki pedig csak ennyit üzent Tibi atyának:
Reméljük a te fejedre is ráteszi a heréjét!
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala